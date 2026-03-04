“I cieli diventeranno la nostra rete”. Con queste parole Elon Musk ha annunciato una nuova svolta tecnologica destinata a cambiare per sempre il modo in cui il mondo accede a Internet.
Grazie ai satelliti di Elon Musk di nuova generazione, sarà possibile garantire connessione 5G reale in ogni parte del pianeta, comprese le aree oggi completamente prive di copertura. L’obiettivo è chiaro: eliminare le ultime zone inaccessibili della Terra e offrire connettività stabile e ad alta velocità a chiunque, ovunque si trovi.
Il progetto si inserisce nell’evoluzione della costellazione satellitare Starlink, sviluppata da SpaceX.
5G diretto su smartphone grazie ai satelliti di Elon Musk
La vera innovazione riguarda i nuovi satelliti V2: i satelliti di Elon Musk saranno in grado di trasmettere segnale 5G direttamente agli smartphone esistenti, senza bisogno di antenne aggiuntive o dispositivi speciali.
Tra i principali vantaggi:
-
Compatibilità con tutti gli smartphone attuali
-
Nessuna installazione richiesta agli utenti
-
Capacità di connessione fino a 100 volte superiore rispetto agli standard attuali
-
Copertura anche in movimento, su treni ad alta velocità o in mare aperto
Questo significa poter effettuare videocall di lavoro, streaming, operazioni bancarie online o semplici chiamate anche in zone oggi isolate.
Un terzo del mondo è ancora offline
Secondo le analisi dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), circa un terzo della popolazione mondiale non ha accesso a Internet.
I satelliti di Elon Musk potrebbero rappresentare una risposta concreta a questo divario digitale globale, offrendo una connessione stabile indipendentemente da infrastrutture terrestri, cavi o ripetitori.
La tecnologia satellitare supera infatti i limiti geografici e strutturali che rendono complessa la copertura in molte aree del pianeta.
Un’opportunità strategica per l’Italia
L’arrivo dei satelliti di Elon Musk rappresenta un’occasione importante anche per l’Italia.
Il territorio italiano presenta numerose aree difficili dal punto di vista della connettività:
-
Catene montuose
-
Isole minori
-
Zone rurali
-
Tunnel e gallerie
-
Tratti marittimi
In molte di queste aree il segnale è debole o assente. La copertura satellitare 5G potrebbe colmare definitivamente questo gap infrastrutturale, garantendo accesso uniforme alla rete.