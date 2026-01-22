YouTube ha la portata, la community e gli investimenti tecnologici che servono per guidare il settore creativo in questa nuova era

Mentre ci affacciamo al 2026, i confini sempre più labili tra creatività e tecnologia stanno trasformando il mondo digitale. Questo punto di svolta richiede scommesse ambiziose.

YouTube è l’epicentro indiscusso della cultura. I nostri creator stanno reinventando l’intrattenimento e costruendo le società di media del futuro, e noi continuiamo a essere il posto migliore in cui far crescere le loro attività. YouTube ha la portata, la community e gli investimenti tecnologici che servono per guidare il settore creativo in questa nuova era.

Ecco le mie previsioni per il futuro che verrà:

I creator sono le nuove star e i nuovi studi cinematografici

La tecnologia offre nuove possibilità creative, ma sono i creator e gli artisti di YouTube a guidare la strada verso la trasformazione dell’intrattenimento.

I nostri creator e artisti

Le persone visitano YouTube per vivere a fondo i momenti culturali più importanti. Quello che vogliono è assistere in prima fila all’azione del Super Bowl con creator come Jesser e Kay Adams, vedere ogni momento del red carpet degli Oscar e godersi l’intensa esperienza di fandom che circonda l’uscita di un album di Taylor Swift o dei BTS. Noi offriamo tutto questo.

A Hollywood ma non solo, gli YouTuber stanno acquistando spazi con dimensioni da studio cinematografico per sperimentare in anteprima nuovi formati e produrre programmi televisivi imperdibili, prodotti in modo impeccabile. Il tempo in cui questi contenuti venivano liquidati come semplici “contenuti generati dagli utenti” è finito. Questi sono programmi creati da creator indipendenti. Pensiamo a Julian Shapiro-Barnum: la sua prossima serie Outside Tonight è un’esperienza di programmazione notturna unica nel suo genere, creata per l’era digitale. Quando i creator hanno il controllo della produzione e della distribuzione, l’unico confine è la loro immaginazione.

Ogni formato su ogni schermo

Che guardino i contenuti su un piccolo schermo nel palmo della mano o sullo schermo più grande di casa, gli spettatori scelgono YouTube per l’impareggiabile varietà dei contenuti: lunghi , Shorts, video musicali, live streaming, podcast e altro ancora.

Quest’anno renderemo gli Shorts ancora più vari integrando diversi formati, come i post con immagini, direttamente nel feed, rendendo più facile rimanere in contatto con i propri creatori preferiti.

Stiamo anche investendo nella musica, sia che si tratti di aiutarvi a trovare il vostro prossimo artista preferito, di scoprire le storie dietro le canzoni che vi emozionano o di rendere più facile scoprire e ascoltare le nuove uscite.

Secondo Nielsen, YouTube è al primo posto per tempo di visualizzazione in streaming negli Stati Uniti da quasi tre anni.[1] YouTube è la nuova TV, perché i creator sono le nuove star dei contenuti in prima serata. Ms. Rachel, con le sue due nomination agli Emmy, è la dimostrazione del ruolo determinante assunto dai creator in questa nuova era dell’intrattenimento.

YouTube TV

Il nostro successo nel settore Living Room si estende anche alla televisione in diretta con YouTube TV. Presto lanceremo la funzionalità multiview completamente personalizzabile e più di 10 piani YouTube TV differenti che coprono sport, intrattenimento e notizie, tutti progettati per dare un maggiore controllo agli abbonati.

YouTube è diventata la destinazione per eccellenza per gli spettatori che vogliono accedere al mondo illimitato dei contenuti dei creator e della televisione in diretta e siamo orgogliosi di creare la migliore esperienza possibile per la prossima generazione.

Creazione del luogo ideale per bambini e adolescenti

Secondo uno studio condotto dal Pew Research Center nel 2025, YouTube è usato dal 92% degli adolescenti statunitensi (13-17 anni), che visitano quotidianamente la piattaforma per imparare dentro e fuori dall’aula. Infatti, il 79% degli insegnanti statunitensi che utilizzano YouTube concorda sul fatto che aiuta gli studenti ad apprendere. Il nostro obiettivo è mantenere YouTube un luogo di esplorazione, pur dando ai genitori gli strumenti per indirizzare il tipo di esperienza.

