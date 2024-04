Nel mondo in continua evoluzione del marketing e della pubblicità, il panorama dei mezzi disponibili per promuovere il proprio brand cambia molto velocemente. Ma, nonostante le nuove tecnologie e le piattaforme digitali abbiano rivoluzionato il marketing, ci sono ancora strumenti pubblicitari tradizionali che mantengono la loro efficacia, e si possono affiancare ai nuovi per contribuire […]

Nel mondo in continua evoluzione del marketing e della pubblicità, il panorama dei mezzi disponibili per promuovere il proprio brand cambia molto velocemente.

Ma, nonostante le nuove tecnologie e le piattaforme digitali abbiano rivoluzionato il marketing, ci sono ancora strumenti pubblicitari tradizionali che mantengono la loro efficacia, e si possono affiancare ai nuovi per contribuire a creare campagne davvero efficaci.

Email marketing

L’email marketing è uno dei pilastri del marketing digitale e rimane uno dei metodi più efficaci ed economici per raggiungere e coinvolgere il pubblico.

Le newsletter, gli aggiornamenti periodici e le comunicazioni personalizzate consentono alle aziende di mantenere un canale diretto e continuo di comunicazione con i clienti che rafforza il legame tra le parti.

Con l’uso di segmentazione e automazione, è possibile inviare messaggi altamente mirati a pubblici separati in base agli interessi e alla consapevolezza, aumentando così la probabilità di conversione.

Podcast e audio marketing

I podcast hanno guadagnato un’enorme popolarità come strumento pubblicitario nonostante siano ancora una scelta minoritaria nelle campagne pubblicitarie.

Questi contenuti audio on-demand offrono un’opportunità unica per le aziende di creare contenuti informativi, coinvolgenti e di valore per il loro pubblico.

L’ascolto di podcast è diventato una parte integrante della vita di molti consumatori che ha un enorme vantaggio: poterli ascoltare mentre si fanno altre cose, il che li rende adatti alle vite frenetiche del nostro tempo.

Un esempio notevole di branding tramite podcast è la collaborazione tra Coca-Cola e “The Daily,” un popolare podcast prodotto dal New York Times.

Coca-Cola ha sponsorizzato una serie di episodi che esploravano l’importanza dell’acqua pulita e dell’accesso all’acqua potabile nel mondo. Questa partnership ha consentito a Coca-Cola di affrontare questioni di rilevanza globale, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa e continuando a rafforzare il suo iconico brand.

Influencer marketing

L’influencer marketing è una strategia in cui le aziende collaborano con individui con una forte presenza online per promuovere i loro prodotti o servizi.

La chiave di questa tattica è identificare influencer che condividano i valori del proprio marchio e parlino a un pubblico interessato al settore dell’azienda partner.

Gli influencer possono variare da celebrità a content creator di nicchia con una seguito inferiore ma comunque specifico.

Le partnership di questo tipo possono contribuire a costruire la consapevolezza del marchio e a raggiungere una parte di pubblico molto interessata attraverso contenuti diversi dai soliti messaggi pubblicitari.

Gadget pubblicitari

I gadget pubblicitari, come penne, tazze, spille personalizzate e altro, sono un modo tangibile e duraturo per promuovere un brand.

Questi oggetti personalizzati offrono un’opportunità unica per diffondere il proprio messaggio, poiché gli utenti li utilizzano nella loro vita quotidiana.

Oltre a essere strumenti promozionali, i gadget personalizzabili possono diventare oggetti di collezione o regali aziendali che creano un legame duraturo tra il brand e i suoi clienti.

La scelta dei gadget giusti può aiutare a comunicare la propria identità aziendale e ad aumentare la consapevolezza del marchio in modo tangibile.

I gadget pubblicitari Professional Pins sono gadget personalizzati economici che possono essere utilizzati per diffondere il proprio brand in diversi contesti e condizioni: come regali a eventi e fiere, come premi per i clienti migliori oppure come prodotti di merchandising in vendita. Qualunque sia la strategia, i gadget sono sempre un ottimo strumento per pubblicizzare un’azienda, una causa o un marchio e cercare di posizionarlo sia sul mercato che nella mente delle persone.

Content marketing

Il content marketing è un approccio strategico che si basa sulla creazione e condivisione di contenuti di valore per attirare e coinvolgere il pubblico target: articoli, post sui canali social, recensioni approfondite, video informativi.

L’obiettivo è costruire un pubblico fedele e promuovere la consapevolezza del marchio.

Un esempio efficace proviene da “Michelin Guide,” la guida gastronomica più famosa del mondo.

Michelin non si limita a fornire una lista di ristoranti stellati o di interesse, ma crea contenuti di alta qualità, soprattutto articoli e recensioni che esplorano la cucina, la cultura e i viaggi a tema culinario. In questo modo, offre informazioni realmente utili e gratuite dimostrando come il content marketing possa trasformare un marchio in un’autorità riconosciuta nel proprio settore con un seguito di appassionati.

Riviste e magazine

Le pubblicazioni stampate, come riviste e magazine, rimangono uno strumento pubblicitario di valore anche nell’attuale mondo digitale.

Questi mezzi offrono un formato di contenuto fisico che cattura l’attenzione del lettore e offre una profondità che può essere difficile da ottenere in formato digitale. Le riviste specializzate consentono di raggiungere un pubblico di nicchia, con interessi specifici, rendendo questa forma di pubblicità particolarmente efficace per settori specifici come la moda, la bellezza, l’arte, la fotografia e molto altro.

Ambient marketing

L’ambient marketing è una tattica pubblicitaria che sfrutta luoghi, spazi pubblici o situazioni quotidiane per promuovere un brand in modo creativo ed insolito.

Questo approccio non convenzionale si basa sull’idea che, catturando l’attenzione del pubblico in contesti inaspettati, si può creare un impatto memorabile.

Esempi di ambient marketing includono pubblicità su autobus, stazioni della metropolitana, oppure installazioni artistiche o performance in spazi pubblici.

Un caso notevole di successo in questo settore è stato il “Guerilla Marketing” di Volkswagen, in cui furono posizionate scale mobili di dimensioni reali a una stazione della metropolitana, catturando l’attenzione dei viaggiatori e trasmettendo un messaggio creativo legato alla sicurezza dei veicoli Volkswagen.

Eventi offline

Gli eventi offline offrono un’opportunità unica per interagire direttamente con il pubblico, creando esperienze tangibili e memorabili.

Un esempio efficace di eventi offline è quello di Red Bull. Questo marchio non si limita a vendere bevande energetiche ma ha creato un intero universo di contenuti attorno agli sport estremi, organizzando eventi come il “Red Bull Stratos,” in cui Felix Baumgartner ha effettuato un salto spaziale dalla stratosfera. Questo evento è stato trasmesso in diretta in tutto il mondo e ha generato milioni di visualizzazioni online, posizionando Red Bull come un marchio che abbraccia l’avventura e gli sport estremi.