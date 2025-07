La nuova divisione si struttura come un Corporate Venture Builder. Ecco cosa significa

Dare forma a idee innovative, coltivarle, trasformarle in nuovi business. Nasce Partitalia Horizon, la divisione di Partitalia dedicata all’innovazione, istituita con l’obiettivo di creare valore attraverso un Corporate Venture Builder strutturato.

Presente sul mercato B2B da oltre vent’anni, come leader nella produzione e vendita di smart card, tag RFID e soluzioni IoT con tecnologie avanzate, con più di 4mila clienti in Europa e nel mondo e due sedi – l’headquarter di Lainate (Milano) e la sede di Campochiaro, in Molise -, Partitalia è la prima PMI italiana ad aver dato vita ad una business unit per l’innovazione basata su un modello definito di Corporate Venture Building.

IL PERCORSO VERSO L’INNOVAZIONE

La ‘vocazione’ all’innovazione fa parte da sempre del DNA della tech company, sostenuta da un miglioramento continuo dei processi e dall’investimento costante in R&S, che negli anni l’ha portata a collaborare con tre dei più importanti Centri di Ricerca italiani – il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Pisa -, per sviluppare soluzioni basate su tecnologia RFID, IoT, Intelligenza Artificiale e Robotica.

Partitalia Horizon è frutto della visione di Luca Del Col Balletto, CEO di Partitalia, Beatrice Del Col Balletto e Salvatore Rosania, esperto di Finanza per l’Innovazione e Fintech, che hanno immaginato di dare una struttura definita a questo percorso, creando un ecosistema dinamico e orientato alla crescita.

«I Corporate Venture Builder sono già una realtà diffusa all’estero – afferma Luca Del Col Balletto -. Con Partitalia Horizon intendiamo realizzare un modello di CVB scalabile e replicabile anche in Italia, attraendo i migliori talenti e diventando una PMI innovativa nel senso più autentico del termine».



DAL VENTURE BUILDING AL SUPPORTO ALLE STARTUP

Tra le attività chiave di Partitalia Horizon c’è il Venture Building, in cui le idee innovative vengono trasformate in imprese, mediante un processo che parte dall’individuazione delle opportunità di mercato e comprende una serie di azioni – dalla formazione del team fino all’accesso a capitale, mentorship, infrastrutture – per costruire, testare e lanciare il business sul mercato. Un esempio di successo è Innovation4Waste, che opera nella gestione dei rifiuti, sviluppando soluzioni IoT per ottimizzare la raccolta, la qualità e la tracciabilità dei conferimenti.

E, ancora, il supporto alle startup, con interventi su misura per accelerarne la crescita: strategie di Go-to-Market, consulenza strategica, accesso a finanziamenti, assistenza legale, fiscale e sulle opportunità di finanziamenti pubblici. Due i progetti già seguiti, in ambito Retail: MagiQeye, che progetta borse ‘intelligenti’ con tecnologia RFID, per rendere l’esperienza di acquisto dei consumatori più semplice e immediata, e Genfied, una soluzione per il punto vendita basata su AI e video analytics, per ottimizzare le operazioni in tempo reale.

LE PARTNERSHIP STRATEGICHE

Un’altra componente essenziale di Partitalia Horizon è la collaborazione con imprese, atenei e altri stakeholder, per creare nuove opportunità di investimento. Come la storica partnership con Sensor ID, azienda di ingegneria di Campochiaro (CB), avviata nel 2013, che progetta e sviluppa lettori RFID e soluzioni IoT per la tracciabilità e l’automazione industriale. E, ancora, il più recente accordo con WiBioCard, azienda leader che offre smart card con sensori biometrici integrati, per l’identificazione univoca della persona.