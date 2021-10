Nell’epoca del digitale e del “tutto a portata di mano”, non c’è proprio più niente che non si possa raggiungere con un click del mouse o con un tap sullo schermo dei dispositivi mobili. Ovviamente il mondo del gioco d’azzardo non poteva essere escluso da questo fenomeno e sono tantissimi i siti di gioco presenti […]

Nell’epoca del digitale e del “tutto a portata di mano”, non c’è proprio più niente che non si possa raggiungere con un click del mouse o con un tap sullo schermo dei dispositivi mobili. Ovviamente il mondo del gioco d’azzardo non poteva essere escluso da questo fenomeno e sono tantissimi i siti di gioco presenti su internet.

Molti tra questi sono casinò stranieri che accettano italiani, quindi non regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma piuttosto da giurisdizioni estere come ad esempio quella di Malta o di Curacao. È chiaro che il “sito perfetto” è ben lungi dall’esistere, dato che ogni giocatore ha delle preferenze e delle necessità differenti, ma è comunque possibile dare delle linee guida su cosa andare a cercare.

La sicurezza

Senza ombra di dubbio la prima cosa da verificare è la presenza di una licenza. Non è detto che debba per forza essere italiana, dato che anche i casinò non AAMS devono sottostare a procedure rigorose e controlli periodici per poter effettivamente ottenere una licenza straniera.

In questo senso è comunque bene prestare attenzione che il casinò abbia effettivamente una licenza valida, pur se estera, dato che trovarsi a giocare in un casinò a scopo fraudolento è un’esperienza che è meglio evitare. Verifichiamo quindi che il portale dove siamo sia serio, legale e trasparente, cercando oltre agli estremi della licenza anche tutti i dati aziendali e sulla gestione di conti e privacy.

Varietà dei giochi

Chi si iscrive uno dei tanti casinò stranieri sa che avrà una scelta molto più ampia rispetto a quanto è spesso possibile trovare in Italia. Questo perché si tratta di portali di stampo internazionale, e quindi intenzionati a raggiungere una platea molto più ampia.

Non basiamoci solo sul numero di giochi presenti, ovviamente, ma cerchiamo di capire se quello che ci piace è presente: avere 1.000 slot machine diverse ma non potersi svagare col nostro gioco di carte preferito, renderà l’esperienza presto noiosa. Se siamo inoltre appassionati di scommesse, sarà il caso di cercare un portale che offra entrambe le possibilità, così da poter fare tutto ciò che ci diverte con un unico account.

Bonus

Nel mondo del gioco d’azzardo online sono i bonus a farla da padroni. Il bonus di benvenuto, soprattutto, è davvero la vetrina con cui i singoli siti si presentano ai potenziali utenti.

Diamo quindi un’occhiata alle varie proposte, facendo però sempre attenzione ai requisiti di scommessa da soddisfare per poter effettivamente riscuotere le somme bonus. Percentuali altissime e cifre da capogiro non vengono mai regalate, questo è bene tenerlo a mente prima di iscriversi e fare richiesta del bonus.

Opzioni di pagamento

Un altro aspetto essenziale è quello dei metodi con cui è possibile fare depositi e prelievi. I casinò solitamente accettano senza problemi le carte di credito/debito dei circuiti VISA e MasterCard, ma per il resto è sempre bene controllare.

I portali più rinomati offrono spesso la possibilità di procedere tramite PayPal, ma questo è più frequente nei casinò italiani, pur potendo comunque optare per altri eWallet altrettanto utilizzati, come Neteller e Skrill. Se ci interessa il bonifico accertiamoci che ci sia e, per i più ferrati, va detto che molti casinò stranieri oramai offrono movimenti in criptovalute.

Quindi, come già detto, benché sia difficile stabilire cosa dev’essere assolutamente presente in un casinò, possiamo comunque tenere conto che ci sono alcuni aspetti che vanno considerati in maniera soggettiva dal singolo utente. L’unico aspetto che non può comunque mai mancare e non è affatto da sottovalutare è la sicurezza: la presenza di una licenza in primis, dato che tutela tutti, dal gestore del sito al nuovo giocatore.