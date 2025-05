SB Italia lancia una piattaforma innovativa per ridurre il time-to-market delle soluzioni AI, valorizzare i dati aziendali e rivoluzionare i processi decisionali con sicurezza, flessibilità e automazione.

Accelerare lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale garantendo vantaggi strategici e un posizionamento competitivo sul mercato. E’ questo l’obiettivo di AI-Docs, nuova piattaforma AI lanciata da SB Italia e pensata proprio per aiutare le aziende italiane a ridurre il time-to-market nelle realizzazione e implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale all’interno dei processi aziendali.

“La piattaforma vuole superare i problemi legati alla gestione dei dati posseduti dalle imprese che troppo spesso non riescono ad essere valorizzati adeguatamente. Grazie alla possibilità di automatizzare i processi decisionali e operativi, AI-Docs è capace di liberare il potenziale inespresso dei dati, garantendo al tempo stesso i massimi livelli di sicurezza e compliance” ha spiegato Massimiliano Missaglia, CEO di SB Italia, evidenziando poi con una metafora i benefici offerti dalla piattaforma: “Come in una gara di atletica dei 100 metri, AI-Docs consente di posizionare le organizzazioni che la utilizzano non dai canonici blocchi di partenza, ma di partire dal cinquantesimo metro. E quindi essere già a metà strada”.

Si tratta sicuramente di un vantaggio significativo e possibile poiché AI-Docs offre soluzioni già pronte all’uso da integrare nel business delle aziende, ideate da SB Italia sulla base di esigenze ricorrenti, ma allo stesso tempo facilmente personalizzabili.

I benefici concreti di AI-Docs

AI-Docs, integrata all’interno delle soluzioni di SB Italia come DocsWeb, Smartex, moduli ECM, BI, e sistemi gestionali offre una serie di vantaggi concreti per valorizzare i documenti aziendali già esistenti, automatizzando la comprensione e l’estrazione di informazioni da contenuti sia strutturati che destrutturati (come contratti, verbali, fatture, ecc.). Permette inoltre di accedere rapidamente a dati rilevanti attraverso un’interfaccia conversazionale e chatbot evoluti, eliminando la necessità di ricerche manuali o pre-programmate. La piattaforma comprende il contesto dei documenti, superando i limiti dei tradizionali motori OCR o di ricerca per parole chiave. Inoltre, grazie all’integrazione della tecnologia Agentic AI, AI-Docs può anche eseguire azioni autonome, come inviare PEC, aggiornare sistemi o classificare documenti, rivoluzionando l’automazione dei processi decisionali aziendali.

Massima Sicurezza e compliance

Oltre ai benefici operativi e di efficienza garantiti da AI-Docs, particolare attenzione è stata fornita da SB Italia al tema della sicurezza e conformità alla normativa. La piattaforma è GDPR compliant: al contrario di software come ChatGPT, i clienti che utilizzano AI-Docs possono decidere se mantenere i dati presso i propri server fisici on-premise oppure affidarli al SaaS di SB Italia. La privacy è inoltre garantita by design e vengono rispettati i criteri richiesti dall’AI Act. Non solo: l’azienda italiana è certificata ISO/IEC 27001 e ISO 9001. Ma c’è di più: SB Italia è la prima realtà italiana ad aver ottenuto la certificazione ISO/IEEC 42001, il primo standard internazionale di sistema di gestione per l’AI.

SB Italia: la forza dell’esperienza

Il lancio di una piattaforma tanto innovativa quanto sicura come AI-Docs è il risultato di 20 anni di investimenti in innovazione da parte di SB Italia che opera con successo a supporto delle imprese italiane come abilitatore strategico della trasformazione digitale. E i risultati parlano chiaro: fatturato da 50 milioni di euro nel 2024 in crescita del 16% ed EBITA in aumento del 27%. Merito di questo traguardo raggiunto è una nuova strategia avviata quattro anni fa e basata sul lancio di nuovi prodotti (e miglioramento delle soluzioni esistenti), sull’espansione territoriale al di fuori della Lombardia (Emilia-Romagna, Triveneto e Roma) e di due acquisizioni strategiche: Doxinet e ItAgile. La prima è una società che fornisce una piattaforma end-to-end per ottimizzare la gestione delle note spese, mentre ItAgile è specializzata nella digitalizzazione dei processi di identità digitale, con una forte capillarità nel mondo della PA.

“Nel 2025 e 2026, SB Italia punterà al consolidamento del mercato nostrano e all’espansione all’estero, facendo leva sul proprio know-how italiano nella digitalizzazione e su altre acquisizioni strategiche” ha concluso Massimiliano Missaglia.