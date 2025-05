Platform Engineering, mercato stimato in salita fino a 45 miliardi di dollari entro il 2033 (+725% in 10 anni): ecco gli 8 trend che rivoluzioneranno il settore

Il Platform Engineering sta ridefinendo il modo in cui le aziende gestiscono le infrastrutture IT, soprattutto dietro la spinta dell’AI, con un impatto destinato a rivoluzionare settori chiave come finance, energy ed healthcare. Non si tratta più solo di automazione, ma di costruire piattaforme scalabili, efficienti e orientate al prodotto, capaci di accelerare lo sviluppo e l’innovazione su larga scala. “Con un mercato globale del valore stimato di 5,40 miliardi di dollari nel 2023 e destinato a raggiungere circa 45 miliardi di dollari entro il 2033, il Platform Engineering sta diventando, grazie all’Intelligenza Artificiale, un pilastro strategico per le imprese che vogliono ridurre la complessità operativa e aumentare la produttività, adattandosi alle esigenze sempre più sofisticate delle principali industry. Le piattaforme potenziate dall’AI saranno la chiave per accelerare l’innovazione”, ha commentato Francesco Soncini Sessa, President & Co-founder di Mia-Platform in occasione dell’evento dedicato, Platmosphere 2025

Platform Engineering, elemento chiave dell’ecosistema digitale

Le aziende oggi non si limitano più a gestire software e applicazioni, ma stanno costruendo veri e propri ecosistemi digitali, fondamentali per determinare la propria competitività. In questo scenario, il Platform Engineering è diventato un elemento chiave, consentendo di progettare, sviluppare, implementare e gestire infrastrutture digitali avanzate, necessarie per sostenere la crescita e l’innovazione. Un recente studio di Google Cloud, “Building Competitive Edge With Platform Engineering: A Strategic Guide”, ha evidenziato infatti come il 55% delle aziende globali abbia già adottato il Platform Engineering, e il 90% di queste preveda di espanderne l’uso per migliorare la produttività. Questa tecnologia offre soluzioni scalabili e automatizzate, riducendo i costi operativi, migliorando la sicurezza e ottimizzando i processi di sviluppo software. Non a caso, il Platform Engineering sta rapidamente diventando lo standard per la gestione delle infrastrutture IT, al punto che Gartner lo ha inserito tra le 10 principali tendenze tecnologiche strategiche.

“Questo approccio sta diventando una leva strategica perché permette alle aziende di sfruttare appieno gli investimenti in cloud, IT e in particolare sull’AI, con un impatto diretto sulla competitività aziendale”, ha commentato Francesco Soncini Sessa, President & Co-founder di Mia-Platform, la tech company italiana specializzata nella creazione e accelerazione di piattaforme digitali, che ha dedicato al tema un intero evento.

“Platmosphere”

La conferenza Platmosphere, si è svolta in un luogo emblematico quale il Talent Garden Calabiana, punto di riferimento per la community europea di innovatori dell’ecosistema tech, è il più grande evento in Europa tenuto finora sul tema piattaforme e Platform Engineering, avendo riunito oltre 400 partecipanti, nazionali e internazionali, e più di 200 aziende appartenenti a settori differenti. All’evento hanno preso parte anche Daniel Trabucchi e Tommaso Buganza, Direttori Scientifici del Platform Thinking HUB presso il Politecnico di Milano:

“Con la nostra ricerca all’interno dell’Osservatorio Platform Thinking HUB abbiamo maturato la consapevolezza che le aziende consolidate possano utilizzare il platform thinking per risolvere sfide aziendali di varia natura. Da una parte questo mostra come i modelli a piattaforma non siano esclusiva delle startup digitali, dall’altra come le imprese consolidate si trovino di fronte all’opportunità unica di rileggere i propri asset in una nuova ottica grazie ai modelli a piattaforma”.

La crescente domanda di piattaforme performanti e sicure

La crescente domanda di piattaforme sicure e performanti sta rivoluzionando settori chiave come healthcare, servizi finanziari, energia e mobilità, dove la digitalizzazione sta trasformando i processi aziendali e le infrastrutture IT.

Il mercato dei servizi di Platform Engineering, già valutato in 5,40 miliardi di dollari nel 2023, è destinato a raggiungere quasi 45 miliardi entro il 2033, registrando una crescita record del 725% e un CAGR del 23.50% in 10 anni. Questo sviluppo è sostenuto dall’adozione di tecnologie avanzate che ottimizzano le operazioni IT e aumentano la flessibilità aziendale, tra cui DevOps, CI/CD, cloud ed edge computing. Ma è soprattutto l’Intelligenza Artificiale ad alimentare il mercato delle piattaforme digitali, che contribuiscono a rendere le organizzazioni IT più efficienti e sicure. Secondo un recente report di McKinsey, l’AI ha il potenziale di generare 4,4 trilioni di dollari in crescita della produttività aziendale, grazie alla sua capacità di automatizzare processi e ottimizzare la gestione delle risorse IT. “L’Intelligenza Artificiale sta trasformando le piattaforme digitali da semplici strumenti operativi a ecosistemi intelligenti, capaci di adattarsi dinamicamente alle esigenze aziendali. Questa evoluzione rappresenta una leva strategica per migliorare efficienza, sicurezza e competitività, aprendo nuove opportunità di innovazione e scalabilità”, conclude Soncini Sessa di Mia-Platform.

Gli 8 trend del Platform Engineering

Nel corso di Platmosphere 2025, che ha visto l’intervento di oltre 40 esperti italiani e internazionali sulla tematica, sono emersi gli 8 trend del Platform Engineering, che stanno rivoluzionando settori chiave come energy, healthcare, mobility e finance: