Fa il punto della situazione Anie rinnovabili, osservatorio fer: Rinnovabili in frenata nel primo trimestre 2025. Fotovoltaico scende in residenziale e C&I, mentre sono in crescita gli impianti utility

Pubblichiamo i dati emersi dall’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Federazione, sulla base dei dati Terna. Secondo l’analisi, il mercato delle energie rinnovabili in Italia è rallentato nel primo trimestre del 2025, segnando una flessione del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A pesare maggiormente è il calo del fotovoltaico, che registra una decrescita del 19%. L’analisi dei diversi segmenti di mercato mostra una netta riduzione delle installazioni nel residenziale (-39%) e nel C&I (-30%). In controtendenza i grandi impianti che continuano a crescere: in aumento del 4% quelli tra 1 e 10 MW; mentre quelli oltre i 10 MW registrano un incremento del 28%.

Nel dettaglio, nel primo trimestre 2025 sono stati installati complessivamente 1.405 MW di nuova potenza da fonti rinnovabili, così ripartiti:

1.244 MW da fotovoltaico

152 MW da eolico

5 MW da idroelettrico

3 MW di bioenergie.

Al 31 marzo 2025 il totale di impianti rinnovabili installati in Italia è di 78,05 GW, distribuiti su 1.948.673 impianti.

Tecnologia 2023 2024 2025 2030 PNEIC [GW] [GW] [GW] [GW] Geotermico 0,817 0,817 0,817 1,000 Fotovoltaico 31,215 37,264 38,508 79,921 Eolico 12,410 13,022 13,174 28,140 Idroelettrico 21,541 21,569 21,574 19,172 Bioenergie (biomassa e rifiuti) 3,948 3,973 3,977 3,052 Totale FER 69,931 76,645 78,050 131,285

Se la tendenza attuale dovesse mantenersi anche nei prossimi trimestri, l’Italia potrebbe aggiungere ulteriori 6 GW installati nel corso del 2025, traguardando gli obiettivi del DM Aree Idonee di circa 23 GW tra gennaio 2021 e dicembre 2025. Resta comunque distante il traguardo di 10 GW/anno necessari per raggiungere gli obiettivi del PNIEC al 2030.

Situazione preoccupante

Desta preoccupazione il calo del fotovoltaico per il raggiungimento dei target prefissati dalla strategia energetica nazionale. Si auspica un’inversione di tendenza nei prossimi mesi.

Settore Fotovoltaico Potenza Nuove Instal. [MW] Variazione Q1 2024 Q1 2025 Residential (<20kW) 541 329 -39% C&I (20-1000 kW) 508 357 -30% Utility (1-10 MW) 227 237 4% Large Utility (>10 MW) 251 322 28% Totale 1.527 1.244 -19%

Per quanto riguarda l’eolico, la crescita è ancora fortemente trainata dagli impianti utility scale, il cui sviluppo è strettamente legato all’avanzamento dei processi autorizzativi. Nel solo mese di marzo sono stati installati 148 MW dei 152 MW totali registrati nel primo trimestre, grazie alla connessione di 2 grandi impianti situati in Puglia, nella provincia di Foggia. L’eolico registra così un incremento del 48% rispetto al primo trimestre del 2024. Restano, invece, sostanzialmente stabili i mercati dell’idroelettrico e delle bioenergie, due settori che, secondo le previsioni del PNIEC, sono destinati a una progressiva riduzione della capacità installata nei prossimi anni. Nel dettaglio:

l’idroelettrico, con 5 MW installati, mostra comunque una crescita del 63% rispetto al primo trimestre 2024.

rispetto al primo trimestre 2024. Le bioenergie, con 3 MW installati, segnano nel primo trimestre 2025 un calo del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Segmento di Mercato Eolico [MW] Idroelettrico [MW] Bioenergie [MW] Q1 2024 Q1 2025 Q1 2024 Q1 2025 Q1 2024 Q1 2025 < 1 MW 11 5 3 2 4 3 >=1 MW 92 148 0 3 1 0 Totale 103 152 3 5 5 3

Nel primo trimestre del 2025 la produzione di energia da fonti rinnovabili è stata pari a 25,836 TWh, registrando un calo dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La produzione risulta in flessione per quasi tutte le fonti, ad eccezione del fotovoltaico, che segna invece una crescita del 14%. Nel dettaglio: il geotermico ha prodotto 1,309 TWh (-3% su Q1 2024), il fotovoltaico 7,012 TWh (+14% su Q1 2024); l’eolico 6,075 TWh (-19% su Q1 2024), l’idroelettrico 8,176 TWh (-18% su Q1 2024) e le bioenergie 3,263 TWh (-2% su Q1 2024).

