Quasi la metà (47%) delle vittime che hanno subito un danno economico ha perso in media 147 euro a seguito di una truffa, con un costo per l’economia del Paese di circa 359 milioni di euro

Visa ha analizzato il fenomeno delle frodi online con un nuovo studio[1] dal quale emerge che gli italiani che non sanno riconoscere i contenuti falsi generati dall’Intelligenza Artificiale sono cinque volte più vulnerabili alle truffe online rispetto a chi li sa riconoscere. L’indagine evidenzia come il 47% delle vittime di frodi online abbia subito un danno economico medio di 147 euro, con un costo per l’economia del Paese pari a 359.4 milioni di euro[2].

La crescita delle frodi digitali, alimentata dall’uso dell’intelligenza artificiale sui social media, sta minando la fiducia dei consumatori in Italia: si stima che 7.4 milioni di loro abbiano ridotto e in alcuni casi smesso completamente di acquistare online, e quasi la metà (47%) abbia impiegato più di 24 ore per risolvere la situazione.

“Il futuro del commercio digitale in Italia si fonda sulla fiducia. Mentre gli acquisti online continuano a crescere, le truffe e i contenuti ingannevoli generati dall’intelligenza artificiale possono mettere a rischio la sicurezza e la fiducia dei consumatori – ha commentato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia – mentre milioni di acquirenti si rivolgono al web per effettuare gli acquisti di Natale, Visa sta reagendo alle minacce online con strumenti di intelligenza artificiale che aiutano a identificare le truffe prima che raggiungano le persone, grazie alla collaborazione con banche, rivenditori e piattaforme. Facciamo inoltre leva su un testimonial come Leonardo Donaggio, atleta del Team Visa e sciatore freestyle, nonché protagonista del video della campagna, per aiutare i consumatori ad essere preparati e conoscere gli strumenti giusti per difendersi”.

Consumatori sempre più vulnerabili ai contenuti falsi generati dall’AI

Le frodi sui social media si confermano un rischio concreto per i consumatori. Lo studio Visa rivela che le persone che confondono contenuti generati dall’AI con quelli reali hanno una probabilità quasi cinque volte maggiore di essere prese di mira e cadere vittime di una frode (59% contro 12%).

In questo scenario, la metà (50%) degli utenti italiani ha notato un aumento di inserzioni sospette o potenzialmente fraudolente nell’ultimo anno.

In questo quadro, quasi un italiano su tre (28%) ritiene che l’intelligenza artificiale renderà le truffe sempre più difficili da individuare sui social media, ma oltre uno su dieci (12%) ammette di non adottare alcuna misura di protezione online.

[1] Ricerca commissionata da Visa e realizzata da Opinium su un campione di 9.500 adulti (18+), rappresentativo a livello nazionale per ciascuno dei 10 mercati europei analizzati: Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Repubblica Ceca. Lo studio è stato condotto tra agosto e settembre 2025.

[2] Tutte le stime relative alla popolazione sono state calcolate utilizzando i dati più recenti riferiti agli individui adulti in Italia (fonte). I dettagli dei calcoli effettuati sono disponibili su richiesta.