thyssenkrupp Rasselstein rende la propria supply chain più trasparente ed efficiente grazie alla Process Intelligence di Celonis

Il leader nel Process Mining Celonis, sta collaborando con thyssenkrupp Rasselstein, con l’obiettivo di ottimizzare la supply chain di uno dei maggiori produttori europei di acciaio per imballaggi di alta qualità con l’AI e la Process Intelligence. Creando una supply chain connessa e data-driven, thyssenkrupp Rasselstein potrà mitigare proattivamente i rischi di approvvigionamento, migliorare l’affidabilità delle consegne e ottimizzare i core process.

“La nostra partnership con thyssenkrupp Rasselstein dimostra come Celonis sia in grado di aiutare le aziende a trasformare supply chain complesse e frammentate in ecosistemi intelligenti e connessi” ha dichiarato Florian Schewior, Managing Director DACH di Celonis. “L’integrazione dell’AI e della Process Intelligence nel tessuto delle supply operation, consente ai nostri clienti di reagire con agilità, affrontare le interruzioni e realizzare value chain più resilienti ed efficienti”.

“Prima di Celonis, avevamo una visibilità limitata sulla nostra supply chain, il che rendeva difficile intervenire tempestivamente sulle interruzioni delle forniture. Oggi, grazie a una visione in tempo reale e panoramica dei nostri processi, possiamo gestire i rischi in modo proattivo, ridurre le scorte in eccesso e migliorare l’affidabilità delle consegne. Questo ci permette di prendere decisioni più strategiche e di assicurare una pianificazione della produzione costante” ha dichiarato Dr. Michael Pullen, CFO di thyssenkrupp Rasselstein.

Trasformare la complessità in chiarezza

Con oltre 250 anni di storia industriale e più di 400 clienti in oltre 80 Paesi, thyssenkrupp Rasselstein opera in un contesto altamente complesso. Il loro sito produttivo – il più grande al mondo nel suo genere – ad Andernach, in Germania – si basa su oltre 300 sistemi interconnessi, evidenziandone l’elevato livello di complessità operativa e il rischio di frammentazione dei processi. Questo aspetto diventa ancora più critico se si considera che molti processi chiave coinvolgono la società madre, thyssenkrupp Steel Europe, che fornisce a thyssenkrupp Rasselstein la maggior parte delle materie prime. Per affrontare al meglio le sfide del mercato e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’industria siderurgica globale, l’azienda ha avviato un percorso di digitalizzazione e ottimizzazione continua dei processi, con un focus specifico sulla supply chain. Tre gli obiettivi principali:

Ridurre le attività manuali e migliorare la produttività Ottimizzare il capitale circolante Migliorare l’affidabilità delle consegne ai clienti finali

Con Celonis, l’azienda è riuscita a ottenere visibilità in tempo reale sui material flow riuscendo così a prevedere in maniera più efficace i rischi di approvvigionamento e a garantire una pianificazione stabile.

Dai dati in tempo reale all’impatto misurabile

Da quando ha adottato Celonis, nel 2022, thyssenkrupp Rasselstein ha creato un gemello digitale della propria supply chain collegando i dati di thyssenkrupp Steel Europe con quelli di pianificazione produttiva provenienti dai propri sistemi interni. In questo modo, gli stakeholder hanno a disposizione un’unica fonte di verità da cui ottenere insight facilmente azionabili. Celonis è oggi operativa in oltre dieci processi aziendali, coprendo più di 50 casi d’uso, tra cui procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C), gestione dell’inventario e dei magazzini e contabilità clienti.

Grazie a Celonis, thyssenkrupp Rasselstein ha ottenuto miglioramenti tangibili

Prevenzione proattiva dello shortage di materiali, con interventi tempestivi per evitare interruzioni nella produzione;

Maggiore precisione nelle stime di consegna e puntualità, con un impatto positivo e un aumento della customer satisfaction;

Ottimizzazione delle scorte di sicurezza, riducendo gli eccessi di magazzino senza compromettere la continuità operativa;

Potenziale di risparmio a doppia cifra in termini di capitale circolante, grazie a una gestione più efficiente dell’inventario e a processi finanziari più snelli.

L’azienda ha inoltre implementato Celonis Action Flows per automatizzare attività di routine come la creazione di ordini di acquisto, aumentando l’efficienza e liberando risorse per attività più strategiche.

Guidare l’innovazione e l’adozione dell’AI

L’AI è diventata una componente chiave nel percorso di ottimizzazione dei processi di thyssenkrupp Rasselstein. Grazie all’integrazione del Celonis Copilot basato su AI, i dipendenti possono accedere ai dati in modo intuitivo e prendere decisioni più rapide e consapevoli semplicemente utilizzando il linguaggio naturale, senza la necessità di competenze analitiche avanzate. Ad esempio, utilizzando un Process Copilot di Celonis, gli addetti possono ottenere informazioni quasi in tempo reale sulla disponibilità dei materiali.

Combinando l’AI e la Process Orchestration, l’azienda ha introdotto soluzioni innovative per ridurre gli scarti di materiali invenduti: l’AI Annotation Builder identifica automaticamente i clienti più adatti per questi materiali, lasciando al fattore umano spazio e margine per eventuali modifiche, mentre l’Orchestration Engine genera offerte strutturate via email che permettono ai clienti di confermare, rifiutare o modificare l’ordine con un semplice clic. Tutte le risposte vengono raccolte, categorizzate e analizzate per un follow-up e un’ottimizzazione costante.

L’applicazione combinata di AI e Process Orchestration rappresenta per thyssenkrupp Rasselstein un passaggio cruciale verso l’integrazione strutturale dell’AI e della Process Intelligence nelle attività di tutti i giorni, consentendo all’azienda di reagire più rapidamente ai cambiamenti e di ottimizzare l’efficacia delle decisioni a tutti i livelli dell’organizzazione.

“La Process Intelligence permette alle aziende di massimizzare il ROI dalle loro soluzioni di AI, soprattutto in contesti industriali complessi come quello di thyssenkrupp Rasselstein. Unendo AI e Process Intelligence, aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni più intelligenti oggi e a costruire supply chain più efficienti e connesse per il futuro” ha affermato Florian Schewior, Managing Director DACH di Celonis.

Guardando al futuro, thyssenkrupp Rasselstein si sta preparando a implementare l’Object-Centric Process Mining (OCPM), una tecnologia che offrirà una visione end-to end ancora più connessa della supply chain. Questa visibilità avanzata porterà a nuovi livelli di trasparenza ed efficienza operativa, rafforzando ulteriormente l’impegno dell’azienda verso l’ottimizzazione continua dei processi.