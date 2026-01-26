Fondazione Mondo Digitale e Amazon collaborano per avvicinare i giovani alle discipline STEM e all’autoimprenditorialità con un programma che unisce formazione, prototipazione e sfide creative.

Fondazione Mondo Digitale e Amazon hanno lanciato Make IT Real, un progetto che mira a contribuire alla crescita sociale ed economica allineando i percorsi formativi alle competenze richieste dal mercato del lavoro.

La scelta di intraprendere una carriera in ambito scientifico e tecnologico ha un impatto decisivo sul futuro dei giovani e sulla loro competitività nel mercato del lavoro. Secondo un recente report dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) dal titolo “Il sistema economico e le generazioni”, i trentenni destinati a entrare nei gruppi sociali a più alto reddito sono prevalentemente giovani laureati o diplomati in discipline STEM, caratterizzati da un’elevata mobilità sociale verticale.

Il legame tra scelte educative e settori professionali resta quindi fondamentale. L’iniziativa Make IT Real coinvolge studenti delle scuole secondarie in un programma integrato di formazione, prototipazione e competizione, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM, attivarne il potenziale imprenditoriale e prepararle all’ingresso nel mondo del lavoro. Make IT Real punta a raggiungere 10.000 studenti in tutta Italia, in particolare a Milano, Roma, Vercelli, Palermo e San Salvo (Chieti), territori in cui Amazon è presente con i propri siti logistici.

Il progetto promuove nuove opportunità per le comunità locali grazie al coinvolgimento diretto dell’azienda, che mette a disposizione competenze, spazi di apprendimento all’interno dei propri hub sul territorio e risorse come Party Rock, lo strumento per lo sviluppo di app tramite intelligenza artificiale generativa creato da Amazon Web Services (AWS).

Attraverso sei webinar tematici dedicati a intelligenza artificiale, creative coding, cloud computing, modelli di business, storytelling e lavoro di squadra, i giovani partecipanti acquisiscono competenze trasversali, a partire da quelle digitali. Successivamente, i team più motivati partecipano a una giornata intensiva di prototipazione presso la Palestra dell’Innovazione di Roma, con il supporto di formatori esperti e mentor di Amazon e AWS. La struttura del percorso è flessibile e ciascun webinar rappresenta un’unità formativa autonoma. Gli studenti possono scegliere liberamente se seguire singoli moduli o partecipare all’intero percorso.

Il percorso di formazione culminerà con un momento di celebrazione durante la RomeCup 2026, evento di innovazione dedicato ai giovani e promosso da Fondazione Mondo Digitale il prossimo aprile. In aggiunta a questo, la tre giorni prevedrà in calendario anche un contest creativo di robotica realizzato con il supporto dei team di studenti e accademici dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria informatica.

“Con Make IT Real offriamo ai giovani un’esperienza immersiva e concreta che coniuga tecnologia, creatività e impatto sociale. I partecipanti diventano protagonisti di un percorso sfidante, che li porta a trasformare un’idea in progetto, a confrontarsi con strumenti innovativi e con una realtà aziendale come Amazon, vivendo in prima persona le potenzialità della prototipazione e del lavoro in team”, dichiara Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale ETS.

“Siamo orgogliosi di annunciare il progetto Make IT Real, che mette al centro le competenze digitali e la formazione dei giovani attraverso la didattica esperienziale. In Amazon crediamo che creare un ponte tra scuola e mondo del lavoro sia fondamentale per preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide di un mercato del lavoro in rapida evoluzione”, ha commentato Rita Malavasi, Responsabile Relazioni Istituzionali di Amazon.it. “Il nostro impegno nella formazione STEM è parte integrante di questa visione: vogliamo offrire a studentesse e studenti opportunità concrete per sviluppare le competenze tecnologiche più richieste e contribuire a costruire un futuro più inclusivo e innovativo”.

Nel 2024, Amazon ha infatti annunciato l’obiettivo di formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM entro la fine del 2026 in Italia, sottolineando il suo impegno nel promuovere l’alfabetizzazione tecnologica e preparare la prossima generazione a un mercato del lavoro in continua evoluzione. L’iniziativa include diversi programmi, tra cui: Amazon Future Engineer, che mira a fornire accesso gratuito a risorse di formazione STEM; AWS re/Start, che mira a contrastare la disoccupazione giovanile nel Sud Italia offrendo corsi di formazione cloud gratuiti; altre iniziative AWS con particolare attenzione a Cloud, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, come AWS Academy e AWS Educate.