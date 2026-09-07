Al via la partnership per sviluppare nuovi progetti di AI applicati al mondo dello Sport e costruire una esperienza sempre più coinvolgente e personalizzata

Deda Ai, società del Gruppo Deda specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione e l’innovazione dei processi aziendali, è il nuovo Official Innovation Partner di Derthona Basket.

A partire dalla stagione sportiva 2026/2027, la partnership darà vita a nuovi progetti di AI applicata al mondo dello sport, con l’obiettivo di raggiungere nuovi pubblici e arricchire l’esperienza dei tifosi, sperimentando nuove modalità di interazione tra tecnologia, Club e comunità.

Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo di un territorio in cui risiedono le due anime di questo progetto, nella storica sede Deda di Tortona e attraverso la nuovissima Cittadella dello Sport – inaugurata dal Gruppo Gavio nel 2025 – che all’interno dei suoi 71.000 metri quadri include la Nova Arena, campo ufficiale del Derthona Basket e impianto sportivo fra i più moderni e innovativi di Italia, capace di raggiungere un bacino unico di utenza, con ben 17 capoluoghi di provincia raggiungibili in soli 90 minuti per oltre 14 milioni di abitanti.

Deda Ai metterà a disposizione della squadra e della società sportiva le proprie competenze per sviluppare servizi digitali destinati a tifosi e appassionati offrendo un’interazione sempre più personalizzata e valorizzando il patrimonio di dati, statistiche e contenuti costruito nel corso della storia del Derthona Basket.

Tra le prime attività è previsto insieme al Club uno studio di verifica e fattibilità di nuovi servizi basati su AI Agentica che, se convalidati, potranno essere progressivamente integrati nei canali digitali del Club e resi disponibili durante le partite giocate in casa allo scopo di offrire nuove modalità di accesso alle informazioni, ai contenuti e alle statistiche del Club. La collaborazione comprenderà inoltre un percorso editoriale e di storytelling dedicato ad approfondire il potenziale di dati, analytics e Intelligenza Artificiale nel mondo dello sport, evidenziando come una gestione sempre più intelligente delle informazioni possa supportare decisioni più efficaci, dall’analisi delle performance sportive alla conoscenza più approfondita dei tifosi, fino allo sviluppo di esperienze e servizi a maggior valore aggiunto per sponsor, partner e comunità.

Il progetto nasce dall’incontro tra due realtà italiane accomunate da una visione di lungo periodo e da un forte legame con i territori in cui operano. Da un lato Deda, guidato dalla famiglia Podini, gruppo tecnologico di riferimento in Italia con oltre 5200 dipendenti che opera a livello internazionale accelerando il business e la digitalizzazione di oltre 4.000 clienti, e dall’altro Derthona Basket, guidato dalla famiglia Gavio e protagonista di un percorso di crescita che lo ha reso uno dei club di riferimento del basket italiano.

«Il Nord-Ovest rappresenta uno dei principali motori dell’innovazione e della manifattura italiana. Attraverso questa partnership vogliamo rafforzare il dialogo con un ecosistema che da sempre investe in competenze, ricerca e sviluppo, utilizzando lo sport come luogo di incontro tra tecnologia, imprese e comunità. È un progetto che interpreta il modo in cui Deda Ai concepisce l’innovazione: creare connessioni, generare valore e accompagnare la crescita dei territori in cui opera», ha sottolineato Marco Bellinzona, CEO di Deda Ai.

«La piattaforma Derthona Basket vuole essere un punto di riferimento per il proprio territorio, un luogo di aggregazione e un motore di crescita capace di creare di connessioni e generare valore per la comunità che rappresenta. Siamo orgogliosi che Deda Ai, azienda fortemente radicata nel nostro territorio, abbia scelto di essere al nostro fianco come Official Innovation Partner. La loro presenza rappresenta per noi un ulteriore passo nel percorso di innovazione del Club e contribuirà a rafforzare una visione sempre più fan-centrica, mettendo la tecnologia al servizio dell’esperienza dei nostri tifosi e della relazione con la nostra community», dichiara Edoardo Biganzoli, Head of Sales & Partnership di Derthona Basket.

La partnership con Derthona Basket si inserisce nel percorso con cui il Gruppo Deda continua a consolidare la propria presenza nel Nord-Ovest, una delle aree a più alta concentrazione industriale, manifatturiera e tecnologica del Paese. Attraverso oltre 1500 persone, 11 sedi e i propri presidi di innovazione di Torino, Roddi (CN), Ivrea (TO) e Tortona (AL), il Gruppo affianca imprese e organizzazioni nei percorsi di trasformazione digitale, sviluppando competenze e relazioni con il sistema economico e istituzionale del territorio.

In questo contesto, la collaborazione fra Deda Ai e Derthona Basket rappresenta un’ulteriore occasione per rafforzare il dialogo con uno degli ecosistemi più dinamici del Paese, contribuendo a promuovere una cultura dell’innovazione aperta, condivisa e sempre più vicina alle comunità.