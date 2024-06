Modellistica meteorologica, analisi dati e comunicazione sono le materie delle 36 ore di lezione offerte a un gruppo di studenti, che uniranno la teoria e la sperimentazione nell’ apertura al mondo del lavoro . Dall’1 al 5 luglio 2024, nella sede operativa di 3B meteo si alzerà infatti il sipario sulla terza edizione della. Otto i partecipanti (4 uomini e 4 donne) selezionati tra le 35 candidature inviate per accedere al corso di alta formazione gratuito, promosso dal centro meteo privato per formare i nuovi esperti di meteorologia.

Sono laureandi e laureati in Fisica dell’Atmosfera, Ingegneria, Matematica, appassionati di meteorologia e di dati. Tutti spinti dal desiderio di confrontarsi con gli aspetti organizzativi e pratici legati a elaborazione e validazione delle informazioni su cui si basano le previsioni. Sono nati in Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Sardegna e si sono trasferiti a Bologna, Napoli, Roma, Trento e Torino per frequentare le Facoltà universitarie specialistiche. Hanno seguito corsi in Italia e all’estero e, in un periodo in cui i cambiamenti climatici e i fenomeni estremi sono più evidenti e ricorrenti, si mettono alla prova con le lezioni di “Tutte le forme del dato” e con il mondo del lavoro, passando dalla teoria universitaria alla pratica.

Un Campus che disegna il futuro della Meteo

La sede di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, si trasforma in un campus per condividere passioni, opinioni, progetti e formare gli specialisti che, in futuro, potrebbero entrare a far parte del Team di 3Bmeteo.

Cinque giorni, 36 ore di lezione (24 di formazione frontale, 8 di pratica e confronto, 4 di comunicazione media), 13 docenti, 4 macro argomenti (modellistica meteorologica, analisi dati, comunicare la meteorologia, la previsione del tempo), 8 studenti e studentesse e, al termine, l’attestato di partecipazione.

L’Academy è il perfetto trait d’union tra il mondo universitario e quello pragmatico del lavoro, dove formazione, ricerca ed esperienza confluiscono per creare le informazioni meteorologiche da cui dipendono intere economie e vita sociale.

Da sempre, 3Bmeteo punta sul fattore umano per fare cultura sul clima e per analizzare e prevedere tutte le variabili atmosferiche con puntualità e precisione, senza sensazionalismi, ma con il necessario approccio scientifico verso una professione che si sta evolvendo e rinnovando in continuazione e un mercato del lavoro che richiederà sempre più competenze specifiche.

“L’edizione 2024 della 3Bmeteo Academy si rinnova e affronta i temi più attuali della meteorologia: big data, intelligenza artificiale e analisi delle metriche dei social network. Sono la frontiera dell’innovazione nel nostro settore e offriranno ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze fondamentali per comprendere e sfruttare le nuove tecnologie. Attraverso una serie di workshop interattivi, conferenze e sessioni pratiche, i partecipanti potranno approfondire come i big data e l’intelligenza artificiale stiano rivoluzionando le previsioni meteo e come l’analisi delle metriche dei social network possa migliorare la comunicazione e la diffusione delle informazioni meteorologiche. 3Bmeteo si impegna a fornire una formazione all’avanguardia, preparando i professionisti del domani a sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti”, commenta Gaetano Genovese, Meteorologo e Responsabile Eventi Scientifici di 3Bmeteo.