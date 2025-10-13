Google Cloud e Klarna annunciano una nuova partnership strategica “AI-first” per offrire una CX ancora più ricca e iper-personalizzata

Klarna, la banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, e Google Cloud hanno annunciato una partnership strategica incentrata sull’intelligenza artificiale per accelerare l’innovazione, la creatività e i prodotti incentrati sul cliente per gli oltre 114 milioni di consumatori Klarna in tutto il mondo.

Grazie a questa collaborazione, Klarna si avvale dell’intero stack AI di Google Cloud, inclusi i modelli generativi multimediali come Veo 2 e Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana), per offrire un’esperienza ancora più ricca e iper-personalizzata ai suoi oltre 114 milioni di utenti nel mondo.

Perché è importante:

Impatto quantificabile : i primi progetti pilota dimostrano la potenza di questa creatività guidata dall’AI, con un aumento del 15% del tempo trascorso nell’app e del 50% degli ordini dei clienti.

: i primi progetti pilota dimostrano la potenza di questa creatività guidata dall’AI, con un aumento del 15% del tempo trascorso nell’app e del 50% degli ordini dei clienti. Ridefinizione creativa : Klarna sta utilizzando modelli all’avanguardia per generare e perfezionare contenuti visivi, dalle campagne di marketing iper-personalizzate ai “lookbook” digitali dinamici.

: Klarna sta utilizzando modelli all’avanguardia per generare e perfezionare contenuti visivi, dalle campagne di marketing iper-personalizzate ai “lookbook” digitali dinamici. Sicurezza potenziata dall’AI: la partnership si estende anche alla lotta alle frodi e al riciclaggio di denaro, avvalendosi dell’expertise di Google Cloud per addestrare e implementare reti neurali grafiche avanzate.

La partnership tra Klarna e Google Cloud si estenderà anche alla sicurezza

Klarna utilizzerà l’hardware e l’esperienza di intelligenza artificiale di Google Cloud per addestrare e implementare reti neurali grafiche, per combattere frodi e riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma. Questi modelli avanzati di apprendimento automatico sono progettati per analizzare relazioni e connessioni complesse tra entità, come utenti, transazioni e dispositivi, per rilevare anomalie e modelli sospetti con maggiore precisione. Questo consentirà a Klarna di tutelare i consumatori con protezioni di nuova generazione.

Dichiarazioni

“In Klarna, non stiamo solo adottando l’intelligenza artificiale per semplificare le operazioni, ma la stiamo utilizzando per ripensare la creatività stessa“, ha affermato David Sandström, Chief Marketing Officer di Klarna. “Combinando i modelli di intelligenza artificiale di Google Cloud con gli esclusivi insight sui consumatori di Klarna, possiamo creare esperienze più intelligenti e personalizzate. I primi progetti pilota ne mostrano già il potenziale: concept creativi basati sull’intelligenza artificiale, dai lookbook digitali dinamici alle campagne di prodotto iper-personalizzate, hanno aumentato il tempo trascorso sulla nostra app del 15% e gli ordini del 50%. Per noi, questa è la prova che quando la creatività incontra l’intelligenza artificiale, i risultati possono trasformare il modo in cui le persone fanno acquisti“.

“Per essere leader in questa nuova era dell’intelligenza artificiale, le aziende hanno bisogno di più che semplici strumenti: hanno bisogno di competenze strategiche. La nostra partnership con Klarna punta proprio a questo“, ha affermato Marianne Janik, Vicepresidente EMEA North di Google Cloud. “La nostra piattaforma integrata e ottimizzata per l’intelligenza artificiale e i nostri modelli all’avanguardia consentono a Klarna di sbloccare una notevole velocità creativa e di guidare l’innovazione. Siamo orgogliosi di aiutare Klarna non solo ad adottare l’intelligenza artificiale, ma anche a utilizzarla per ridefinire radicalmente l’esperienza del cliente“.