Sono finanziabili progetti che prevedano l’acquisizione di: tecnologie digitali; servizi di consulenza; servizi di formazione

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme con il Sistema camerale lombardo, collabora con Unioncamere Lombardia per sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale e supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull’utilizzo di tecnologie digitali per agevolare la transizione digitale ed ecologica (“Doppia transizione”).

Al via il Bando Voucher doppia transizione Lombardia 2026 con domande di contributo a partire dalle ore 11:00 del 28 luglio 2026, 2.500.000 € a disposizione delle piccole e medie imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi.

Il bando sostiene gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese finalizzati ad accelerare la trasformazione digitale e tecnologica, attraverso progetti coerenti con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0.

Sono finanziabili progetti che prevedano l’acquisizione di: tecnologie digitali; servizi di consulenza; servizi di formazione.

L’obiettivo è rafforzare la competitività, l’innovazione e la resilienza delle imprese, favorendo l’adozione di soluzioni digitali avanzate. Caratteristiche dell’agevolazione: l’investimento minimo ammissibile è di 4.000 €, il contributo del 50% delle spese ammissibili, il contributo massimo è di 10.000 € per impresa.

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Compilazione e caricamento della domanda: dalle ore 10:00 del giorno 8 luglio 2026, invio telematico della domanda: dalle ore 11:00 del 28 luglio 2026. Le domande saranno valutate con procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.