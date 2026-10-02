Il passaggio obbligatorio ai pagamenti istantanei azzera i tempi di verifica manuale. La soluzione non è accumulare dati statici, ma connettersi a un modello di difesa collaborativo e di rete

Nell’ecosistema finanziario moderno, i dati aziendali accurati e verificati sono diventati il nuovo “oro nero”. Tuttavia, possedere enormi database isolati non basta più a proteggere le imprese. L’avvento dei pagamenti in tempo reale e la crescente sofisticazione delle truffe basate sull’Intelligenza Artificiale hanno aperto una fessura pericolosa nei controlli tradizionali dei dipartimenti finanziari.

La tempesta perfetta: Intelligenza Artificiale e Pagamenti Istantanei

Come spiega Anna Ongaro, country manager per l’Italia della fintech Sis ID, I dipartimenti finanziari si trovano oggi a dover affrontare due minacce simultanee:

L’evoluzione tattica dei frodatori: i criminali utilizzano l’IA generativa per creare fatture false estremamente convincenti, documenti d’identità contraffatti ed email di impersonamento su una scala che i controlli manuali non riescono più a gestire. Secondo il report globale ACFE/SAS, solo il 7% delle organizzazioni si dichiara adeguatamente preparato a intercettare o prevenire le frodi basate sui sistemi di intelligenza artificiale. L’azzeramento del fattore tempo: l’adozione di massa dei bonifici istantanei ha eliminato la rete di sicurezza temporale su cui i team finanziari facevano affidamento. Se un tempo un controllo basato sulla richiamata telefonica telefonica poteva essere effettuato nei due o tre giorni di elaborazione del pagamento, un trasferimento SEPA Instant si stabilizza in pochissimi secondi.

I dati italiani della Banca d’Italia confermano che, sebbene le difese tecnologiche stiano riducendo le frodi complessive sui bonifici istantanei, le somme sottratte tramite bonifici tradizionali e istantanei restano la voce di danno economico maggiore, guidata proprio dalla manipolazione del pagatore (social engineering, spoofing e phishing).

All’estero il fenomeno ha già mostrato scenari critici: in Australia, le frodi sui pagamenti autorizzati (APP fraud) sono aumentate del 67% in un anno, generando perdite per 153 milioni di dollari australiani. In Europa, considerando i costi di gestione della crisi e i danni reputazionali, ogni euro perso a causa di una frode costa alle aziende quasi quattro volte tanto.

Il limite dei database aziendali isolati

Le misure di sicurezza tradizionali, come liste statiche di fornitori o controlli interni isolati, erano strutturate per un mondo che aveva tempo a disposizione. Oggi quel mondo non esiste più.

Il database di una singola azienda contiene solo lo storico di ciò che è già accaduto a quella specifica realtà: è un “retrovisore puntato su un’unica strada”. Le reti di frodatori, al contrario, agiscono colpendo decine di organizzazioni contemporaneamente con gli stessi IBAN e gli stessi documenti falsi nell’arco della stessa settimana. Se ogni azienda analizza solo la propria storia, partirà sempre da zero contro un nuovo attacco.

La svolta: il Modello a Rete e i Dati Condivisi

La risposta strategica a questa asimmetria è un modello collaborativo (peer network) che sposta l’unità di difesa dalla singola azienda alla rete. Quando un membro della rete identifica e segnala un beneficiario sospetto o una richiesta di cambio IBAN fraudolenta, l’anomalia diventa immediatamente visibile a tutti gli altri membri prima ancora che questi vengano presi di mira. L’esperienza negativa dell’Azienda A si trasforma nell’allarme preventivo dell’Azienda B, senza che le due realtà debbano scambiarsi dati transazionali sensibili o conoscere l’identità l’una dell’altra.

Per contrastare i tempi dei pagamenti istantanei servono dati che rispettino contemporaneamente due requisiti:

Tempestività (Real-time): un controllo effettuato sei mesi fa non dice nulla sul fatto che un conto sia stato compromesso ieri.

un controllo effettuato sei mesi fa non dice nulla sul fatto che un conto sia stato compromesso ieri. Verifica condivisa (Trust): i dati devono essere cross-verificati e incrociati continuamente contro ciò che le altre organizzazioni hanno appreso sul campo.

La scadenza normativa: non c’è più tempo per aspettare

La transizione verso controlli di identità stringenti non è più una scelta opzionale o futuribile. Con l’introduzione del servizio obbligatorio di Verification of Payee (VoP), il pavimento normativo si è già spostato. Le imprese che continuano a fare affidamento esclusivamente su dati grezzi, statici e non condivisi in rete si trovano già in una posizione di netto svantaggio rispetto all’evoluzione del crimine informatico.

A cura di Anna Ongaro, Country Manager per l’Italia di Sis ID