Tecnologia 2023 2024 Q1 2025 2030 PNEIC [TWh] [TWh] [TWh] [TWh] Geotermico 5,347 5,269 1,309 7,5 Fotovoltaico 30,595 36,064 7,012 97,6 Eolico 23,374 22,068 6,075 64,8 Idroelettrico 38,244 52,076 8,176 46,9 Bioenergie(biomassa e rifiuti) 15,108 13,184 3,263 10,9 Totale FER 112,668 128,661 25,835 227,7

Nel primo trimestre 2025 il fabbisogno energetico italiano è stato pari a 77,363 TWh, evidenziando un lieve calo dello 0,07% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 33% del fabbisogno complessivo, in diminuzione rispetto al 36% registrato nel primo trimestre 2024. Tuttavia, con l’arrivo della primavera, questa quota è destinata ad aumentare: come accaduto per la prima volta nel 2024, è probabile che nel corso dei prossimi mesi venga nuovamente superata la soglia del 40%.

Analisi impianti nuovi

Il fotovoltaico raggiunge quota 1.244 MW di potenza connessa nel primo trimestre 2025 (-14% rispetto al primo trimestre 2024). Complessivamente sono stati connessi alla rete 55.721 impianti. La nuova potenza entrata in esercizio è costituita per il 27% da impianti di potenza inferiore ai 20 kW (installati 52.856 impianti), per il 29% da impianti di potenza compresa tra i 20 kW e 1 MW (installati 2.784 impianti), per il 19% da impianti di potenza compresa tra un 1MW e 10 MW (installati 72 impianti) e per il restante 25% da impianti di potenza superiore a 10 MW (installati 9 impianti) così distribuiti: 6 impianti per un totale di 205 MW in Lazio, un impianto da 43 MW in Sardegna, un impianto da 63 MW in Puglia e un impianto da 10 MW in Sicilia.

Eolico

Per l’eolico nel primo trimestre 2025 sono stati installati 152 MW (+48% rispetto al primo trimestre 2024) di nuova potenza. Complessivamente sono entrati in esercizio 15 impianti. Il 97% della nuova potenza installata è concentrata in 2 impianti di potenza superiore a 10 MW, localizzati in Puglia nella provincia di Foggia.

Idroelettrico

In aumento l’andamento dell’idroelettrico con 5 MW di nuova potenza connessa (+63% rispetto al primo trimestre 2024). Complessivamente sono entrati in esercizio 11 impianti quasi tutti di potenza inferiore ad 1 MW, eccezione fatta per un impianto di 2,88 MW installato in provincia d’Aosta. Le regioni che hanno contribuito maggiormente alla potenza installata sono: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria.

Bioenergie

La nuova potenza installata di bioenergie nel primo trimestre 2025 è stata di 3 MW (-41% rispetto allo stesso periodo del 2024). Nel complesso sono entrati in esercizio 10 impianti, tutti di potenza inferiore ad 1 MW. Le regioni che hanno installato gli impianti più “rilevanti” per quanto riguarda la potenza sono: Puglia, Sicilia e Toscana.

Analisi mercato elettrico

Il PUN Index medio registrato su MGP, il mercato più liquido, nel primo trimestre 2025 è stato pari ad 137,6 [Euro/MWh] in aumento del 50% rispetto al valore del PUN nei primi tre mesi del 2024 (92 Euro/MWh). Febbraio ha rappresentato il mese peggiore dove il PUN Index ha raggiunto il valore di 150,4 [Euro/MWh] in aumento del 72% rispetto a febbraio 2024.

Uno sguardo sul Mercato del Bilanciamento

Anche i prezzi sul Mercato del Bilanciamento (MBR) hanno registrato un aumento rispetto al primo trimestre 2024. In particolare, i valori sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) hanno toccato un picco nel mese di febbraio, con:

offerte a scendere pari a 114 €/MWh (+75% rispetto a febbraio 2024),

offerte a salire pari a 233 €/MWh (+55% rispetto a febbraio 2024).

Anche il Mercato del Bilanciamento ha registrato aumenti, culminati sempre nel mese di febbraio: