Il digitale non è più un settore a sé, ma è l’asse portante della vita collettiva. Funzioni, interazioni e servizi nascono ormai digitali, e il cloud è la struttura che rende possibile questa società nativa digitale: scalabile, resiliente e sostenibile. Governare la transizione significa investire nel cervello della società digitale, non solo nei suoi arti. È una sfida culturale e politica che riguarda cittadinanza, sviluppo e democrazia.

Il valore dei dati e il rischio di dipendenza

Alla base del valore digitale ci sono i dati. Isolati valgono poco; integrati e governati generano conoscenza e innovazione. Il loro valore cresce con la qualità e la responsabilità nella gestione, più che con la quantità. Per questo servono policy, architetture e competenze, non solo infrastrutture fisiche. L’Italia deve decidere se limitarsi a ospitare data center stranieri o sviluppare una filiera nazionale che mantenga in patria competenze e controllo. Delegare in modo massivo dati pubblici e strategici a soggetti extraeuropei espone a rischi di lock-in, perdita di autonomia e riduzione della capacità progettuale.

Efficienza, sostenibilità e richiesta di nuove professionalità nel cloud

Il digitale riduce costi di transazione, abilita mercati e piattaforme collaborative, democratizza l’accesso a strumenti avanzati come CRM e data analytics. L’uso del cloud, grazie alle economie di scala e a tecnologie più efficienti, migliora la sostenibilità energetica e riduce l’impatto ambientale. La trasformazione digitale riconfigura anche il lavoro, creando ruoli ibridi – dai data steward ai cloud security engineer – e richiedendo processi di formazione continua, reskilling e collaborazione tra imprese, università e PA.

Governance e diritti digitali

Tutela dei dati e democrazia sono ormai inscindibili. Servono regole chiare per sicurezza, privacy e riuso, garantendo trasparenza degli algoritmi e supervisione umana nelle decisioni automatizzate. La sovranità digitale si misura nella capacità di controllare dove risiedono i dati, chi può accedervi e come vengono trattati.

Nessuna infrastruttura, per quanto avanzata, genera valore senza persone competenti: occorrono percorsi formativi verticali e orizzontali, accademie aziendali e incentivi per attrarre talenti.

Il cloud sovrano come architettura di fiducia

Un cloud sovrano garantisce che dati e workload critici siano gestiti nel rispetto delle leggi e dei valori del Paese, con controllo effettivo su accessi e trasferimenti. Non è solo una questione di compliance, ma di fiducia: certificazioni, audit indipendenti, interoperabilità e regole d’acquisto pubbliche trasparenti. L’etica deve diventare un requisito tecnico anche nell’IA: tracciabilità dei dati, gestione del rischio e possibilità di spiegazione e ricorso. La sovranità coincide con la capacità di controllare l’intera catena –dati, addestramento, deploy, sicurezza– per evitare dipendenze e abusi.

Una visione per la società digitale

La società nativa digitale è già realtà. Possiamo sceglierne il ruolo: affittuari di tecnologie altrui o architetti di un futuro autonomo. Il cloud è l’abilitatore, la sovranità il metodo per garantire sicurezza, sostenibilità e libertà di scelta. Servono standard aperti, interoperabilità e investimenti in competenze. Solo così il digitale può diventare la spina dorsale della crescita del Paese, con visione, responsabilità e fiducia.

di Michele Zunino, Amministratore Delegato di Netalia