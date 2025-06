Ericsson e Google Cloud uniscono le forze per offrire una 5G Core as a service, basata sull’Intelligenza Artificiale

Ericsson On-Demand rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui i servizi di rete Core vengono implementati, gestiti e scalati. Per questo, Ericsson ha lanciato questa nuova soluzione che offre agli operatori telco servizi di rete Core in modalità software-as-a-service (SaaS). La piattaforma, sviluppata in collaborazione con Google Cloud, sfrutta l’infrastruttura di intelligenza artificiale di Google Kubernetes Engine (GKE), ed è gestita integralmente da Ericsson. La soluzione consente agli operatori di attivare e scalare rapidamente i servizi di rete Core, ridurre i costi operativi e ottenere maggiore flessibilità di business grazie a una piattaforma cloud-native completamente gestita.

In un contesto in cui i Communications Service Provider (CSP) devono innovare sempre più rapidamente e su scala sempre più ampia, con una crescente complessità operativa, Ericsson On-Demand rappresenta un cambiamento radicale in termini di agilità ed efficienza. La piattaforma consente di implementare una rete Core completa in pochi minuti, di scalarne la capacità verso l’alto o verso il basso in base alle necessità e di pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate. Inoltre, i clienti non devono preoccuparsi della gestione dell’infrastruttura sottostante.

Principali caratteristiche di Ericsson On-Demand

Provisioning in pochi minuti – Attivazione rapida dei servizi di rete Core, senza lunghi cicli di installazione.

Attivazione rapida dei servizi di rete Core, senza lunghi cicli di installazione. Scalabilità elastica – Aumento istantaneo della capacità per rispondere ai picchi di domanda, senza investimenti iniziali (capex) o sovradimensionamenti.

Aumento istantaneo della capacità per rispondere ai picchi di domanda, senza investimenti iniziali (capex) o sovradimensionamenti. Prezzi trasparenti e convenienti – Fatturazione a consumo, senza costi per infrastruttura o licenze.

Fatturazione a consumo, senza costi per infrastruttura o licenze. Innovazione rapida – Possibilità per gli operatori di innovare con la velocità e la scala globale proprie del cloud

Possibilità per gli operatori di innovare con la velocità e la scala globale proprie del cloud Operazioni completamente gestite – Supportate dai team Ericsson di Site Reliability Engineering (SRE) 24/7, con troubleshooting assistito dall’intelligenza artificiale e automazione del ciclo di vita, riducendo ulteriormente i tempi di risoluzione e i carichi operativi

– Supportate dai team Ericsson di Site Reliability Engineering (SRE) 24/7, con troubleshooting assistito dall’intelligenza artificiale e automazione del ciclo di vita, riducendo ulteriormente i tempi di risoluzione e i carichi operativi Sicurezza e controllo integrati – Possibilità di implementare la rete Core con restrizioni geografiche, politiche di gestione delle identità e degli accessi (IAM) e firewall nativi del cloud.

Sviluppato dagli stessi ingegneri Ericsson che garantiscono la connettività mobile a miliardi di utenti in tutto il mondo e costruito su Google Cloud, Ericsson On-Demand unisce la massima affidabilità delle telecomunicazioni alla flessibilità del cloud pubblico. La piattaforma sfrutta Google Kubernetes Engine (GKE) per semplificare e migliorare la disponibilità della rete, oltre all’infrastruttura IA full stack di Google Cloud, distribuita a livello globale in 42 regioni cloud e supportata da oltre due milioni di miglia di fibra terrestre e sottomarina. Tutto questo consente agli operatori di fornire servizi con la resilienza, la disponibilità e i livelli di conformità attesi dai propri clienti.

Ericsson On-Demand consente, inoltre, di aggiungere nuove funzionalità ai sistemi esistenti in modo graduale, senza alcun impatto sulla continuità operativa.

La sua architettura, progettata secondo principi “secure-by-design”, risponde ai requisiti in continua evoluzione in materia di conformità e sovranità digitale, offrendo opzioni per implementare la soluzione a livello globale.

Che si tratti di abilitare reti aziendali su vasta scala, accelerare il rollout del Fixed Wireless Access (FWA) o di testare nuovi mercati, Ericsson On-Demand consente agli operatori di passare al progetto all’esecuzione con una rapidità senza precedenti.

Eric Parsons, VP Head of Emerging Segments, Cloud Software and Services di Ericsson ha dichiarato: “Ericsson On-Demand non è solo un prodotto, è un abilitatore di ambizioni. Oggi i CTO devono agire rapidamente, scalare le infrastrutture in modo intelligente e aprire alle aziende in cui operano nuovi orizzonti commerciali. On-Demand elimina i rischi e la complessità che li frenano, offrendo agilità per anticipare i cambiamenti del mercato, fiducia per innovare senza compromessi e chiarezza per cogliere opportunità che prima sembravano irraggiungibili. Scegliere On-Demand è un segnale forte di leadership e un impegno verso una crescita pronta per il futuro.”

Muninder Singh Sambi, Vice President and General Manager of Networking and Security di Google Cloud, ha affermato: “Con Ericsson On-Demand supportato dall’infrastruttura IA di Google Cloud, gli operatori delle telecomunicazioni possono implementare rapidamente la 5G Core e accedere a nuove fonti di ricavo. Questa partnership con Ericsson non riguarda solo la tecnologia: si tratta di costruire, insieme e per i nostri rispettivi clienti, il settore delle telecomunicazioni del futuro, che sarà basato sull’intelligenza artificiale.”