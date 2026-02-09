Il 2026 sarà un anno di cambiamenti per i pagamenti in Italia. Ecco perchè

Nel 2026 il mondo dei pagamenti italiani è pronto per un salto decisivo verso il digitale guidato dall’innovazione, nuove leggi e dalle abitudini dei consumatori in continua evoluzione. Secondo myPOS, nell’anno corrente in Italia, numerosi trend ridefiniranno le dinamiche di pagamento tra merchant e consumatori.

“Il 2026 sarà un anno di cambiamenti per i pagamenti in Italia” ha affermato Alessando Bocca, Country Manager di myPOS Italia. “I merchant italiani devono prepararsi ad approcciare nuove tecnologie e cambi legislativi. Con il giusto supporto dei provider di pagamento, i merchant potranno trasformare queste sfide in opportunità per crescere e fidelizzare i loro clienti”.

Il nuovo standard per l’integrazione dei pagamenti digitali

A partire gennaio 2026, l’industria sta progressivamente sta implementando i requisiti richiesti dalla Legge di Bilancio relativi ai pagamenti digitali ed alla reportistica fiscale, richiedendo ai merchant di collegare i loro dispositivi di pagamento elettronico (ad esempio i POS) con i loro sistemi di cassa. Questa nuova legge ha l’obiettivo di rafforzare la connessione tra le ricevute fiscali e i pagamenti elettronici, per fornire maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate per combattere l’evasione fiscale.

Per aderire alla legge, i merchant dovranno aggiornare i loro sistemi seguendo le linee guida ufficiali, che saranno condivise a breve ed hanno lo scopo di descrivere la procedura digitale per associare i dispositivi di pagamento ai registratori di cassa attraverso il portale online dell’Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento, che mira a semplificare gli obblighi di conformità, porta con sé incertezze su possibili costi di aggiornamento, compatibilità e potenziali sanzioni. Mentre l’Italia si sta quindi muovendo verso un ecosistema di pagamenti digitali più integrato e trasparente, risulta sempre più necessario aiutare gli esercenti ad affrontare il cambiamento in modo efficiente e sicuro, per promuovere una transizione uniforme ed evitare difficoltà operative.

Nuovi bisogni delle PMI, dall’IA ai SoftPOS

Le piccole e medie imprese (PMI) sono il fulcro dell’economia italiana. Nel 2026, le PMI dovranno adottare soluzioni di pagamento integrate che uniscono canali in-store, online e mobile. Gli strumenti AI diventano essenziali per avere degli insight in tempo reale riguardo i trend di vendita, i flussi di cassa e il comportamento dei consumatori. Questo approccio orientato ai dati aiuterà sempre più le imprese ad ottimizzare i prezzi, lo stock e le decisioni di mercato, migliorando l’offerta.

Con i consumatori sempre più giovani e tecnologicamente esperti, che preferiscono digital wallet e pagamenti mobile, le soluzioni SoftPOS rappresentano una grande opportunità per le PMI. Grazie a queste soluzioni, i merchant possono accettare pagamenti direttamente tramite degli smartphone, abilitandoli come POS, senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Nuovi metodi di pagamento per nuovi standard di consumo

Nel 2026, i consumatori italiani daranno sempre più valore a metodi di pagamento che offrono velocità, comodità e maggior sicurezza. L’aspettativa di esperienze digitali fluide, senza interruzioni, sta guidando l’adozione di digital wallet e pagamenti mobile, soprattutto per lo shopping online, segnalando una tendenza verso soluzioni di pagamento tecnologiche e incentrate sull’utente.

Invece, comodità, sicurezza e immediatezza sono ormai fondamentali, come confermato dal 29% dei consumatori italiani¹ che preferisce pagare in negozio con carte di debito o credito contactless, seguiti da carte con chip & pin, wallet digitali, codici QR e dispositivi “wearables”, come gli smart watch.

Rimodellare il mondo dei pagamenti con l’innovazione

Le tecnologie di pagamento emergenti stanno rimodellando il sistema italiano in termini di sicurezza e prevenzione frodi. Strumenti di AI avanzata e machine learning permettono ai sistemi di pagamento di rilevare e prevenire in modo proattivo attività fraudolente, analizzando le trascrizioni dei pattern e identificando eventuali anomalie in tempo reale. Inoltre, i merchant stanno integrando digital wallet, checkout multivaluta e prevenzione delle frodi basata sull’intelligenza artificiale per offrire esperienze di pagamento sicure, localizzate e senza frizioni.

Innovazioni come i circuiti di pagamento istantanei transfrontalieri, l’open banking e l’embedded finance stanno rendendo le transazioni internazionali più rapide, trasparenti ed economiche.

L’adozione di nuove tecnologie nel mondo dei pagamenti in Italia comporterà anche alcune sfide, tra cui problemi di integrazione tecnica, compatibilità software e potenziali interruzioni operative. Tuttavia, questi ostacoli possono essere superati collaborando con provider certificati e di supporto, effettuando test approfonditi dei sistemi e offrendo una formazione completa al personale prima dell’implementazione.