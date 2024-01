In questo articolo, evidenzieremo le previsioni per il 2024 per BTC, SHIB e MK.

I mercati delle criptovalute hanno iniziato il nuovo anno 2024 in grande stile, con Bitcoin che ha superato la soglia dei 45.000 dollari. L’aumento dei prezzi ha portato in territorio positivo altre importanti altcoin, con Ethereum ha toccato i 2.400 dollari.

L’aumento positivo si è riflesso anche nel segmento delle meme coin, poiché Shiba Inu ha cancellato uno zero e ha raggiunto quota 0,00001080 martedì. Lo slancio del mercato delle criptovalute per Bitcoin, Ethereum e Shiba Inu rimane positivo con l’entusiasmo degli investitori ai massimi livelli per il 2024.

A beneficiare di questa corsa al rialzo anche una prevendita di una meme coin che ha attirato tanto interesse sinora, ovvero Meme Kombat (MK). In questo articolo, evidenzieremo le previsioni per il 2024 per BTC, SHIB e MK.

1. Previsioni Bitcoin (BTC) 2024

Gli investitori sperano che la SEC approvi il tanto atteso ETF Spot su Bitcoin prima del secondo trimestre del 2024. La mossa consentirà un’ondata di investimenti nei mercati delle criptovalute, in particolare Bitcoin. Si prevede che i prezzi di BTC saliranno dopo l’approvazione dell’ETF BTC, che alla fine farà sì che altre criptovalute raggiungano nuovi massimi.

CoinShares ha fornito una previsione audace sostenendo che il prezzo di Bitcoin potrebbe superare la soglia degli 80.000 dollari quest’anno nel 2024. “Le stime suggeriscono che un aumento degli investimenti del 20% rispetto al patrimonio corrente in gestione (circa 3 miliardi di dollari) potrebbe potenzialmente spingere i prezzi dei Bitcoin a 80.000 dollari”, ha affermato James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares presso CNBC.

2. Previsioni Shiba Inu (SHIB)

Le migliori previsioni su SHIB affermano coraggiosamente che Shiba Inu potrebbe eliminare la maggior parte dei suoi zeri e raggiungere la soglia di $ 0,01. Queste previsioni non sono nuove nel 2024, ma si ripetono ininterrottamente dal 2020. Non c’è nulla da prendere alla lettera poiché SHIB ha molta strada da fare per raggiungere la soglia di 0,01 dollari poiché la sua offerta circolante è pari a 549 trilioni di token. Non vi è alcuna garanzia che il prezzo del Shiba Inu salirà alle stelle nel 2024.

3. Meme Kombat (MK)

Sebbene BTC e SHIB possano offrire buone prospettive di rialzo per i mesi a venire, i trader dovrebbero sempre cercare di diversificare le loro partecipazioni in criptovalute. Per coloro che hanno una forte propensione al rischio, investire in un promettente progetto web3 emergente acquistando le prevendite dei token è un buon modo per generare potenziali rapidi guadagni esponenziali.

Meme Kombat unisce il mondo dei giochi crypto e del gioco d’azzardo con la sua entusiasmante piattaforma in cui gli utenti possono scommettere sui risultati di emozionanti battaglie tra personaggi basati su alcune delle meme coin più popolari del mondo crypto.

I primi investitori in $MK possono anche beneficiare di generosi premi di staking, che attualmente sono superiori al 100% annuo. Il progetto ha già raccolto quasi 5,25 milioni di dollari, nonostante il lancio sia avvenuto poche settimane fa.

Visita il sito di Meme Kombat