Tata Consultancy Services (TCS) e AMD hanno annunciato una collaborazione strategica volta a rispondere a una delle sfide più rilevanti del panorama aziendale: la scalabilità delle implementazioni di intelligenza artificiale, dalla fase pilota a soluzioni sicure e pronte per l’ambiente di produzione.

La partnership prevede lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale verticali che sfruttano le tecnologie client basate su processori AMD Ryzen per trasformare gli ambienti di lavoro, e le CPU EPYC, le GPU Instinct e gli acceleratori AI per modernizzare le infrastrutture dei data center.

TCS prevede inoltre di investire nella riqualificazione e certificazione della propria forza lavoro globale sulle tecnologie all’avanguardia di AMD, creando un ampio bacino di talenti specializzati in intelligenza artificiale per accelerare le implementazioni dei clienti in ambienti cloud-to-edge.

K. Krithivasan, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Tata Consultancy Services, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con AMD rappresenta un passo significativo verso la scalabilità dell’intelligenza artificiale per le aziende. Combinando la profonda esperienza di TCS nel settore con le capacità di elaborazione ad alte prestazioni di AMD, consentiamo alle organizzazioni di passare dalla sperimentazione all’intelligenza artificiale su larga scala e con un’implementazione su larga scala. Insieme, intendiamo co-creare soluzioni di intelligenza artificiale di nuova generazione specifiche per il settore, modernizzare gli ambienti cloud ibridi ed edge e plasmare la prossima generazione di ambienti di lavoro intelligenti. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno a costruire aziende pronte per il futuro e promuove la nostra ambizione di diventare la più grande azienda di servizi tecnologici basata sull’intelligenza artificiale al mondo“.