L’e-commerce non sostituisce necessariamente il negozio di prossimità, ma sta diventando un alleato nella gestione della vita quotidiana

Per molti anni l’e-commerce è stato raccontato come il luogo degli acquisti straordinari: il nuovo smartphone, l’elettrodomestico da sostituire, il televisore da scegliere dopo lunghe comparazioni. In altre parole, decisioni episodiche, spesso guidate dalla ricerca del modello migliore e dal confronto tra prezzi.

Osservando i dati e i comportamenti dei consumatori, emerge però una trasformazione più profonda: l’e-commerce sta progressivamente diventando il luogo della quotidianità. Sempre più spesso non si tratta più solo di scegliere un prodotto una tantum, ma di costruire una relazione continuativa con ciò che acquistiamo.

È il caso degli abbonamenti e degli acquisti ricorrenti, un modello che sta prendendo piede in numerosi settori: dal beauty al food, dal pet care fino alla tecnologia di consumo. Molti brand stanno introducendo formule di riordino automatico, sconti per acquisti periodici o vantaggi legati alla quantità. L’atto d’acquisto smette così di essere un momento isolato e diventa parte di una relazione più stabile tra consumatore e prodotto, fondata su comodità, pianificazione e prevedibilità della spesa.

Guardando ai dati di Trovaprezzi.it, il fenomeno è già evidente. Nei primi due mesi del 2026 le ricerche relative a prodotti tipicamente associati ad acquisti ricorrenti sono cresciute in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le ricerche di prodotti per il viso sono passate da circa 960 mila a oltre 1,14 milioni, mentre per prodotti per il corpo si è passati da 550 mila a quasi 640 mila. Ancora più evidente la crescita nel mondo del pet care: gli alimenti per cani e gatti hanno superato quota 420 mila ricerche, in aumento rispetto alle 365 mila del 2025.

Non si tratta soltanto di una maggiore domanda. Sta cambiando anche il modo in cui i consumatori gestiscono questi acquisti. Sempre più utenti monitorano nel tempo l’andamento dei prezzi di prodotti che sanno di dover acquistare con regolarità, impostando alert e aspettando il momento più conveniente per fare scorte o pianificare ordini più consistenti.

L’interesse per il monitoraggio dei prezzi di molte categorie legate alla vita quotidiana è cresciuto in modo particolarmente significativo negli ultimi anni. Nel caso dei prodotti per il viso, ad esempio, il numero di articoli salvati come preferiti dagli utenti è aumentato di oltre il 110% tra il 2024 e il 2025.

Lo stesso fenomeno si osserva in altre categorie di consumo ricorrente. Per tè e caffè, il monitoraggio è cresciuto di oltre il 155% nel 2025 rispetto all’anno precedente, mentre nel pet care l’interesse degli alimenti per cani e gatti ha registrato un incremento di circa il 140% nello stesso periodo.

Questi numeri raccontano qualcosa di molto interessante: i consumatori non cercano soltanto il prezzo migliore, ma vogliono governare nel tempo il costo della propria quotidianità. Questa trasformazione emerge non solo nelle dinamiche di monitoraggio dei prezzi, ma anche nelle categorie che attirano più ricerche.

Nel 2025 Integratori e Vitamine si sono confermati la categoria più cercata su Trovaprezzi.it con 28,5 milioni di ricerche, in crescita del 17,5% rispetto all’anno precedente. Al contrario, una categoria simbolo dell’e-commerce come Cellulari e Smartphone è scesa a 10,7 milioni di ricerche, registrando una flessione rispetto al 2024.

È un cambio di prospettiva che segnala una maturazione del mercato. Per lungo tempo si è pensato che la quotidianità degli acquisti appartenesse ancora al negozio fisico – alla farmacia sotto casa, come alla bottega di quartiere – mentre l’online fosse il territorio delle grandi decisioni di spesa. Oggi questo confine è sempre più sfumato.

L’e-commerce non sostituisce necessariamente il negozio di prossimità, ma sta diventando un alleato nella gestione della vita quotidiana, soprattutto quando si tratta di prodotti che acquistiamo con regolarità e il cui prezzo può variare nel tempo.

In questo scenario il confronto dei prezzi assume un ruolo nuovo. Non serve più soltanto a scegliere cosa comprare, ma anche quando comprarlo e in quale quantità, consentendo ai consumatori di ottimizzare nel tempo il proprio budget. È qui che si gioca una delle evoluzioni più interessanti del commercio digitale: non solo nell’ampiezza dei cataloghi, ma nella capacità delle piattaforme di accompagnare nel tempo le decisioni di acquisto quotidiane.

di Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it