Presentati i trend che guideranno la trasformazione digitale di diversi settori, evidenziando il ruolo chiave dei data center

Il 2025 ha segnato un cambiamento radicale nella percezione globale dei data center: per la prima volta, il settore è stato riconosciuto come fondamentale. Le aziende hanno compreso che i data center, soprattutto quelli di colocation, non sono più semplici fornitori di spazio, ma partner strategici che garantiscono il flusso continuo di dati ed energia, elementi essenziali per il funzionamento del mondo. Una tendenze che è sta diventando una certezza.

Nel 2026, questa consapevolezza si tradurrà nella necessità di considerare l’infrastruttura non solo come un centro di costo, ma come un vero abilitatore strategico. Potenza, resilienza, sovranità e sostenibilità diventeranno la nuova frontiera competitiva, perché le sfide tecnologiche non si giocheranno solo nel cloud o nel software, ma nella solidità fisica che sostiene business ed economie globali.

“In un contesto in cui la tecnologia evolve rapidamente, la capacità di anticipare e adattare l’infrastruttura alle nuove esigenze sarà il vero fattore distintivo. Solo chi saprà investire con lungimiranza nella struttura fisica che abilita l’innovazione potrà cogliere appieno le opportunità che il 2026 porterà con sé”, afferma Bruce Owen, President, EMEA, Equinix.

Cinque tendenze che plasmeranno il futuro dell’infrastruttura digitale nel 2026

Secondo Equinix, saranno cinque le tendenze chiave che guideranno il cambiamento dei diversi settori: