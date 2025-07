3P Technologies ha collaborato con Tetra Pak per dotare il Customer Innovation Center di sistemi multimediali avanzati per stimolare la collaborazione con clienti e partner

Innovazione, immersività e tecnologie AV di ultima generazione: sono queste le caratteristiche distintive del Customer Innovation Center (CIC) di Tetra Pak a Modena, realizzato con il contributo di 3P Technologies, system integrator italiano specializzato nella progettazione e realizzazione di sistemi multimediali avanzati.

3P Technologies ha collaborato con Tetra Pak, azienda leader mondiale nelle soluzioni di trattamento e confezionamento alimentare, curando la progettazione preliminare ed esecutiva di tutti i sistemi multimediali del centro. Un lavoro a stretto contatto con il General Contractor per la predisposizione impiantistica e con il team Tetra Pak per le scelte tecnologiche e funzionali, con l’obiettivo di dare vita a un’esperienza innovativa e coinvolgente per clienti e partner.

“Il Customer Innovation Center di Modena è stato pensato come un vero e proprio hub di innovazione e collaborazione – racconta Marco Volpi, IT Project Manager di Tetra Pak – dove i visitatori possono sperimentare soluzioni su misura, confrontarsi con i nostri esperti e co-creare il futuro del packaging. Per questo motivo abbiamo cercato un partner con solide competenze tecniche, esperienza di project management e la capacità di gestire un progetto complesso in ambito multinazionale. 3P Technologies si è dimostrata all’altezza delle aspettative.”

Un’esperienza immersiva e personalizzata

Il CIC è uno spazio progettato per accogliere clienti da tutto il mondo, permettendo loro di vivere l’esperienza Tetra Pak in modo diretto e innovativo. Al suo interno, i visitatori possono osservare prototipi in fase di sviluppo, vedere riempitrici testate in produzione, collaborare con i tecnici Tetra Pak e condividere idee in tempo reale.

Le tecnologie installate da 3P Technologies sono pensate per stimolare la collaborazione e l’interazione. Fin dal suo ingresso al CIC, il visitatore è subito immerso nel mondo Tetra Pak grazie a due monitor da 75” ad alta luminosità per offrire contenuti gestiti in modalità digital signage. Il cuore tecnologico è composto da due Webex Board per realizzare videoconferenze, presentazioni wireless e sessioni collaborative per condividere creazioni e prodotti in fase di ideazione e realizzazione, il tutto completato da un sistema audio di background per creare un’atmosfera avvolgente. Tre pareti LEDwall rivestite in plexiglass opaco, capaci di generare contenuti visivi ad alto impatto emozionale, generano un alto tasso emozionale all’esperienza complessiva.

La sala dedicata alla presentazione fisica e virtuale dei prodotti e alla storia di Tetra Pak è stata dotata di un tavolo multitouch dotato di riconoscimento RFID sul quale è possibile appoggiare oggetti e visualizzarne le caratteristiche su monitor 105’’ in formato 21:9. Questa sala è dotata di sistemi di videoconferenza evoluti con telecamere PTZ con autotracking, microfoni a soffitto e gestione remota dei contenuti del CMS, per consentire di condividere tutto ciò che accade in sala con chi è collegato da remoto.

Per presentazioni ad un’ampia audience, il Customer Innovation Center è dotato di una sala polifunzionale che può essere configurata come due spazi distinti o come un auditorium, con tecnologie per presentazioni locali e da remoto. Il controllo e la supervisione di tutti i sistemi sono governati da una regia tecnica centralizzata.

Grazie alla stretta collaborazione tra 3P Technologies e Tetra Pak, il nuovo Customer Innovation Center di Modena si propone oggi come un vero e proprio laboratorio di co-creazione e innovazione, dove clienti e partner possono affrontare insieme le sfide del mercato, sviluppare nuove soluzioni sostenibili e dare forma al packaging del futuro.

