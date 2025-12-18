Un progetto all’avanguardia unico sul territorio nazionale fondato sulla tecnologia del Gemello Digitale del Territorio, per rispondere alla complessità della pianificazione urbana, integrando dati, mappe e analisi predittive a supporto di decisioni informate e sostenibili

NTT DATA e il Comune di Cosenza annunciano la Piattaforma di Pianificazione Urbana, una soluzione innovativa che nasce con l’obiettivo di trasformare la gestione del territorio attraverso un approccio basato sull’analisi dei dati, per leggere e comprendere la città trasformando informazioni complesse in conoscenza condivisa e decisioni consapevoli.

Le informazioni urbane sono spesso frammentate tra fonti e uffici diversi, fattore che rende complessa la lettura unitaria del territorio, mentre le decisioni in ambito urbanistico richiedono la valutazione degli impatti reali e degli scenari futuri, ma spesso mancano strumenti predittivi e interattivi.

La Piattaforma di Pianificazione Urbana sviluppata da NTT DATA è basata sul paradigma del Gemello Digitale, in combinazione con Intelligenza Artificiale e tecniche di apprendimento automatico (Machine Learning) per analisi e simulazioni, con un approccio multi livello per combinare e visualizzare dati territoriali e socio-demografici quali strade, scuole d’infanzia o aree verdi, fornire indicatori per analizzare città e quartieri, e simulare nuovi possibili scenari di servizi forniti ai cittadini.

Analizzando l’accessibilità ai servizi, la Piattaforma misura quanto il territorio sia vicino al modello della “Città dei 15 minuti”, supportando l’amministrazione nelle valutazioni e nella pianificazione dell’offerta di servizi primari e favorendo così equità e migliorando la qualità della vita.

“Con questa iniziativa – ha sostenuto il sindaco Franz Caruso – la città di Cosenza compie un passo concreto verso la visione di Cosenza 2050, che ha rappresentato uno dei pilastri del mio impegno politico e amministrativo, utilizzato anche come claim della mia campagna elettorale. Una visione che guarda al futuro e che punta con decisione alla trasformazione digitale come leva strategica per lo sviluppo del territorio, per l’innovazione dei servizi pubblici e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La collaborazione con NTT Data rappresenta una partnership di grande valore che nasce da un percorso di interlocuzioni e di iniziative già avviate da tempo e che oggi trova una concreta e significativa realizzazione in un progetto assolutamente innovativo, il primo e al momento unico nel suo genere in Italia. Si tratta di un risultato che rafforza il ruolo di Cosenza come città capoluogo capace di attrarre competenze, investimenti e progettualità di alto profilo, proiettandola con forza verso il futuro.

L’azione amministrativa del Comune di Cosenza si fonda su una missione chiara: fare della città il fulcro e il motore dello sviluppo di un territorio più ampio. Una missione che ho fatto mia sin dal primo giorno del mio insediamento e che si basa sulla valorizzazione delle eccellenze presenti nel nostro contesto territoriale. L’Università della Calabria, l’Amministrazione comunale e realtà imprenditoriali di livello internazionale come NTT Data rappresentano asset strategici fondamentali per costruire un modello di crescita sostenibile, innovativo e inclusivo.

Questa iniziativa costituisce quindi un passo significativo verso il rafforzamento delle sinergie messe in campo dalla mia Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che solo attraverso una collaborazione strutturata e condivisa sia possibile affrontare le sfide della modernità e accompagnare un territorio vasto verso un futuro di sviluppo, competitività e crescita duratura.

Cosenza si conferma così una città aperta all’innovazione, capace di interpretare il cambiamento e di guidarlo, mettendo il digitale al servizio della comunità e dello sviluppo di un ambito territoriale molto più esteso”.

Nel corso della presentazione, l’assessore Incarnato ha, quindi, illustrato il funzionamento della piattaforma attraverso alcune delle sue numerose applicazioni, tra cui quella relativa al traffico cittadino. Grazie all’analisi comparata dei dati riferiti agli anni 2021 e 2024, è stato possibile rilevare, ad esempio, una riduzione dello 0,5% del traffico su via Misasi. Tali variazioni hanno prodotto effetti significativi anche sulle strade adiacenti.

“La piattaforma – ha concluso Pina Incarnato – consente inoltre di valutare l’accessibilità ai servizi primari entro 5, 10 e 15 minuti da un punto selezionato della città, fornendo indicazioni puntuali sul numero dei servizi disponibili e sui tempi medi di percorrenza. Uno strumento che rafforza la capacità di pianificazione dell’ente e permette di costruire politiche urbane più eque, inclusive e orientate alla qualità della vita”.