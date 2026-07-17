A Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento, oltre a disporre di una rete Wi-Fi ad ampia copertura, è possibile prenotare il parcheggio e fino a 18.000 ombrelloni attraverso una mappa interattiva

L’Internet of Things è ormai integrato nella gestione di un numero crescente di ambiti: città, agricoltura e allevamento, acqua, incendi, trasporti, energia e, naturalmente, turismo, tra gli altri. Proprio nel settore turistico, l’IoT viene già utilizzato da hotel, ristoranti, parcheggi, guide, musei e, ora, anche dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge. Le spiagge intelligenti sono già una realtà, e l’Italia è pioniera nella loro creazione e nel loro sviluppo.

L’Italia lancia le spiagge intelligenti

In quanto una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo -quarta per numero di visitatori, dietro soltanto a Francia, Spagna e Stati Uniti-, l’Italia è particolarmente attenta a ogni innovazione applicabile al settore del turismo. In questo caso, inoltre, è tra i primi Paesi ad aver messo in funzione le cosiddette spiagge intelligenti. Lo sottolinea 1NCE, multinazionale specializzata nell’Internet of Things, con una solida presenza sul mercato nazionale e in oltre 170 Paesi.

Che cos’è una spiaggia intelligente?

Questo nuovo concetto “smart” nasce dall’integrazione di applicazioni e sistemi digitali connessi all’IoT nei servizi turistici offerti sulle spiagge: prenotazione di posti in spiaggia e di aree di parcheggio, pagamenti con carta o tramite dispositivi (smartphone, smartwatch, ecc.), connessione wireless a Internet e altri servizi digitali.

Veneto, regione pioniera

Secondo quanto rilevato da 1NCE, ne sono un esempio diverse destinazioni costiere del Veneto, che stanno puntando su un modello sempre più tecnologico. La spiaggia di Bibione, ad esempio, offre gratuitamente una rete Wi-Fi ad ampia copertura, fino a 18.000 ombrelloni prenotabili online tramite una mappa interattiva, posti auto, oltre all’accesso alle strutture e alle diverse opzioni di intrattenimento.

Persone con disabilità, single, animali domestici…

Inoltre, la località appartenente al comune di San Michele al Tagliamento dispone di infrastrutture adattate alle persone con disabilità -in particolare a mobilità ridotta-, di un’area pensata per chi viaggia da solo, i cosiddetti single, e di spazi dedicati a chi si sposta con il proprio cane.

In altre spiagge della zona si va ancora oltre: senza doversi alzare dal lettino, è possibile prenotare docce con acqua calda, aree sportive, spogliatoi e persino armadietti o casseforti dove depositare gli effetti personali e custodirli in sicurezza per evitare furti, sottolineano da 1NCE.

Protezione solare grazie all’IoT

Sempre nei pressi di Venezia, evidenzia 1NCE, i visitatori possono acquistare prodotti senza lasciare il proprio posto in spiaggia: una volta effettuato l’ordine, li ricevono direttamente dove si trovano. Tra questi prodotti figurano anche le creme solari, utili per proteggersi dalle scottature causate dai raggi del sole; una soluzione particolarmente apprezzata dai più distratti.

Infine, vale la pena sottolineare che questa nuova tendenza estiva nata in Italia sta già iniziando a esportarsi verso altri Paesi turistici e tutto lascia pensare che sia destinata a durare, concludono da 1NCE.