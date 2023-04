Johix lancia la nuova app che consentirà alle aziende di gestire in modo semplice e smart le richieste di noleggio dei propri clienti.

Johix, la startup fondata nel 2019 da Andrea Francalancia che con il proprio servizio Enabling, abilita le aziende, dalle multinazionali alle PMI, ad entrare nel mercato del noleggio e della “subscription economy“, ha appena lanciato JX, un’app grazie alla quale qualsiasi azienda, che produca beni durevoli, sarà in grado di proporre i propri beni e servizi, con la formula del noleggio operativo.

Siamo abituati all’abbonamento di servizi, molto meno all’abbonamento a prodotti e alla cosiddetta subscription economy o servitization, modello di business che si basa sulla sottoscrizione e dunque sulla ricorsività del consumo di beni e servizi. Sembrano finiti i giorni in cui si rimane bloccati in un servizio a tempo indeterminato: i modelli in abbonamento devono essere flessibili, il cliente vuole poter adeguare l’abbonamento in qualsiasi momento in base alle proprie condizioni, senza che questo diventi un vincolo.

La piattaforma innovativa in white label che ottimizza il processo

Con “JX” le aziende potranno mettere a disposizione della loro rete commerciale una piattaforma in “white-label”, per gestire in modo molto semplice le richieste di noleggio dei propri clienti.

Utilizzare l’app è semplice e intuitivo. Una volta loggato, per il “Vendor” sarà sufficiente inserire la “descrizione del bene”, il “valore dei beni e dei servizi” richiesti dal cliente, la “durata del noleggio” ed infine i “dati dell’anagrafica del cliente”. Al resto ci pensa l’app, che fornirà istantaneamente l’informativa sulla “finanziabilità del cliente” e proporrà i “preventivi” delle società di noleggio che collaborano con Johix.

All’interno di “JX”, sarà gestito tutto il processo del noleggio: monitoraggio della rete commerciale e delle delibere delle società di noleggio, sottoscrizione digitale del contratto di noleggio, caricamento dei certificati CE e dei “serial numbers”, sottoscrizione digitale del “verbale di consegna”.

“Con “JX” le aziende possono toccare con mano che JOHIX è in grado di realizzare la propria mission: abilitare le imprese ad entrare nel mercato del noleggio, fornire, pertanto, le “abilità”, gli “strumenti” operativi per “noleggiare qualsiasi bene, a qualsiasi cliente, su qualsiasi canale commerciale”, spiega Andrea Francalancia, founder della startup.

Digital Transformation, Sustainability, Smart City: i trends del noleggio

Il noleggio operativo segue i trends dell’economia reale ed è sotto l’occhio di tutti che esistano anche dei megatrends molto attenzionati dalle società di noleggio come “Intelligenza Artificiale”, “Digital Tranformation”, “Sustainability”, “Energy Transition”, “Circular Economy”, “Smart cities”, “Proptech”, “Agritech”.

“È per venire incontro alle esigenze delle aziende, che abbiamo costruito un modello di business con caratteri distintivi, così da consentire a tutti l’accesso a questo mercato: noleggiamo qualsiasi bene durevole, a qualsiasi cliente, su qualsiasi canale commerciale, gestiamo il mismatch tra le procedure rigide dei Vendors e delle società di noleggio, semplifichiamo l’attività del Vendor con l’app JX liberandoli dall’attività di raccolta documentale per l’istruttoria, offriamo uno strumento di noleggio istantaneo, paghiamo acconti alla firma del contratto, formiamo la rete commerciale dei nostri Vendors”, continua Andrea Francalancia.

Johix lancia un’academy per formare i consulenti del noleggio operativo

Johix è stata scelta da oltre 200 PMI e da multinazionali nei settori dell’arredamento e dell’elettrodomestico professionale, nonché da “Piscine Castiglione”, per il noleggio di piscine, minipiscine, saune, bagni turchi.

Le categorie merceologiche più noleggiate con Johix sono arredi, elettrodomestici professionali per il settore HO.RE.CA., attrezzature per lavanderie, macchine per la pulizia professionale, macchine per il confezionamento ed imballaggio, attrezzature fitness, apparecchiature elettromedicali, elettronica e software.

Nel corso del 2022 i risultati sono stati importanti per fatturato, marginalità e progetti di innovazione completati: il volume d’affari è raddoppiato rispetto al 2021 ed ha raggiunto 1,36 milioni di Euro, l’EBITDA è cresciuto dal 5% al 24%, l’EBIT è incrementato dall’1% al 18%. In ambito di progetti, oltre alla creazione dell’app “JX”, sono da segnalare il “noleggio istantaneo” ed il “noleggio a privati”.

Per il futuro, la startup mantovana, in termini di fatturato, punta a raggiungere i 3,5 milioni di euro nel 2023, quadruplicare i risultati nel 2024 e arrivare a 40 milioni di euro nel 2025.

Inoltre Johix, forma la rete commerciale dei Vendors, affinché possano proporre al meglio il servizio di noleggio ai loro clienti.

“Proprio da questa attività di formazione, nascerà a breve una “Academy” per formare “consulenti del noleggio operativo” del futuro”, conclude Andrea Francalancia.