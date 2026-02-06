HP ha presentato al CES 2026 le ultime novità per il segmento PS: da HP EliteBoard G1a, il primo AI PC “nascosto” nella tastiera, alla HP EliteBook X G2 Series, la nuova generazione di notebook premium per il lavoro intelligente

Al CES 2026 di Las Vegas, HP ridefinisce ancora una volta il concetto di Future of Work, presentando un portafoglio di innovazioni che mette al centro persone, intelligenza artificiale e nuovi modelli di produttività. In un contesto in cui il lavoro è sempre più ibrido, distribuito e guidato dai dati, l’azienda punta su dispositivi intelligenti, sicuri e sostenibili, capaci di adattarsi ai diversi stili di lavoro e alle esigenze di un target sempre più ampio.

Le novità presentate spaziano su più ambiti del segmento Personal Systems, dai notebook AI di nuova generazione ai desktop reinventati, fino a soluzioni che integrano l’AI anche in ambiti tradizionalmente meno esplorati, come la stampa e la gestione IT. Un ecosistema pensato per migliorare l’esperienza quotidiana dei knowledge worker e supportare le aziende nella crescita e nella resilienza.

La nuova sfida per le aziende di tutto il mondo è infatti quella di creare una forza lavoro soddisfatta, che abbia un corretto worklife balance e un rapporto sano con il lavoro. Una questione sottovalutata ma che invece è di primaria importanza e trova il suo alleato nella scelta della giusta tecnologia. L’HP Work Relationship Index 2025 (WRI) dimostra infatti che con la tecnologia corretta, la probabilità̀ che i lavoratori abbiano un rapporto di lavoro sano più che raddoppia e aumenta di cinque volte quando la forza lavoro vede la propria azienda investire su di loro.

Reinventare il desktop: HP EliteBoard G1a, il primo AI PC “nascosto” nella tastiera

Tra le innovazioni più sorprendenti presentate al CES 2026 spicca HP EliteBoard G1a, definito come il primo AI PC completo integrato in una tastiera. Un dispositivo che rompe gli schemi del desktop tradizionale, puntando su minimalismo, mobilità e prestazioni AI locali.

Progettato per liberare spazio sulla scrivania e semplificare l’ambiente di lavoro, HP EliteBoard G1a racchiude computer, microfoni e speaker in un’unica soluzione compatta, capace di supportare configurazioni multi-monitor fino a doppio 4K. Al suo interno, l’AI lavora direttamente sul dispositivo, con prestazioni fino a 50 TOPS di NPU, permettendo l’esecuzione di applicazioni intelligenti in locale, senza dipendere dal cloud.

La sicurezza è un altro pilastro del progetto: HP Wolf Security for Business garantisce una protezione hardware-enforced che parte dal BIOS e accompagna l’utente lungo l’intero ciclo di utilizzo, il tutto con un’attenzione concreta alla sostenibilità, grazie all’ampio utilizzo di materiali riciclati e a un design che riduce l’impatto ambientale anche in termini di logistica.

HP EliteBook X G2 Series: la nuova generazione di notebook premium per il lavoro intelligente

Se HP EliteBoard G1a reinventa il desktop, la HP EliteBook X G2 Series rappresenta l’evoluzione dei notebook business premium. Pensata per professionisti e aziende che cercano mobilità senza compromessi, la nuova gamma combina design leggero, potenza AI e una forte attenzione alla gestibilità IT.

Disponibile in diverse configurazioni, la serie integra processori di nuova generazione con NPU fino a 50+ TOPS, supportando l’esecuzione simultanea di applicazioni AI avanzate. Display OLED ad alta risoluzione, audio ottimizzato da Poly Studio e strumenti per video-call intelligenti rendono questi dispositivi ideali per un lavoro sempre più collaborativo e distribuito.

Dal punto di vista IT, HP punta su facilità di manutenzione, sicurezza avanzata e ciclo di vita esteso, con soluzioni pensate per ridurre i tempi di intervento e aumentare l’uptime. Anche in questo caso, la sostenibilità è parte integrante del progetto, con un utilizzo esteso di materiali riciclati e certificazioni ambientali di alto livello.

HP EliteBook X G2i (Intel): versatilità e gestione enterprise

Il modello HP EliteBook X G2i è pensato per le grandi organizzazioni e gli ambienti enterprise che privilegiano standardizzazione, compatibilità e gestione avanzata.

In sintesi:

Processori Intel Core Ultra di nuova generazione, con NPU fino a 50 TOPS e fino a 180 TOPS a livello di piattaforma

Disponibile in versione clamshell e Flip (convertibile), per adattarsi a diversi stili di lavoro

Display fino a OLED 3K Tandem, con opzioni touch e privacy screen

Forte focus su vPro, sicurezza hardware e facilità di manutenzione, grazie a soluzioni come la tastiera top-mount per interventi più rapidi

Ideale per aziende strutturate, flotte IT complesse e ambienti ad alta collaborazione

HP EliteBook X G2a (AMD): potenza AI e performance elevate

La variante HP EliteBook X G2a, basata su piattaforma AMD Ryzen AI, è orientata a chi cerca massime prestazioni AI locali e un eccellente equilibrio tra potenza ed efficienza energetica.

In sintesi:

NPU fino a 55 TOPS, una delle più elevate nella categoria business

Ottimizzazione intelligente delle prestazioni in base all’uso (dock, mobilità, carichi intensivi)

Display OLED di nuova generazione e design premium

Pensato per professionisti avanzati, ruoli creativi, data-driven e workload AI intensivi

Configurazioni lightweight: mobilità estrema

All’interno della serie sono disponibili anche configurazioni ultraleggere, con peso a partire da 999 grammi, pensate per chi lavora spesso in movimento senza rinunciare a sicurezza e potenza AI.

AI, sicurezza e sostenibilità: i pilastri del Future of Work secondo HP

Le novità presentate al CES 2026 confermano la visione di HP: il Future of Work non è solo una questione tecnologica, ma un equilibrio tra innovazione, benessere delle persone e responsabilità ambientale. L’intelligenza artificiale diventa un abilitatore concreto di produttività, mentre sicurezza e affidabilità restano prerequisiti fondamentali in un mondo del lavoro sempre più digitale.

Con soluzioni come HP EliteBoard G1a e HP EliteBook X G2 Series, HP dimostra come anche i form factor più tradizionali possano essere ripensati in chiave moderna, aprendo la strada a un modo di lavorare più flessibile, efficiente e umano.