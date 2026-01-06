Entro il 2030 il settore blockchain creerà oltre 500.000 nuovi posti di lavoro a livello globale. Un’opportunità enorme, che però rischia di sfuggire ai giovani europei se questa tecnologia non entrerà nei programmi scolastici.

L’integrazione della blockchain e del Web3 nei programmi di studio tradizionali sta diventando un tema cruciale, spinto dalla rapida espansione di queste tecnologie. Sebbene molti studenti europei abbiano una conoscenza emergente delle criptovalute come Bitcoin, la loro comprensione della tecnologia alla base, delle applicazioni pratiche e del più ampio ecosistema Web3 è spesso limitata.

Questa lacuna di conoscenza è in gran parte dovuta alla scarsità di risorse educative complete. Infatti, la maggior parte della formazione sulla blockchain è relegata a corsi brevi, università private o diplomi post-laurea. Alcune università offrono programmi di master accreditati e corsi gratuiti dedicati a questo argomento, ma ciò rimane raro in tutta l’UE.

L’importanza di potenziare l’educazione sulla Blockchain

La domanda di professionisti con competenze nella tecnologia blockchain è in forte crescita. Una recente ricerca di Bitget ha previsto che il settore creerà 500.000 posti di lavoro entro il 2030, con applicazioni che si estendono a vari settori come logistica, sanità e finanza. “Nel mondo professionale, questa generazione entrerà in un mercato del lavoro in cui la blockchain viene utilizzata per una varietà di compiti, dal tracciamento della catena di approvvigionamento alla verifica dell’identità digitale. E mentre l’istruzione tradizionale fornisce una solida base, le competenze specialistiche in aree come sistemi decentralizzati, smart contract e crittografia non sono tipicamente coperte. Incorporando questi argomenti, le scuole possono preparare gli studenti alle carriere future e aiutarli a sviluppare un nuovo modo di pensare al business e alla tecnologia” spiega Vugar Usi Zade, COO di Bitget, società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo.

Al di fuori del mondo professionale, queste tecnologie offrono anche nuovi modi per risparmiare, investire e effettuare transazioni, potenzialmente fornendo servizi finanziari più efficienti e inclusivi. “Senza sapere come utilizzare questi strumenti, le persone potrebbero essere escluse dai sistemi finanziari emergenti che potrebbero offrire un maggiore controllo e nuove opportunità per la creazione di ricchezza” prosegue l’esperto.

Tuttavia, un curriculum equilibrato dovrebbe evidenziare non solo i benefici di questa tecnologia, ma anche i rischi per la sicurezza. Con l’ascesa dell’IA, strumenti come i deepfake e altre forme di disinformazione rappresentano una minaccia significativa. È cruciale, quindi, che gli studenti imparino a capire come valutare criticamente le informazioni e come queste tecnologie possono essere sfruttate per truffe e frodi.

Puntare su metodi d’insegnamento efficaci

Insegnare ai giovani argomenti complessi come la blockchain e gli smart contract richiede approcci pedagogici innovativi e coinvolgenti. “I workshop pratici, ad esempio, consentono agli studenti di partecipare attivamente e costruire la loro comprensione attraverso compiti pratici, andando oltre la conoscenza teorica. La gamification è un altro metodo efficace, come si vede nelle iniziative “Learn2Earn” che premiano gli studenti con token digitali o badge per aver completato moduli educativi, rendendo il processo più interattivo. Allo stesso modo, l’apprendimento basato sul gioco trasforma concetti complessi in esperienze divertenti e memorabili. La Bitget Web3 Encyclopedia, con il suo formato A-Z adatto ai principianti e illustrazioni divertenti, esemplifica questo approccio rendendo argomenti come altcoin e zero-knowledge proofs accessibili ai giovani lettori” racconta Vugar Usi Zade.

L’importanza di un approccio proattivo da parte delle istituzioni educative

Per migliorare la qualità e la rilevanza dell’educazione sulla blockchain, è fondamentale un approccio collaborativo tra le istituzioni. Le partnership tra università e leader del settore possono portare alla co-creazione di corsi e programmi specializzati che affrontano direttamente il gap di competenze nel mondo del lavoro. Queste collaborazioni favoriscono anche alleanze di ricerca, consentendo agli studenti di lavorare su problemi del mondo reale e contribuire al progresso del settore. Combinando i loro sforzi, le istituzioni educative e i partner del settore possono garantire che il curriculum rimanga attuale, rilevante e allineato con le esigenze dell’economia digitale in evoluzione.

“La progressiva diffusione delle tecnologie blockchain e Web3 rende di vitale importanza fornire alla prossima generazione una solida comprensione sul loro funzionamento e le opportunità di impiego offerte. Integrando questa istruzione nei programmi scolastici, possiamo superare l’attuale lacuna di conoscenza, fornendo agli studenti le competenze specialistiche necessarie per un mercato del lavoro in rapida espansione. Questo approccio proattivo non solo li prepara a nuovi percorsi di carriera, ma li abilita anche a navigare in sicurezza nei sistemi finanziari emergenti, coltivando il pensiero critico per identificare i potenziali rischi” conclude Vugar Usi Zade di Bitget.