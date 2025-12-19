Mastercard e Dolomiti Superski annunciano una nuova partnership strategica che ha l’obiettivo di semplificare e rendere più sicuri i pagamenti in tutti i luoghi di acquisto dell’area Dolomiti Superski, sia nei punti vendita fisici – grazie alla tecnologia contactless – sia online grazie a Mastercard Click to Pay.

In occasione dell’evento ‘Passioni e tecnologia: Nuove Frontiere dell’Esperienza in Montagna’, tenutosi presso il Club Moritzino – Alta Badia, Mastercard e Dolomiti Superski hanno annunciato una partnership strategica volta ad accelerare la digitalizzazione del sistema montagna. L’obiettivo è unire tecnologia, innovazione e passione per offrire esperienze autentiche e fluide a tutti gli amanti degli sport invernali, valorizzando quei momenti Priceless che rendono unica la vita in alta quota.

Un impegno che nasce dalla consapevolezza del valore unico della montagna per il turismo italiano. Le regioni montane rappresentano uno degli asset più strategici del Paese, con l’arco alpino dolomitico come cuore pulsante. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Mastercard sul turismo, l’Alto Adige si posiziona infatti come player di riferimento, con una forte attrattività internazionale (90% dei flussi turistici) e una stagionalità estiva sempre più estesa fino a ottobre. Anche il Trentino conferma una solida attrattività, con una quota di spesa estera pari al 60% del totale. In entrambi i territori, la ricettività e la ristorazione si confermano come settori chiave del turismo, evidenziando trend positivi nei consumi e nella valorizzazione dell’offerta locale.

Gli obiettivi del progetto Dolomiti Superski – Mastercard

In questo contesto, l’accordo tra i due player nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più sicuri i pagamenti in tutti i luoghi di acquisto dell’area Dolomiti Superski, sia nei punti vendita fisici sia online. Grazie ai pagamenti contactless l’acquisto dello skipass, ma anche tutti gli altri acquisti sul territorio, nei negozi, nei rifugi e alle casse degli impianti, è più semplice e sicuro. L’acquisto dello skipass online sarà inoltre ancora più sicuro e semplice grazie alla tokenizzazione resa possibile dalla soluzione Mastercard Click to Pay che, attraverso un solo click, rende gli acquisti online immediati, sicuri e sempre accessibili da qualsiasi dispositivo.

Un ecosistema di pagamento unico accompagnerà così gli ospiti prima, durante e dopo le giornate sulla neve, eliminando le attese e lasciando più tempo per godersi le esperienze uniche che solo la montagna sa offrire.

Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard, dichiara: “In Mastercard crediamo che digitalizzazione e innovazione siano gli strumenti chiave per valorizzare il territorio, unendo autenticità e tecnologia all’avanguardia per rendere l’esperienza dei visitatori più fluida e piacevole. Con questo accordo nell’area Dolomiti Superski, offriamo soluzioni di pagamento veloci, sicure e semplici, sia online sia nei punti vendita fisici, dai rifugi agli impianti, permettendo agli ospiti di vivere la montagna senza limiti. Grazie anche alle collaborazioni con chi lavora per valorizzare e innovare la montagna, stiamo facendo un passo concreto per integrare tradizione, autenticità e innovazione, offrendo a chi visita questi luoghi un’esperienza completa, dove le emozioni, le scoperte e il piacere della montagna restano al centro.”

Andy Varallo, Presidente Dolomiti Superski, commenta: “L’innovazione è da sempre parte del DNA degli operatori di Dolomiti Superski: siamo pionieri per vocazione e guardiamo al futuro con la volontà di anticipare le esigenze dei nostri ospiti. Anche nell’ambito dei pagamenti online, e in particolare per gli skipass, la digitalizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per rendere l’esperienza sempre più semplice, sicura e integrata. La partnership strategica con Mastercard si inserisce perfettamente in questo percorso e siamo convinti che porterà frutti significativi nel tempo, accompagnando Dolomiti Superski verso un futuro sempre più digitale e innovativo.”

La partnership tra Mastercard e Dolomiti Superski nasce dall’incontro di valori profondi e complementari. La tecnologia e l’innovazione non sono un fine, ma un mezzo per migliorare la quotidianità delle persone: soluzioni intuitive, sicure e inclusive che semplificano ogni momento. La digitalizzazione diventa così un alleato silenzioso, capace di rendere i percorsi fluidi, i pagamenti immediati e le interazioni più naturali, preservando il tempo per ciò che conta davvero. Al cuore c’è la passione per la montagna e per lo sport, motore che ispira a superare i limiti e a progettare esperienze su misura per chi vive la neve con entusiasmo, in famiglia o tra amici.

La tecnologia al servizio delle esperienze, tra wearable e servizi smart

L’evento è stato anche la cornice perfetta per il lancio dell’innovativo guanto tecnologico sviluppato in collaborazione con SHRED., miPAGO e Mestel, e basato sulla tecnologia Novalink.

