La produttività del lavoro in Italia ha subito un calo significativo, evidenziando criticità strutturali nel sistema economico ed emergono nuove esigenze per le imprese che devono affrontare sfide legate a innovazione, digitalizzazione e gestione efficiente delle risorse per recuperare competitività

In modo più o meno prevedibile, la produttività del lavoro in Italia ha registrato una flessione del 2,5%, segnando un freno significativo alla crescita economica. Questi dati forniti dall’ISTAT nel 2023, mostrano che il calo si inserisce in un contesto di rallentamento economico più ampio, caratterizzato da un aumento delle ore lavorate (+2,7%) per quella leggera crescita che si è ottenuta.

Secondo il report dell’ISTAT, le principali cause di questa scarsa produttività nelle aziende italiane sono attribuibili a una bassa innovazione tecnologica, inefficienze gestionali, una scarsa digitalizzazione e una formazione del personale inadeguata. A questi si aggiungono fattori esterni come la burocrazia complessa, l’elevata pressione fiscale e le difficoltà di accesso al credito, che contribuiscono a rendere l’ambiente imprenditoriale meno favorevole alla crescita.

Nascono nuovi modelli per un approccio pratico alla gestione aziendale

In questo contesto, in risposta alle sfide di produttività che le aziende italiane affrontano, nasce il Metodo SEMPI. Fondato da Liana Gabriela Rotariu, imprenditrice con oltre 30 anni di esperienza nel settore, il metodo si concentra sulla semplificazione dei processi aziendali, riducendo la complessità per migliorare l’efficienza. Liana Rotariu, con un’esperienza diretta nel mondo imprenditoriale, ha sviluppato un sistema che integra l’innovazione tecnologica con la gestione pratica e concreta delle risorse aziendali.

“La chiave del successo per ogni azienda sta nella capacità di semplificare: meno complessità significa maggiore chiarezza, e maggiore chiarezza porta a decisioni più rapide e azioni più efficaci. Da questo sono partita per sviluppare una metodologia in grado di semplificare i processi e portare risultati.”, afferma Liana Gabriela Rotariu, founder del Metodo Sempi.

Il Metodo Sempi si esprime al meglio attraverso la digitalizzazione, grazie ad un sistema di gestione basato su tecnologia Odoo, personalizzato su misura per ogni cliente. Non si tratta di una soluzione standard, ma di un sistema adattato alle specifiche esigenze dell’azienda, capace di ottimizzare i processi, automatizzare le attività ripetitive e garantire un controllo di gestione preciso ed efficace.

I 10 consigli della founder

Per affrontare le sfide della produttività e migliorare la gestione aziendale, Liana Gabriela Rotariu suggerisce dieci principi fondamentali:

Non usare Excel come un software gestionale: se i tuoi file contabili sono troppo complessi, è tempo di passare a strumenti più evoluti. Automatizza i processi ripetitivi: ogni attività svolta manualmente più volte al mese può essere ottimizzata con l’automazione. Affidati ai dati, non solo all’intuito: per prendere decisioni efficaci, è essenziale basarsi su indicatori di performance concreti. Organizza le informazioni in un unico spazio: disporre di un sistema centralizzato riduce errori e migliora la produttività. Pianifica con flessibilità: la strategia è indispensabile, ma la capacità di adattarsi ai cambiamenti fa la differenza. Sfrutta il digitale per alleggerire il lavoro: un buon software può supportarti nella gestione, riducendo il carico operativo. Dai valore al tempo oltre che al denaro: ottimizzare il lavoro significa risparmiare ore preziose e aumentare la produttività. Migliora la comunicazione all’interno del team: una gestione chiara delle informazioni facilita il coordinamento e la collaborazione. Monitora costantemente le prestazioni: solo misurando i risultati è possibile individuare margini di miglioramento. Circondati di professionisti, ma mantieni il controllo: delegare è utile, ma avere una visione chiara della propria azienda è fondamentale.

Un approccio equilibrato tra esperienza e innovazione, e un team al femminile

Ad aggiungere valore al metodo Sempi c’è un team di professionisti, prevalentemente donne over 55 che, grazie ad una solida competenza tecnica ed una saggezza pratica maturata sul campo, riescono ad unire esperienza e innovazione. Questo connubio permette al team di far fronte alle sfide aziendali con una visione che integra il rispetto per le tradizioni e la capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici.

Il mix di competenze e visione a lungo termine aiuta le imprese a ridurre le inefficienze, semplificare i processi e adottare soluzioni pratiche e innovative per migliorare la produttività.

Sempi, recentemente diventata startup innovativa, punta ad ampliare la sua clientela nel 2025, con un’attenzione particolare alla formazione degli imprenditori e all’assistenza nell’ambito della legge per la crisi d’impresa. L’obiettivo è supportare le aziende nel rispetto degli obblighi normativi, ottimizzando al contempo la gestione interna rendendola più efficiente, strutturata e strategica.

L’espansione internazionale invece, è uno degli obiettivi a lungo termine. La founder sta lavorando per una crescita a livello europeo, con un focus iniziale su Romania e Malta, puntando poi alla Svizzera, Germania e Belgio, paesi con cui ha già rapporti lavorativi.