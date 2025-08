La neobank HYPE sigla un accordo con PagoPA per avvisare istantaneamente i propri clienti in caso di notifiche digitali da parte di enti pubblici

HYPE continua a ripensare il mondo del banking, ampliando il proprio raggio d’azione per essere, sempre di più, uno strumento di uso quotidiano che facilita la vita dei clienti, oggi oltre 1,9 milioni. La neobank 100% italiana, sarà tra le prime realtà a integrare il servizio della piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali gestita da PagoPA – che offre ai cittadini la possibilità di ricevere e consultare in digitale le comunicazioni a valore legale – come multe, avvisi di accertamento di tributi, esiti di pratiche amministrative o rimborsi – emesse dagli enti pubblici aderenti a SEND.

Sperimentazione attiva dal mese di settembre

Grazie all’accordo di sperimentazione siglato con PagoPA, infatti, a partire dal mese di settembre, i clienti consumer HYPE potranno utilizzare l’app – senza costi aggiuntivi – come canale di cortesia per essere immediatamente informati se sono disponibili sulla piattaforma SEND comunicazioni a valore legale a loro indirizzate. Inoltre, i clienti consumer di HYPE che attiveranno il servizio potranno anche procedere al pagamento dell’eventuale ammontare dovuto, in maniera semplificata attraverso l’app e senza nessun costo extra.

HYPE conferma, così, ancora una volta, la sua capacità di innovare e posizionarsi come un servizio indispensabile per semplificare la vita di tutti i giorni, stabilendo nuovi standard in termini di servizi offerti.

Avvisi di comunicazioni dagli enti pubblici direttamente nell’App HYPE

Il servizio consente di ricevere una push notification direttamente nel centro notifiche dell’app HYPE ogni volta che una comunicazione a valore legale sarà inviata tramite SEND dagli enti pubblici aderenti.

Cliccando sulla push notification, si potrà accedere a SEND (tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica) per leggere e gestire le proprie comunicazioni a valore legale e, visualizzandole entro 5 giorni dalla ricezione sulla piattaforma SEND, si potrà risparmiare sui costi di stampa e invio della raccomandata cartacea, riducendo così anche i tempi di ricezione.

Inoltre, in caso di multe o tributi da pagare, l’importo sarà aggiornato in tempo reale e sarà possibile effettuare il pagamento direttamente tramite il conto HYPE che conterrà già tutti i dati e le informazioni per concludere la transazione.

HYPE è una delle prime app di banking ad avviare la sperimentazione con la piattaforma SEND – dando il via, dunque, ad una serie di iniziative strategiche che saranno implementate per rendere l’app, non solo il punto di riferimento per la gestione del denaro, ma anche un HUB di accesso semplificato ai servizi di Pubblica Amministrazione. La neobank – interpretando e anticipando i bisogni dei suoi clienti – sta infatti implementando un percorso che fa leva sui migliori strumenti di marketing tecnologico per disegnare un’esperienza cliente sempre più fluida e personalizzata che accompagni le persone nei diversi aspetti della vita quotidiana.

Dichiarazioni

Giuseppe Virgone, CEO di HYPE, ha dichiarato: “L’innovazione e l’attenzione verso i bisogni dei nostri clienti sono i driver che hanno caratterizzato HYPE dal suo arrivo sul mercato. Ancora oggi, dopo dieci anni, ci impegniamo a offrire soluzioni e prodotti che impattano positivamente sugli aspetti della quotidianità delle persone. La collaborazione con PagoPA va esattamente in questa direzione e ci permette di proseguire nell’ampliamento della nostra offerta per creare una customer experience sempre più ricca e completa. Da un lato offriamo un servizio di pubblica utilità che facilita e rende più efficace il rapporto con il mondo degli enti pubblici e privati creando un contatto diretto con PagoPA, dall’altro semplifichiamo i pagamenti con la possibilità di effettuarli in maniera rapida, semplice e più conveniente attraverso l’app, grazie anche all’attuale azzeramento della fee sulle transazioni pagoPA per i clienti Next”.