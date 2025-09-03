L’integrazione delle soluzioni AI di Waylay rafforza l’intelligenza operativa, l’ottimizzazione e i servizi delle infrastrutture digitali critiche gestite da Vertiv

Vertiv Holdings, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato di aver acquisito Waylay NV, società belga specializzata nelle piattaforme software di iperautomazione e intelligenza artificiale generativa, come parte del suo continuo investimento nelle tecnologie di monitoraggio e controllo basate su AI per i propri sistemi di alimentazione e raffreddamento. Vertiv prevede che questo investimento rafforzerà la sua capacità di consentire ai clienti di tutto il mondo di aumentare l’operatività, ottimizzare il consumo energetico e migliorare l’intelligenza operativa delle loro infrastrutture digitali critiche.

I benefici dell’acquisizione di Waylay da parte di Vertiv

Con l’incremento costante della domanda di data center trainata dai workload di AI, cresce anche la necessità di infrastrutture intelligenti e adattive. I servizi digitali basati su AI per i sistemi di alimentazione e raffreddamento sono essenziali per supportare ambienti ad alta densità e ad alte prestazioni, che alimentano l’AI generativa. Questi servizi consentono monitoraggio in tempo reale, manutenzione predittiva e ottimizzazione dinamica delle prestazioni energetiche e termiche. Con l’integrazione delle tecnologie avanzate di Waylay, Vertiv è in grado di offrire queste funzionalità avanzate su larga scala, aiutando i clienti a rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle operazioni digitali critiche.

Fondata nel 2014, Waylay ha sviluppato una piattaforma software di iperautomazione basata su AI che consente automazione basata su workflow, integrazione dei sistemi e orchestrazione su un’ampia gamma di asset connessi, applicazioni enterprise e servizi cloud. Tra le sue funzionalità vi sono scenari di analisi dei dati e orchestrazione che operano con velocità senza precedenti, riducendo in modo significativo i costi di integrazione e distribuzione dei prodotti. Il software è in grado di analizzare dati macchina in tempo reale, identificare tendenze operative e proporre azioni predittive per minimizzare i tempi di inattività e migliorare le prestazioni del sistema.

Dichiarazioni

“Con l’aggiunta della tecnologia e del team specializzato di Waylay, Vertiv accelererà la propria visione di infrastrutture intelligenti guidate dai dati, proattive e ottimizzate per gli ambienti più esigenti al mondo”, ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Siamo entusiasti delle efficienze operative e della resilienza che le capacità predittive potenziate di Vertiv possono offrire ai nostri clienti”.