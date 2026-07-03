Nexi completa una transazione avviata da un agente AI con Visa, nell’ambito di attività live di agentic commerce in Europa

Nexi ha completato la sua prima transazione avviata da un agente di intelligenza artificiale per conto di un titolare di carta, in collaborazione con Visa, nell’ambito delle attività live di commerce agentico attualmente in corso in Europa.

La transazione è stata eseguita utilizzando dati di pagamento reali e sistemi di esercenti già esistenti, dimostrando come gli agenti AI possano completare acquisti in modo sicuro per conto dei titolari di carta all’interno dell’infrastruttura dei pagamenti odierna.

Questo risultato si inserisce nel solco dell’annuncio di Visa al Visa Payments Forum di Parigi, dove gli agenti AI stanno già avviando transazioni reali su siti merchant partecipanti, per conto dei titolari di carta, in diversi settori tra cui retail e travel. Nell’ambito di questo ecosistema più ampio, Nexi sta esplorando come queste nuove esperienze possano essere offerte ai clienti in modo sicuro e su larga scala.

Espandere le modalità di pagamento in un mondo guidato dall’intelligenza artificiale

Gli agenti AI stanno supportando sempre più i consumatori nelle fasi di ricerca, confronto e decisione d’acquisto. Con l’evoluzione di questi strumenti, il loro ruolo si sta ampliando fino a includere il completamento di transazioni per conto degli utenti, operando all’interno di permessi e controlli chiaramente definiti.

Questa transazione dimostra come i pagamenti avviati da agenti AI possano integrarsi in scenari di acquisto familiari, mantenendo pienamente il consenso del titolare, la supervisione dell’issuer e tutte le protezioni esistenti.

Basato sulle stesse fondamenta di fiducia già in uso oggi

La transazione è stata resa possibile grazie a Visa Intelligent Commerce, utilizzando le stesse tecnologie core che alimentano oggi i pagamenti digitali sicuri. Tra queste rientrano funzionalità consolidate come la tokenizzazione, la verifica dell’identità e il monitoraggio in tempo reale delle frodi.

Per questa transazione sono stati utilizzati i Visa Payment Passkeys a supporto dei requisiti di Strong Customer Authentication (SCA) in Europa, dimostrando come le transazioni avviate da agenti AI possano operare all’interno degli attuali framework normativi.

Partecipando al programma Agentic Ready di Visa, Nexi contribuisce inoltre alla conoscenza condivisa del settore su come i pagamenti abilitati dall’AI possano evolvere in modo responsabile nel tempo.