Al cuore del sistema c’è miPAGO, la tecnologia che trasforma il guanto da sci in uno strumento di pagamento contactless. Dentro il guanto risiede un chip sicuro basato su token EMV Mastercard che genera un token crittografato, permettendo di pagare in modo protetto. Per l’utente, il guanto funziona esattamente come una carta, ma senza la necessità di estrarre nulla dalle tasche.

Per l’attivazione, servirà semplicemente scaricare l’app miPAGO, avvicinare il guanto allo smartphone e collegare la propria carta al guanto tramite il wallet. Il dispositivo è stato ideato per funzionare senza batteria in qualsiasi condizione, unendo innovazione, sicurezza e praticità in un unico gesto. Il guanto funziona ovunque sia presente un POS, ma la vera praticità emerge nei momenti che contano: pagare lo skipass alle casse, accedere allo ski-bus, ordinare un drink all’après-ski senza compromessi, saldare il conto al rifugio in mezzo all’attrezzatura, acquistare snack o caffè al volo agli impianti.

“In SHRED. sviluppiamo prodotti che migliorano concretamente l’esperienza sugli sci attraverso tecnologia e innovazione. In questa partnership con Mastercard e Dolomiti Superski, il pagamento contactless è integrato in un guanto altamente performante e protettivo, diventando parte naturale dell’attrezzatura. È tecnologia applicata per migliorare performance, sicurezza e divertimento sulle piste”, dichiara Carlo Salmini, co-fondatore e CEO di SHRED.

Inoltre, grazie alla partnership tra Mastercard e Qodeup, anche i rifugi di montagna e i ristoranti sulle piste diventano più digitali e funzionali. Direttamente dal tavolo, inquadrando il QRcode, gli ospiti possono ordinare e pagare in modo semplice, rapido e sicuro, eliminando le code e trasformando la pausa in quota in un’esperienza ancora più piacevole. Un chiaro passo avanti verso un servizio in montagna più fluido, comodo e tecnologico.

Fabio Marniga, CEO & co-founder Qodeup, commenta così: “Le attività ristorative hanno esigenze diverse da qualsiasi altro settore, quelle in alta quota affrontano ulteriori complessità nel servizio. Qodeup nasce per semplificare la vita degli operatori con soluzioni di pagamento e strumenti operativi che ottimizzano le operations e, allo stesso tempo, migliorano l’esperienza dei loro ospiti. In questa direzione si inserisce la collaborazione con Mastercard, che rende il servizio nei rifugi e nei ristoranti sulle piste più digitale e fluido, permettendo agli ospiti di ordinare e pagare in modo semplice, rapido e sicuro.”

Dalle vette ai borghi: l’Italia tra innovazione e tradizione

L’ecosistema montano rappresenta da sempre un punto di forza per l’Italia, fatto di passioni, territori e ospitalità, dove ogni destinazione offre esperienze uniche che rendono il Paese autentico e speciale. In questo contesto, i borghi italiani sono il cuore dell’ospitalità, realtà in forte crescita capaci di attrarre milioni di visitatori ogni anno, rappresentando il 10% del volume di spesa turistica turistica (nazionale, internazionale e regionale).

A questo si ispira la collaborazione di Mastercard con I Borghi più belli d’Italia, volta a valorizzare il territorio italiano mettendo in luce quelle destinazioni fuori dai tradizionali circuiti turistici, che con Mezzano, Vigo di Fassa e Castelrotto inserisce luoghi montani incantevoli da scoprire e vivere con esperienze dedicate ai possessori di Mastercard e disponibili su priceless.com. La collaborazione unisce tradizione, cultura e peculiarità locali a soluzioni di pagamento digitali fluide e sicure, offrendo a turisti e visitatori un modo semplice e innovativo per vivere le eccellenze del Paese. Un equilibrio perfetto tra autenticità e tecnologia che rende più accessibile e immediata la scoperta dei tesori italiani.

Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più belli d’Italia, commenta: “Le esperienze che stiamo proponendo in collaborazione con Mastercard sono per la nostra l’associazione un’ottima opportunità per far conoscere luoghi ed esperienze in alcuni dei nostri borghi, per favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile e solidale.”

Roberta Silva, Presidente Associazione Gestori rifugi del Trentino: “Nei rifugi di montagna l’innovazione non si misura dalla quantità di tecnologia, ma dalla qualità delle connessioni. La tecnologia può supportarci nella gestione di risorse fondamentali come acqua ed energia e rendere l’esperienza più sostenibile e consapevole, ma il vero valore resta la connessione umana: tra persone, comunità locali e natura. I rifugi possono così diventare hub esperienziali autentici, capaci di trasformare il turismo in un’opportunità concreta e sostenibile per i territori, senza perdere ciò che rende la montagna unica.”

Marta Bassino, atleta di Coppa del Mondo di sci alpino: “Vivere la montagna significa concentrarsi sulle sensazioni, sullo sport e sui momenti condivisi, senza distrazioni. Progetti come quello di Mastercard vanno proprio in questa direzione: rendere tutto più semplice, sicuro e fluido, lasciando più spazio all’esperienza vera sulla neve. La tecnologia, quando è discreta e pensata per chi vive la montagna ogni giorno, diventa un alleato prezioso, capace di migliorare il tempo che passiamo in quota senza snaturarne l’autenticità.”