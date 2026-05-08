Saranno più di 700 gli speaker internazionali su 17 palchi, oltre 250 gli sponsor e una fitta rete di postazioni dedicate anche al networking B2B

La precedente edizione, quella de 2025, si era chiusa con numeri importanti: oltre 17mila presenze (+100% sul 2024), circa 8.7 mila visitatori unici, oltre 3.500 incontri di networking organizzati tra le aziende per fare business, più di 20mila accessi nelle sale workshop. E ancora, 100 mila minuti di video visualizzati nell’edizione online condivisa sulla piattaforma AI Play e oltre 100 use case ascoltati. Per la 7ᵃ edizionedell’AI WEEK 2026, che si terrà il 19 e 20 maggio 2026 negli spazi di Fiera Milano Rho, gli organizzatori puntano ancora più in alto con l’obiettivo di superare la soglia delle 25.000 presenze totali, con ospiti provenienti da 78 Paesi, UE ed extra-UE. L’appuntamento, ormai il più importante evento europeodedicato all’Intelligenza Artificiale rivolto a manager, imprenditori e professionisti pronti a plasmare il proprio futuro attraverso l’innovazione, vedrà la partecipazione di oltre 700 speaker internazionali (il 50% del totale arriva dall’estero: da USA, UE e Cina, tra gli altri) su 17 palchi differenti, alternando leader visionari ed esperti di settore. Più che una semplice fiera, l’AI WEEK si configura come un’esperienza immersiva che combina formazione d’eccellenza e networking di alto livello, offrendo masterclass e sessioni pratiche mirate a rendere ogni business più competitivo e sostenibile grazie allo stretto contatto con i veri protagonisti della rivoluzione digitale.

Tante le novità di quest’anno il Maxi Stage, un nuovo palco dedicato ai discorsi dei pionieri e dei leader che stanno costruendo il futuro dell’intelligenza artificiale, l’inedita Prompt Battle, una vera e propria sfida dal vivo tra creativi ed esperti nell’arte di scrivere prompt vincenti, e i Meetup and Community, spazi pensati per connettersi e condividere idee con gli altri appassionati del settore. Sul Tech Stage sarà possibile assistere a demo dal vivo tenute dai massimi esperti sulle tecnologie AI di frontiera, mentre per chi vuole toccare con mano l’innovazione, ci sarà un’immensa Area Espositiva con più di 250 aziende, accompagnata dalla sezione To Demo Tools, dove sarà possibile provare in tempo reale le piattaforme AI più all’avanguardia. Se invece l’obiettivo è la formazione, non mancheranno Corsi e Lezioni con sessioni pratiche per imparare a utilizzare da subito questi nuovi strumenti. E ancora, sono previsti spettacoli diStand-up comedy e momenti di puro divertimento con il DJ Set & Rock Party.

Tra gli eventi di spicco durante i due giorni che vedranno Milano Rho Fiera capitale europea dell’intelligenza artificiale, l’AI Startup Summit, dedicato alle startup più innovative nel campo dell’Intelligenza Artificiale, agli investitori e alle aziende alla ricerca di nuove opportunità tra tecnologie emergenti e modelli di business che stanno rimodellando il futuro dei mercati. E ancora l’AI Marketing Summit, palcoscenico dedicato a marketer, comunicatori e creativi che desiderano padroneggiare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, con focus strategico su casi reali, dimostrazioni dal vivo e best practice e lezioni pratiche su strumenti come ChatGPT, Midjourney, Runway e le piattaforme più innovative; l’AI Cyber Security Summit, dedicato a chi desidera comprendere come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando il mondo della sicurezza digitale, con interventi di esperti, aziende e istituzioni che discuteranno di rischi, soluzioni e scenari futuri; l’AI Healthcare Summit, dove medici, ricercatori e innovatori condivideranno esperienze, casi reali e prospettive sul futuro della sanità alla scoperta di tecnologie che migliorano la vita delle persone e aprono nuove frontiere in ambito sanitario e l’AI Sport Summit, durante il quale saranno protagonisti atleti, allenatori, manager, start-up e innovatori, che si confronteranno su come l’Intelligenza artificiale sta trasformando il mondo dello sport, dall’analisi delle prestazioni atletiche alla prevenzione degli infortuni, dall’ottimizzazione dell’allenamento all’esperienza dei tifosi, fino alla gestione di club e grandi eventi sportivi.

Gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di ascoltare gli interventi a cura degli speaker internazionalipresenti, tra i quali emergono Llion Jones, co-autore del paper che ha dato vita ai Transformer e oggi CTO and Co-Founder di Sakana AI e Karen Hao, giornalista e autrice del New York Times bestseller “Empire of AI”, ma interverranno anche rappresentanti d’eccellenza del mondo accademico come Philippa Webb,Professor of Public International Law presso la Blavatnik School of Government, University of Oxford e Oreste Pollicino, Professor of Constitutional Law and AI regulation dell’Università Bocconi. Tra gli ospiti istituzionali d’eccezione che prenderanno parte alla due giorni figurano Lucilla Sioli, Direttore dell’Ufficio europeo per l’IA, Hovig Etyemezian, Head of Innovation Service UNHCR e Maria Cristina Russo, vicedirettrice generale per l’innovazione della Commissione UE. Il dibattito sarà arricchito inoltre dai contributi di esperti provenienti dalle principali aziende globali impegnate nella digitalizzazione come John Abel, Managing Director EMEA of the Office of the CTO Google Cloud, Advait Sarkar, Senior Researcher Microsoft e Gian Segato, Data Science Manager for Research di Anthropic.

“L’AI WEEK 2026 si pone un obiettivo ambizioso: segnare il passaggio da quello che è già il principale evento divulgativo europeo sul tema a diventare palcoscenico di primo piano a livello globale. A certificare questo cambiamento non sono solamente i nostri speaker, ma anche l’interesse che, ogni anno, da ogni parte del pianeta diviene sempre più elevato. Un contesto totalmente comprensibile per il fatto che l’IA sia non il futuro ma ormai il presente delle principali economie mondiali. L’Europa e l’Italia, da questo punto di vista, presentano ancora enormi margini di crescita: dalle competenze alla conoscenza dell’argomento, dall’impiego delle tecnologie alla loro padronanza. Se il nostro continente saprà essere leader in questo campo lo decideranno diversi fattori. Non ultimo, tuttavia, è quello della capacità di divulgare, ai più ampi strati del tessuto produttivo e della popolazione in generale, una cultura dell’IA. Questo è il lavoro che abbiamo iniziato a fare ormai otto anni fa insieme e che, oggi, ci ha portati fino a qui. Siamo orgogliosi di poter rappresentare un’eccellenza italiana ed europea ma, naturalmente, l’auspicio è che questo evento sia fecondo a livello di conoscenza per tutti gli ospiti che vi parteciperanno. Dal canto nostro abbiamo la presunzione di poter dire che sicuramente lo sarà”, spiegano Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, la più grande community italiana sul tema, dedicata a imprenditori e manager e creatori proprio del successo internazionale della AI WEEK.