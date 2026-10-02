Nell’ecosistema finanziario moderno, i dati aziendali accurati e verificati sono diventati il nuovo “oro nero”. Tuttavia, possedere enormi database isolati non basta più a proteggere le imprese. L’avvento dei pagamenti in tempo reale e la crescente sofisticazione delle truffe basate sull’Intelligenza Artificiale hanno aperto una fessura pericolosa nei controlli tradizionali dei dipartimenti finanziari.
La tempesta perfetta: Intelligenza Artificiale e Pagamenti Istantanei
Come spiega Anna Ongaro, country manager per l’Italia della fintech Sis ID, I dipartimenti finanziari si trovano oggi a dover affrontare due minacce simultanee:
- L’evoluzione tattica dei frodatori: i criminali utilizzano l’IA generativa per creare fatture false estremamente convincenti, documenti d’identità contraffatti ed email di impersonamento su una scala che i controlli manuali non riescono più a gestire. Secondo il report globale ACFE/SAS, solo il 7% delle organizzazioni si dichiara adeguatamente preparato a intercettare o prevenire le frodi basate sui sistemi di intelligenza artificiale.
- L’azzeramento del fattore tempo: l’adozione di massa dei bonifici istantanei ha eliminato la rete di sicurezza temporale su cui i team finanziari facevano affidamento. Se un tempo un controllo basato sulla richiamata telefonica telefonica poteva essere effettuato nei due o tre giorni di elaborazione del pagamento, un trasferimento SEPA Instant si stabilizza in pochissimi secondi.
I dati italiani della Banca d’Italia confermano che, sebbene le difese tecnologiche stiano riducendo le frodi complessive sui bonifici istantanei, le somme sottratte tramite bonifici tradizionali e istantanei restano la voce di danno economico maggiore, guidata proprio dalla manipolazione del pagatore (social engineering, spoofing e phishing).
All’estero il fenomeno ha già mostrato scenari critici: in Australia, le frodi sui pagamenti autorizzati (APP fraud) sono aumentate del 67% in un anno, generando perdite per 153 milioni di dollari australiani. In Europa, considerando i costi di gestione della crisi e i danni reputazionali, ogni euro perso a causa di una frode costa alle aziende quasi quattro volte tanto.
Il limite dei database aziendali isolati
Le misure di sicurezza tradizionali, come liste statiche di fornitori o controlli interni isolati, erano strutturate per un mondo che aveva tempo a disposizione. Oggi quel mondo non esiste più.
Il database di una singola azienda contiene solo lo storico di ciò che è già accaduto a quella specifica realtà: è un “retrovisore puntato su un’unica strada”. Le reti di frodatori, al contrario, agiscono colpendo decine di organizzazioni contemporaneamente con gli stessi IBAN e gli stessi documenti falsi nell’arco della stessa settimana. Se ogni azienda analizza solo la propria storia, partirà sempre da zero contro un nuovo attacco.
La svolta: il Modello a Rete e i Dati Condivisi
La risposta strategica a questa asimmetria è un modello collaborativo (peer network) che sposta l’unità di difesa dalla singola azienda alla rete. Quando un membro della rete identifica e segnala un beneficiario sospetto o una richiesta di cambio IBAN fraudolenta, l’anomalia diventa immediatamente visibile a tutti gli altri membri prima ancora che questi vengano presi di mira. L’esperienza negativa dell’Azienda A si trasforma nell’allarme preventivo dell’Azienda B, senza che le due realtà debbano scambiarsi dati transazionali sensibili o conoscere l’identità l’una dell’altra.
Per contrastare i tempi dei pagamenti istantanei servono dati che rispettino contemporaneamente due requisiti:
- Tempestività (Real-time): un controllo effettuato sei mesi fa non dice nulla sul fatto che un conto sia stato compromesso ieri.
- Verifica condivisa (Trust): i dati devono essere cross-verificati e incrociati continuamente contro ciò che le altre organizzazioni hanno appreso sul campo.
La scadenza normativa: non c’è più tempo per aspettare
La transizione verso controlli di identità stringenti non è più una scelta opzionale o futuribile. Con l’introduzione del servizio obbligatorio di Verification of Payee (VoP), il pavimento normativo si è già spostato. Le imprese che continuano a fare affidamento esclusivamente su dati grezzi, statici e non condivisi in rete si trovano già in una posizione di netto svantaggio rispetto all’evoluzione del crimine informatico.
A cura di Anna Ongaro, Country Manager per l’Italia di Sis ID