Quando si tratta di bambini, abbiamo sempre messo la protezione al di sopra del profitto e vantiamo una lunga esperienza nell’offerta di esperienze adatte alle diverse età. Dal lancio dell’app YouTube Kids nel 2015 a quello dell’esperienza con supervisione per preadolescenti nel 2021, abbiamo creato una piattaforma che cresce insieme a ogni bambino.

Quest’anno renderemo più facile per i genitori creare nuovi account per i bambini e passare facilmente da un account all’altro, garantendo a tutti i membri della famiglia la giusta esperienza di visione.

La settimana scorsa abbiamo annunciato ulteriori aggiornamenti per rafforzare e semplificare il Controllo genitori, in linea con la nostra convinzione che spetti a loro, e non ai governi, decidere cosa è giusto per la propria famiglia. Ora i genitori di bambini e adolescenti possono controllare il tempo trascorso dai loro figli a scorrere gli Shorts, anche impostando il timer su zero (una novità assoluta nel settore). Stiamo anche automatizzando il processo di “passaggio” tra i tipi di account man mano che i bambini crescono, semplificando così la configurazione per le famiglie.

Lo scopo di tutto ciò è dare ai genitori gli strumenti per proteggere i figli nel mondo digitale, non dal mondo digitale. Riteniamo che questo standard di responsabilizzazione dei genitori dovrebbe essere la base per il nostro settore e speriamo che ispiri altre piattaforme a seguire il nostro esempio.

Supporto della creator economy

YouTube rimane la creator economy originale e la più grande. I creator qui si sentono a casa perché offriamo il percorso più stabile per guadagnare. Solo negli ultimi quattro anni, abbiamo versato oltre 100 miliardi di dollari a creator, artisti e società del settore dei media. Questo successo alimenta le economie locali. Nel 2024, negli Stati Uniti, l’ecosistema di YouTube ha contribuito al PIL con 55 miliardi di dollari e ha sostenuto più di 490.000 posti di lavoro a tempo pieno attraverso i creator che hanno fondato aziende e assunto dipendenti all’interno delle loro comunità. È ora che i governi di tutto il mondo inizino a riconoscere l’impatto dei creator e a offrire loro gli stessi vantaggi riservati alle maggiori società di comunicazione.

Più opzioni di guadagno per i creator

Per ogni idea che un creator può immaginare, noi forniamo il modello di business più adatto. Quest’anno continueremo a investire nei diversi modi per guadagnare, dallo shopping e dagli accordi con i brand alle funzionalità di finanziamento dei fan come le Gemme e i regali. Sappiamo che si tratta di importanti fonti di guadagno, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, per creatori come Santiago Matias, che utilizza le donazioni di Super Chat come mezzo per consentire ai fan di influenzare l’esito della sua serie reality di successo.

Ci stiamo adoperando per rendere YouTube una destinazione di prim’ordine per gli acquisti, perché gli spettatori si fidano dei prodotti e brand consigliati dai creator. Un esempio è Vineet Malhotra, che nel 2025 ha generato ricavi lordi di vendita dell’ordine di milioni di dollari con YouTube Shopping. Con oltre 500.000 creator già su YouTube Shopping, il nostro obiettivo è garantire un’esperienza di acquisto fluida. Presto, quando un creator come Christen Dominique consiglierà un prodotto, potrai acquistarlo con un solo clic.

Accelerazione degli accordi con i brand

Le partnership con i brand sono fondamentali, perciò stiamo semplificando il processo di ricerca, assunzione ed esecuzione di campagne di successo per le agenzie di influencer marketing per trovare e assumere creativi, e realizzare campagne di successo tramite il nostro hub Partnership con i creator. Inoltre, stiamo fornendo ai creator nuovi strumenti per garantire il successo di queste partnership, come la possibilità di aggiungere un link al sito di un brand negli Short o di sostituire in un secondo momento l’annuncio pubblicitario di un brand all’interno di un video per aggiornarlo.

Ci impegniamo a costruire l’economia più diversificata al mondo, in grado di trasformare una visione unica in un’attività commerciale globale e sostenibile.

