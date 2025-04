Smart City. Torna la University Startup Challenge: Al via l’edizione 2025 della competition universitaria per studenti desiderosi di progettare la Milano di domani. Candidature aperte fino al 5 aprile

È aperta la sfida lanciata dalla quarta edizione della University Startup Challenge (USC), la più grande business challenge per studenti in Italia supportata da MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action e B4i – Bocconi for Innovation. Dedicata al tema Smart City, l’iniziativa è stata presentata oggi in occasione dell’evento “Ricerca e sviluppo per la Città del futuro”, organizzato da MUSA, in collaborazione con A2A e Assolombarda, per la Milano del futuro.

La Milano del futuro: una chiamata all’innovazione

Strade intelligenti, servizi più accessibili, quartieri sostenibili e digitali: com’è davvero una città smart? E cosa succede quando a progettarla sono studenti universitari, imprenditori in erba con la voglia di cambiare il mondo?

Una chiamata all’innovazione che coinvolge oltre 600 studenti da sette università italiane – Politecnico di Milano, Università Bocconi, Statale, Cattolica, Bicocca, LIUC e Università di Padova – pronti a dare forma a idee capaci di migliorare la vita urbana attraverso tecnologia, sostenibilità e creatività. Gli studenti potranno inviare le proprie candidature – in gruppi da 4 a 6 persone – fino al 5 aprile.

Startup e città intelligenti: l’innovazione comincia qui

Le startup sono oggi il cuore pulsante dell’innovazione: secondo l’OCSE, seppur rappresentino solo il 20% della forza lavoro, generano ogni anno il 50% dei nuovi posti di lavoro. La sfida, spiegano gli organizzatori, non è solo immaginare nuove soluzioni, ma trasformarle in progetti imprenditoriali capaci di generare impatto. Ed è proprio questo lo scopo di USC: accorciare le distanze tra aula e impresa, accompagnando le idee verso la realtà.

I numeri della crescita

Dal suo esordio a oggi, la Challenge ha visto numeri in costante crescita: se nel 2022 erano 2 le università coinvolte, 300 le candidature e 30 i gruppi formati, quest’anno gli atenei sono 7, mentre le candidature attese superano quota 600.

Tre tappe, un obiettivo: trasformare idee in startup

Il percorso 2025 si articolerà in tre momenti fondamentali: si inizia l’11 aprile, con la Cerimonia di apertura presso l’Università Statale di Milano mentre il 12 aprile, sotto la guida di mentor esperti, gli studenti inizieranno a lavorare in presenza per poi proseguire con i lavori nelle due settimane successive da casa, con la scadenza finale per l’invio dei progetti fissata al 30 aprile.

Il 7 maggio, con lo Startup Showcase all’Università Bocconi, verranno selezionati i migliori 10 progetti per poi arrivare alla premiazione finale davanti a una giuria di esperti e aziende.

I sei team vincitori avranno la possibilità di entrare nei programmi di accelerazione di realtà come B4i – Bocconi for Innovation, Seed4Innovation della Fondazione Unimi e altri partner, pronti a sostenere lo sviluppo concreto delle idee più promettenti.

“La bellezza della USC è che nasce dagli studenti per gli studenti, in sinergia con università, aziende ed ecosistemi. È un modo per vivere davvero l’università e mettere alla prova il proprio potenziale”, racconta Giacomo De Poli, Responsabile UC25.

“Lavoro a questo progetto con passione sin dalla prima edizione: è un’esperienza che avvicina concretamente gli studenti al mondo dell’innovazione e li spinge a collaborare, contaminarsi, creare. È da qui che nascono le startup del futuro”, aggiunge Arianna Attard, Founder USC e Startup Program Specialist di B4i – Bocconi for innovation.