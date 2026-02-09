Vediamo ile 6 tendenze legate all’innovazione tecnologica che influenzeranno l’anno in corso e il prossimo futuro

NTT DATA ha pubblicato il “Technology Foresight Report 2026” che esamina come le aziende stiano crescendo sfruttando al massimo il digitale, l’intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate e identifica le principali tendenze per il futuro.

Con l’avvento dell’era dell’intelligenza di massa, le aziende stanno dando priorità agli strumenti incentrati sull’apprendimento, l’adattamento e il comportamento autonomo. In questo mondo in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, è fondamentale che le aziende formulino strategie a medio e lungo termine per affermarsi sul mercato globale.

Vediamo insieme le 6 tendenze legate all’innovazione tecnologica.

Autonomia orchestrata dall’uomo

L’autonomia entra in una nuova fase in cui i sistemi intelligenti possono operare e agire su larga scala e con rapidità, pur rimanendo guidati dall’intento umano per garantire che le decisioni siano mirate, trasparenti e in linea con gli obiettivi più ampi dell’azienda e della società.

“Embodied agency” ed emozioni

I sistemi emotivamente reattivi stanno emergendo come infrastruttura sociale. Le emozioni sintetiche favoriscono la fiducia, l’impegno e l’interazione etica, umanizzando i dati e consentendo la coevoluzione tra empatia umana e artificiale, che promuove il benessere, la produttività e la trasformazione affettiva in tutta la società.

Intelligenza di cui ci fidiamo

La sicurezza informatica si evolve in un livello affidabile di intelligenza adattiva, che apprende e si adatta a minacce complesse mantenendo la fiducia in ecosistemi sempre più interconnessi. Man mano che i sistemi di intelligenza artificiale acquisiscono autonomia, la sicurezza si estende alla protezione della loro integrità, trasparenza e comportamento etico.

Infrastruttura informata

L’infrastruttura diventa una base attiva per l’innovazione, utilizzando l’intelligenza continua per ottimizzare le prestazioni, anticipare la domanda e bilanciare agilità, costi, controllo e sostenibilità in tempo reale. Si estende senza soluzione di continuità al continuum ibrido di dispositivi, edge e cloud, orchestrando carichi di lavoro diversificati ovunque essi offrano il massimo valore ed efficienza.

Ecosistemi sovrani del silicio

L’innovazione nel settore dei semiconduttori è fondamentale per la resilienza nazionale e l’autonomia tecnologica. Le nazioni stanno costruendo ecosistemi di chip end-to-end per garantire la sicurezza delle supply chain, proteggere la proprietà intellettuale e mantenere la leadership nel settore informatico. Il controllo sul silicio guida la trasformazione digitale, ponendo l’accento sulla collaborazione, la sostenibilità e l’innovazione globale.

Dall’efficienza illusoria alla sufficienza

La prossima frontiera della crescita si sposta dal perseguimento di un’efficienza limitata al principio della sufficienza, dove la tecnologia consente alle aziende di prosperare in modo responsabile entro i limiti del pianeta, rafforzando al contempo la resilienza e la credibilità a lungo termine.

“L’ascesa dell’intelligenza di massa sposta la nostra attenzione dall’accelerazione al significato”, ha affermato Oliver Koeth, Managing Director of Technology and Innovation di NTT DATA Germania. “Quando sistemi emotivamente consapevoli, elaborazione sovrana e infrastrutture affidabili si uniscono, la tecnologia si evolve in un alleato propositivo, amplificando la resilienza e rafforzando i valori che definiranno il nostro futuro comune”.

“Tecnologia, business e società sono profondamente interconnessi: l’innovazione non può essere solo una leva di efficienza, ma uno strumento di responsabilità, fiducia e valore sostenibile. Il ruolo dell’intelligenza artificiale sarà sempre più centrale, ma il suo impatto positivo dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di governarla con una visione di medio periodo, mettendo al centro l’intento umano, l’etica e il benessere collettivo,” ha dichiarato Pietro Scarpino, CTO di NTT DATA Italia e Deputy Head del Global Innovation Center.