Potenziamento e salvaguardia della creatività

Per anni, l’AI è stata il motore silenzioso alla base delle nostre innovazioni più importanti. Per sfruttare questo slancio, ci sono quattro aree in cui dobbiamo darci da fare nel 2026:

La nuova frontiera della creatività

Proprio come il sintetizzatore e Photoshop hanno rivoluzionato il suono e le immagini, l’AI sarà di grande aiuto per i creativi pronti a utilizzarla. In media, a dicembre, sono stati più di 1 milione i canali che hanno utilizzato i nostri strumenti di creazione con l’AI ogni giorno. Presto amplieremo queste funzionalità, che tu voglia creare uno Short usando le tue sembianze, produrre giochi con un semplice prompt di testo o sperimentare con la musica. Nel corso di questa evoluzione, l’AI rimarrà uno strumento per esprimersi. Non andrà a rimpiazzare l’espressione personale.

Trasparenza e protezioni in relazione all’AI

Sta diventando sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è generato con l’AI. E questo ha risvolti particolarmente seri quando si tratta di deepfake. Etichettiamo in modo chiaro i contenuti creati con i prodotti AI di YouTube e i creator hanno l’obbligo di dichiarare i casi in cui hanno creato contenuti alterati o sintetici di tipo realistico. Poiché non sempre le etichette sono sufficienti, provvediamo a rimuovere tutti i contenuti sintetici dannosi che violano le Norme della community. Inoltre, stiamo utilizzando Content ID, un sistema a cui i nostri partner si affidano da oltre dieci anni, come base per fornire ai creator nuovi strumenti per gestire l’uso delle loro sembianze nei contenuti generati dall’AI. Infine, ci impegniamo come sempre a proteggere l’integrità creativa sostenendo leggi fondamentali come il NO FAKES Act.

Gestione dell’AI slop

Con l’ascesa dell’AI sono in aumento i contenuti di bassa qualità. Si parla in proposito di “AI slop”, la cosiddetta “sbobba artificiale”. In qualità di piattaforma aperta, noi consentiamo un’ampia libertà di espressione, pur assicurandoci al contempo che YouTube rimanga un luogo in cui le persone trascorrono volentieri il loro tempo. Negli ultimi 20 anni, abbiamo imparato a non imporre i nostri preconcetti all’ecosistema dei creator. Oggi, tendenze un tempo di nicchia come l’ASMR e guardare altre persone che giocano ai videogiochi sono diventate fenomeni di massa. Tuttavia, questa apertura comporta anche la responsabilità di preservare standard qualitativi elevati. Per ridurre la diffusione dei contenuti di bassa qualità generati con l’AI, stiamo attivamente migliorando i nostri già consolidati sistemi di consigli e monetizzazione che già utilizziamo per contrastare lo spam, il clickbait e contenuti ripetitivi di bassa qualità.

Un’esperienza di visione trasformata

L’AI farà da ponte tra la curiosità e la comprensione. Solo nel mese di dicembre, più di 20 milioni di utenti hanno utilizzato il nostro strumento Chiedi per saperne di più sui contenuti che stavano guardando, ponendo domande come “Qual è la storia dietro il testo di questa canzone?” o “Quali ingredienti mi servono per preparare questa ricetta?”. E non intendiamo fermarci qui: vogliamo che la comprensione sia davvero universale. In media, più di 6 milioni di spettatori hanno trascorso almeno 10 minuti al giorno a guardare video con doppiaggio automatico a dicembre.

In definitiva, il nostro obiettivo è garantire che l’AI sia messa al servizio delle persone che rendono grande YouTube: i creator, gli artisti, i partner e i miliardi di spettatori che vogliono stabilire una connessione più profonda con il mondo che li circonda.

Una scommessa per il futuro

Spesso mi viene chiesto di prevedere chi sarà il creator più importante su YouTube tra cinque o dieci anni. La mia risposta è sempre la stessa: è una persona di cui non hai mai sentito parlare e che sta avviando il suo canale oggi. Ed è proprio questo che mi dà la carica per continuare a costruire il palcoscenico per questa nuova generazione e per quelle a venire.

A firma di Neal Mohan, CEO YouTube