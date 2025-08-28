SAS sta rendendo la ricerca quantistica semplice e intuitiva per le aziende che affrontano problematiche complesse legate ai dati

Un sondaggio globale condotto su 500 leader aziendali di vari settori ha rivelato un forte interesse per il quantum: oltre il 60% degli intervistati ha dichiarato di investire attivamente o di esplorare opportunità nell’ambito dell’IA quantistica. In base a quanto emerso, il calcolo quantistico (quantum computing) e le tecnologie correlate, come l’IA quantistica, sono pertanto considerate la prossima grande rivoluzione dopo l’intelligenza artificiale.

Ostacoli all’adozione dell’IA quantistica

Tuttavia, questi stessi leader aziendali hanno indicato alcuni ostacoli fondamentali all’adozione dell’IA quantistica. Tra le principali preoccupazioni emergono: l’elevato costo (38%), la mancanza di conoscenze o competenze (35%) e l’incertezza riguardo agli usi pratici e concreti (31%). I risultati del sondaggio suggeriscono che, sebbene l’interesse per l’IA quantistica sia in crescita, le organizzazioni necessitano di una roadmap chiara e di una guida per sfruttare meglio questa tecnologia.

Ed è qui che entra in gioco SAS, leader nei dati e nell’intelligenza artificiale. Attraverso progetti pilota con i clienti, attività di ricerca sull’IA quantistica e collaborazioni con leader del settore del calcolo quantistico, SAS si propone di guidare le aziende nell’applicazione delle tecnologie quantistiche.

SAS vuole rendere il quantum comprensibile e accessibile a un pubblico ampio, per consentire di ottenere valore in modo più rapido, senza dover padroneggiare le complesse dinamiche del mercato quantistico o la fisica alla base della tecnologia.

“Da decenni SAS aiuta organizzazioni di ogni settore a trovare risposte migliori in tempi più rapidi e a migliorare le decisioni aziendali tramite i dati e l’IA. Con l’emergere delle tecnologie quantistiche, le aziende possono analizzare più dati che mai e ottenere risposte incredibilmente veloci a domande molto complesse, che coinvolgono moltissime variabili”, ha dichiarato Bill Wisotsky, Principal Quantum Architect di SAS. “Il nostro obiettivo è rendere la ricerca quantistica semplice e intuitiva per i nostri clienti, aiutandoli ad applicarla concretamente al loro business”.

Collaborare con aziende leader

Un’importante azienda di beni di consumo sta collaborando con SAS su un proof of concept incentrato sull’ottimizzazione ibrida classico-quantistica, che utilizza il quantum annealing e i risolutori classici di ottimizzazione SAS.

Questo è solo uno dei numerosi progetti in cui SAS applica dati e IA a sfide aziendali complesse e ad alto consumo computazionale. L’IA quantistica e i modelli avanzati possono trarre vantaggio dalla maggiore velocità e capacità espressiva dei computer quantistici.

Al giorno d’oggi, la ricerca nel campo del quantum computing e dell’IA quantistica è estremamente complessa, a tratti poco chiara e troppo spesso circondata da aspettative irrealistiche. Molti prevedono che l’adozione su larga scala della tecnologia quantistica richiederà ancora anni.

Eppure, SAS sta già affrontando problemi concreti attraverso architetture ibride che combinano calcolo quantistico e calcolo tradizionale (classico). Inoltre, SAS collabora con importanti aziende per esplorare soluzioni rivoluzionarie alle sfide aziendali.

Ricerche sull’IA quantistica

L’IA quantistica combina calcolo quantistico e intelligenza artificiale per sviluppare nuovi algoritmi, modelli e sistemi in grado di elaborare dati complessi, addestrare modelli di machine learning sofisticati e risolvere problemi considerati difficili o impossibili con i computer tradizionali. I ricercatori di SAS si concentrano su settori chiave che possono beneficiare della velocità e della scalabilità dell’IA quantistica, come ad esempio le scienze della vita per accelerare la scoperta di nuovi farmaci, i servizi finanziari, per una gestione del rischio più efficace, e il settore manifatturiero, per migliorare i materiali e ottimizzare i processi produttivi.

Collaborare con i leader di settore

SAS sta inoltre collaborando con aziende leader nel campo del quantum computing. Queste aziende e le loro tecnologie completano l’innovazione di SAS e il suo impegno nell’applicare IA quantistica e analytics per affrontare grandi sfide aziendali. Attualmente, SAS collabora con:

D-Wave Quantum Inc. (NYSE: QBTS) – leader nello sviluppo di sistemi di quantum annealing, è il primo fornitore commerciale di computer quantistici al mondo. La sua missione è aiutare i clienti a realizzare quanto vale oggi il quantum. SAS sta utilizzando le tecnologie di D-Wave nella propria ricerca e nei progetti con i clienti.

IBM – leader nel calcolo quantistico basato su superconduttori. SAS è membro dell’IBM Quantum Network. L’obiettivo di SAS è accelerare l’integrazione quantistica per risolvere problemi complessi con una metodologia ibrida classico/quantistica.

QuEra Computing Inc. – leader nel calcolo quantistico con atomi neutri. SAS fa parte del programma QuEra Quantum Alliance Partner, volto ad accelerare lo sviluppo, l’adozione e l’uso dei computer quantistici ad atomi neutri per risolvere i problemi computazionali più difficili al mondo.

SAS sta inoltre sperimentando l’utilizzo di componenti di IA quantistica in alcune delle sue tecnologie più recenti. Ad esempio, ha condotto un esperimento utilizzando il quantum annealing su SAS® Viya® Workbench, un ambiente self-service e on-demand per la preparazione dei dati, l’analisi esplorativa e lo sviluppo di modelli di IA.

In futuro, SAS prevede di introdurre nuove modalità per consentire agli sviluppatori di sperimentare l’IA quantistica direttamente in strumenti come SAS Viya Workbench, parte della piattaforma principale SAS per dati e intelligenza artificiale.

Survey globale

Ad aprile, SAS ha condotto un sondaggio globale su manager aziendali di cinque Paesi: Cina, Francia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Gli intervistati rappresentavano diversi settori, compresi sanità, life science, manifatturiero, retail, pubblica amministrazione e servizi bancari.

Il sondaggio ha rilevato che oltre il 70% degli intervistati era molto o piuttosto familiare con il concetto di IA quantistica. Secondo loro, il maggiore potenziale dell’IA quantistica si trova nelle funzioni aziendali legate all’analisi dei dati e al machine learning (48%), nella ricerca e sviluppo (41%), nella cybersecurity (35%), nella gestione della supply chain e della logistica (31%), nella finanza e gestione del rischio (26%) e nel marketing (20%).

Oltre agli aspetti già menzionati, questi manager aziendali hanno inoltre indicato la mancanza di personale qualificato (31%) e la mancanza di linee guida normative chiare (26%) come ostacoli critici all’adozione dell’IA quantistica.