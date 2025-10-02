Evolution Group è il nuovo partner strategico e tecnologico di Tavolartegusto.it, lo storico sito di cucina fondato da Simona Mirto

L’universo Food di Evolution Group cresce ancora: entra a far parte del network della tech company Tavolartegusto.it, tra i portali di cucina più seguiti e riconosciuti in Italia.

Fondato nel 2011 da Simona Mirto, Tavolartegusto è diventato nel tempo un punto di riferimento per ricette facili, gustose e affidabili, accompagnate da fotografie curate e video intuitivi. Il sito unisce tavola, arte e gusto, raccontati con passione e creatività e si rivolge sia agli appassionati, sia a chi si avvicina alla cucina per la prima volta.

Oggi Tavolartegusto è anche una community digitale attiva sui social: oltre 318k follower su Instagram, 75k fan su Facebook e un canale YouTube aggiornato, che rafforzano il dialogo quotidiano con il pubblico.

Gli obiettivi della partnership tra Tavolartegusto e Evolution Group

La partnership fra Evolution Group e Tavolartegusto.it punta a sostenere la crescita del brand attraverso interventi concreti e misurabili.

In particolare, in capo alla tech company, un lavoro di ottimizzazione a livello di Taggatura che, in stretta collaborazione con l’editore, ha portato ad accrescere la visibilità e il valore commerciale dei contenuti, mantenendo fluida la navigazione per gli utenti.

Fedele al proprio DNA Evolution Group, inoltre, accompagna Tavolartegusto.it nella transizione digitale con un approccio che va oltre la semplice gestione pubblicitaria. L’obiettivo è anticipare i trend, offrendo soluzioni che rispondono a un mercato in rapida evoluzione e confermando la capacità di Evolution Group di agire da partner innovativo anche per editori già molto strutturati.

Fondamentale infine la sinergia commerciale con il team sales di Evolution, in prima linea per ottimizzare i contenuti di qualità di Tavolartegusto, creando un connubio capace di amplificarne la presenza sul mercato e trasformarla in crescita concreta.

Evolution Group conferma l’impegno nel guidare gli editori del proprio network in un momento di profonda transizione per l’intera industry, offrendo strumenti e supporto concreto per crescere. L’ingresso di Tavolartegusto.it arricchisce il network con un brand riconosciuto per creatività, qualità dei contenuti e capacità di coinvolgere la community del Food online.

Dichiarazioni

“L’ingresso di Tavolartegusto consolida la nostra autorevolezza nell’universo Food”, dichiara Marta Tonani, Senior Publisher Manager di Evolution Group. “Grazie alla qualità dei contenuti e alla credibilità costruita nel tempo da Simona Mirto, arricchiamo il nostro network con un brand capace di attrarre le aziende del settore e di generare opportunità concrete per progetti speciali e iniziative di comunicazione dedicati al mondo del food”.

“Il percorso con Evolution Group è già iniziato con grande entusiasmo”, dichiara Simona Mirto, fondatrice di Tavolartegusto.it. “È stimolante lavorare insieme a un partner capace di valorizzare i contenuti e di offrire nuove prospettive di crescita. Grazie a questa collaborazione, Tavolartegusto può continuare a evolversi mantenendo intatta la sua identità e il legame con la community che ci segue ogni giorno”.