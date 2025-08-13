Sirti Digital e WINDTRE affiancano la cittadina di Crispiano nel progetto di una transizione digitale sostenibile

La cittadina campana di Crispano ha vedute lungimiranti: mira a sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per tale obiettivo si è rivolta a validi collaboratori: WINDTRE e Sirti Digital Solutions, System Integrator del Gruppo Sirti attivo nel campo dei servizi digitali e di cybersecurity, i quali hanno partecipato al Festival della Sostenibilità – Agenda 2030, organizzato in collaborazione con il Comune di Crispiano.

Una piattaforma digitale realizzata d hoc aper la municipalità di Crispiano

In quest’occasione è stata presentata la piattaforma digitale realizzata per la municipalità di Crispiano, che integra su un unico cruscotto la sicurezza fisica dei cittadini con il monitoraggio del rischio meteorologico localizzato, utilizzando algoritmi sofisticati e specializzati. Questa nuova soluzione costituirà un importante tassello nel percorso di trasformazione in smart city del Comune, contribuendo ad ampliare ed efficientare i servizi offerti a sostegno del turismo.

Nel dettaglio, la piattaforma permetterà di rilevare, tramite le telecamere per la mobilità e la sorveglianza, eventi meteorologici pericolosi entro un raggio di 5-8 km, fornendo agli utenti informazioni aggiornate sulla sicurezza della zona, con un’indicazione precisa della probabilità, intensità e posizione degli eventi. L’impianto di videosorveglianza, basato su cloud e dotato di intelligenza artificiale, consentirà di monitorare eventi potenzialmente pericolosi e di intervenire in modo tempestivo. I numerosi turisti che ogni anno percorrono i cammini che attraversano Crispiano come: Rotta dei due mari, Cammino Materano, e gli itinerari del collettivo cicale di Puglia, potranno così verificare in tempo reale, tramite app, sito web e pannelli informativi, le condizioni del tragitto e pianificare le proprie attività sulla base dello stato di sicurezza attuale e previsto.

Oltre all’innovazione tecnologica, WINDTRE intende promuovere il cambiamento culturale e, nell’ambito del protocollo Smart City, realizzerà corsi di formazione nelle scuole per educare i giovani a un uso consapevole della tecnologia grazie al progetto di responsabilità digitale NeoConnessi. Il programma, realizzato in collaborazione con la Polizia Postale, è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle scuole medie, e punta a educare sia i ragazzi a un utilizzo sicuro della rete, sia i genitori a impostare regole comportamentali e buone pratiche familiari.

«In Sirti Digital Solutions crediamo che la tecnologia debba essere uno strumento concreto al servizio della sicurezza e della resilienza del territorio», ha affermato Massimiliano De Carolis – CEO di Sirti Digital Solutions. «Sviluppare soluzioni digitali capaci di prevenire e gestire i rischi legati ai cambiamenti climatici non è solo una responsabilità, ma una priorità strategica per il futuro del nostro Paese. Il nostro impegno è quello di mettere competenze, innovazione e visione al servizio delle amministrazioni pubbliche per supportarle nella costruzione di comunità più sicure, sostenibili e pronte ad affrontare le sfide ambientali di oggi e di domani».

«In WINDTRE siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba sempre andare di pari passo con la sostenibilità e la crescita culturale.” Ha dichiarato Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador dell’obiettivo Smart City dell’azienda. “La nostra partecipazione al Festival della Sostenibilità di Crispiano rappresenta un impegno concreto: offrire strumenti digitali evoluti per rendere le città più sicure e inclusive, e allo stesso tempo educare le nuove generazioni a un uso consapevole della tecnologia. Solo così possiamo costruire comunità realmente smart e responsabili, capaci di affrontare le sfide future in modo sostenibile».

«Siamo particolarmente felici di celebrare questa importante tappa del nostro percorso di innovazione proprio in occasione del Festival della Sostenibilità», ha dichiarato il sindaco di Crispiano Luca Lopomo «Il nostro Comune è stato il primo in Puglia ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili, dimostrando concretamente l’impegno verso uno sviluppo armonico ed equilibrato. Anche sul fronte della transizione digitale abbiamo ottenuto importanti riconoscimenti, come l’essere stati presi ad esempio dalla Regione Puglia per le buone pratiche nella gestione degli open data. Mettere la tecnologia a servizio dei turisti e dei ragazzi delle nostre scuole rappresenta un ulteriore tassello di crescita della nostra comunità, che continua a distinguersi come pionieristica in tanti settori legati alla sostenibilità. La collaborazione con WINDTRE e Sirti Digital Solutions ci consente di proseguire con più forza questo cammino, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rendendo Crispiano sempre più attrattiva, sicura e all’avanguardia»

«Siamo onorati di avere al Festival della Sostenibilità la partecipazione di due grandi aziende come WINDTRE e Sirti Digital Solutions, che si distinguono per il loro impegno verso un futuro più sostenibile». Ha dichiarato il presidente del Festival della Sostenibilità Sergio Sisto. «La loro presenza rappresenta un segnale forte di come il settore privato possa essere protagonista nel promuovere l’adozione di pratiche ecologiche e responsabili, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Grazie al loro contributo, il nostro festival acquisisce un valore ancora maggiore, stimolando un dialogo costruttivo per un mondo più green, innovativo e inclusivo»

Ambiziosi progetti nell’ambito delle 3 dimensioni ESG

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità di WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e sostenibile delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.