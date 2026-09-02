Namirial presenta WineTrace, la nuova soluzione per la tracciabilità della filiera produttiva vitivinicola, in collaborazione con l’azienda agricola L’Arco Antico e con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II di Napoli. Si tratta di uno strumento completo per gestire il ciclo di vita di una bottiglia di vino, le cui informazioni di tracciabilità sono registrate da […]

Namirial presenta WineTrace, la nuova soluzione per la tracciabilità della filiera produttiva vitivinicola, in collaborazione con l’azienda agricola L’Arco Antico e con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II di Napoli.

Si tratta di uno strumento completo per gestire il ciclo di vita di una bottiglia di vino, le cui informazioni di tracciabilità sono registrate da un sistema ad alta sicurezza e veicolate ai consumatori ed acquirenti in modo intuitivo.

Le informazioni salienti e di qualità che caratterizzano le fasi di produzione e di distribuzione sono fornite dai singoli attori della filiera, identificati tramite il Namirial Wallet, il wallet di identità digitale interoperabile sviluppato da Namirial e conforme agli standard europei. I dati vengono inseriti nel sistema tramite un portale dedicato e successivamente archiviati anche in un sistema a registro distribuito che ne garantisce l’inalterabilità.

L’esperienza lato utente è progettata per essere semplice e intuitiva: è sufficiente inquadrare con la fotocamera dello smartphone il QR code presente sull’etichetta della bottiglia per accedere, via web, a tutte le informazioni certificate sul prodotto. Nessuna app da installare, ma un’interfaccia immediata che integra contenuti informativi e strumenti di valorizzazione del brand.

WineTrace si inserisce nel solco delle evoluzioni normative europee legate al Digital Product Passport, anticipandone le funzionalità in un contesto ad elevato livello di sicurezza. L’obiettivo è duplice: rafforzare la trasparenza della filiera e offrire al consumatore strumenti concreti per verificare autenticità e qualità del prodotto.

WineTrace verrà presentato in anteprima a Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. L’Arco Antico accoglierà i visitatori presso il padiglione 11, stand F5-G5-H5 (nello spazio istituzionale della Regione Molise).

I partecipanti

Namirial è leader globale nei servizi di Digital Trust e Digital Transaction Management e abilita interazioni digitali sicure, conformi ed efficienti per aziende, pubbliche amministrazioni e cittadini. Namirial conferma con questo progetto il suo impegno per la tracciabilità in campo agricolo, come già mostrato nel progetto Food Metaverse Platform (https://www.foodmetaverse.it/) il progetto strategico nazionale per l’innovazione, la sostenibilità e la competitività del Made in Italy.

Azienda Agricola L’Arco Antico è un’azienda agricola dal cuore antico e dallo sguardo rivolto al futuro. Nata nel 2008 in provincia di Isernia, affonda le sue radici nella tradizione secolare della coltivazione del Molise. Il suo nome evoca l’antico arco di pietra che domina la tenuta, simbolo di un legame indissolubile con la storia e il territorio, fondendo passione ed innovazione.

Il progetto prevede la collaborazione scientifica del gruppo di Ingegneria Economico-Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Napoli Federico II, che ha contribuito alla definizione del caso d’uso e degli indicatori di qualità.