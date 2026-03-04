I satelliti di Elon Musk porteranno la connessione 5G globale direttamente sugli smartphone, anche nelle aree remote. Tecnologia V2, copertura totale e opportunità per l’Italia.

“I cieli diventeranno la nostra rete”. Con queste parole Elon Musk ha annunciato una nuova svolta tecnologica destinata a cambiare per sempre il modo in cui il mondo accede a Internet.

Grazie ai satelliti di Elon Musk di nuova generazione, sarà possibile garantire connessione 5G reale in ogni parte del pianeta, comprese le aree oggi completamente prive di copertura. L’obiettivo è chiaro: eliminare le ultime zone inaccessibili della Terra e offrire connettività stabile e ad alta velocità a chiunque, ovunque si trovi.

Il progetto si inserisce nell’evoluzione della costellazione satellitare Starlink, sviluppata da SpaceX.

5G diretto su smartphone grazie ai satelliti di Elon Musk