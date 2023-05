La costante crescita del gioco d’azzardo online va di pari passo con le ultime tecnologie, ma è anche profondamente legata alle tendenze economiche

In un articolo del 1958 pubblicato sulla rivista Harvard Business Review, i ricercatori Harold J. Leavitt e Thomas L. Whisler si sono così espressi riguardo a una possibile definizione della tecnologia informatica allora in evoluzione:

“La nuova tecnologia non ha ancora un nome univoco. La sua definizione si articola in tre categorie: tecniche di elaborazione, applicazione di metodi statistici e matematici al processo decisionale e simulazione del pensiero di ordine superiore attraverso programmi informatici”

L’attuale definizione di tecnologie dell’informazione in sostanza non si discosta molto da questo enunciato; è solo più elaborata poiché comprende non solo gli eccezionali sviluppi tecnici di questa scienza, ma anche le sue molteplici applicazioni in quasi tutti i settori delle attività umane.

Per esempio, in ambito scolastico, il Ministero dell’Istruzione Italiano ha da qualche anno introdotto il curriculum dello studente miur, un documento disponibile online, che riporta le informazioni riguardo al profilo formativo dello studente, alle certificazioni ottenute e alle attività extracurriculari realizzate nel corso degli anni.

Per mezzo di questo Cv, ogni studente può presentare le esperienze più rilevanti della sua formazione, con particolare riguardo a quelle che possono essere valorizzate nella gestione del colloquio d’esame del primo ciclo, e utilizzarlo anche per trovare lavoro.

Anche l’industria dei giochi ha beneficiato dei progressi della tecnologia informatica, vediamo come.

Grazie allo sviluppo della IT il gioco d’azzardo online è sempre più diffuso

L’industria del gioco d’azzardo ha vissuto una vera e propria svolta grazie alla tecnologia informatica, e, con la nascita dei casinò online, è oggi una dei settori più redditizi del mondo digitale.

I sistemi automatizzati hanno semplificato la vita sia ai casinò che ai giocatori, aiutato i meno esperti a familiarizzare con il gambling online, e accelerato il processo di apprendimento di nuovi e sempre più sofisticati giochi.

Le piattaforme online offrono una grande varietà di proposte, e attirano i giocatori con sistemi promozionali e di bonus sempre più vantaggiosi. Giochi gratuiti, versioni demo, sconti, rimborsi e premi sono diventati ormai uno standard nello sfavillante mondo del gioco d’azzardo online.

Queste allettanti iniziative delle piattaforme di gioco online hanno invogliato anche i giocatori che non hanno mai messo piede in un casinò tradizionale a provare l’emozione dei giochi d’azzardo online.

La recente pandemia COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul gambling online in tutto il mondo. Numerose sale da gioco dove era possibile giocare in presenza, come casinò, sale bingo, ippodromi, bar e club con macchine elettroniche per il gioco d’azzardo, rivenditori di lotterie, negozi di scommesse e sale da poker, sono stati costretti a chiudere, in particolare durante la prima fase di “blocco” nel marzo e aprile 2020.

Questo ha favorito il rapido avanzamento del gioco d’azzardo online, che è diventato in poco tempo via via più popolare, e ha incoraggiato gli addetti ai lavori allo sviluppo e realizzazione di sofisticate tecnologie per la creazione di giochi sempre più accattivanti e attraenti.

Molti fattori contribuiscono allo sviluppo del gaming online

Realtà virtuale

Uno dei modi in cui la tecnologia infromatica ha contribuito alla crescita dell’industria dei casinò è l’uso della realtà virtuale (VR), che ha rappresentato un punto di svolta nel modo in cui il gioco è percepito e vissuto. Sono lontani i tempi si giocava in modalità 1D o 2D senza alcuna interazione fisica. La VR consente un’esperienza di gioco migliore, grazie all’uso di cuffie e altri dispositivi virtuali che permettono di accedere completamente a un mondo totalmente simulato.

Blockchain gaming

Per blockchain gaming (o crypto gaming) si intendono tutti quei videogiochi che utilizzano i protocolli blockchain. Questo permette di scambiare criptovalute e NFT (“Non-Fungible Token”).

Il principale elemento di attrazione di questi giochi è di norma considerato il meccanismo del “play-to-earn”, cioè la possibilità di guadagnare giocando, o comprando, determinati NFT per poi raccoglierli, scambiarli o rivenderli. Questi titoli sono spesso utilizzati come veri e propri investimenti anche da persone totalmente estranee al mondo del gioco.

Economie in via di sviluppo

Un altro elemento che ha determinato lo sviluppo dei giochi d’azzardo online è il miglioramento dell’economia di molti paesi, in particolare nel terzo mondo. Il progresso della tecnologia in alcune di queste aree, ha prodotto come conseguenza un rafforzamento del sistema economico. Questo ha contribuito all’aumento del reddito pro-capite e l’incremento del numero dei giocatori d’azzardo online a livello mondiale.

Gioco d’azzardo e tecnologia costituiscono un binomio imprescindibile. La crescita costante del gioco d’azzardo digitale, infatti, continua di pari passo con le più recenti tecnologie e con la connettività, ma è anche strettamente legata alle tendenze economiche.

Il metaverso, ecosistema digitale basato su diversi tipi di tecnologia 3D, è lì che aspetta tutti i giocatori virtuali di oggi e del futuro.