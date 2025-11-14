Non solo rincari: chi acquista online rischia multe salate dall’Agenzia delle Dogane per merce contraffatta. La denuncia del Codacons

La tassa sui pacchi determinerà una stangata da 9,2 miliardi di euro all’anno sulle tasche dei consumatori europei. Lo denuncia il Codacons, dopo l’approvazione da parte dei ministri dell’Economia dell’Unione Europea della misura che abolisce le deroghe sui dazi per i pacchi extra-Ue sotto i 150 euro di valore.

Solo nel 2024 sono entrati in Europa 4,6 miliardi di pacchi provenienti da Paesi extra-Ue, di cui il 91% dalla Cina – analizza il Codacons. Qualsiasi tassazione su tali spedizioni sarà scaricata sugli acquirenti finali, che dovranno quindi sostenere costi più elevati per i propri ordini online. Nell’ipotesi di una tassa da 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro di valore, i consumatori europei andrebbero incontro ad una maggiore spesa da complessivi 9,2 miliardi di euro all’anno, considerato l’attuale volume delle spedizioni verso i Paesi Ue.

Ma il Codacons sottolinea anche un altro pericolo: si stanno moltiplicando in Italia le segnalazioni di cittadini che, dopo aver acquistato prodotti di marca su note piattaforme cinesi, hanno ricevuto lettere da parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in cui si comunicano salate sanzioni con l’accusa di importazione di merce contraffatta. Questo avviene perché ai fini doganali il cittadino viene considerato a tutti gli effetti importatore della merce, e quindi responsabile della violazione delle norme in tema di proprietà industriale e diritto d’autore. Ma chi acquista un prodotto su Temu, Shein o su piattaforme analoghe, non potendo visionare materialmente la merce prima dell’acquisto, non può sapere se il bene ordinato sia o meno contraffatto, e se disponga delle necessarie licenze – avvisa il Codacons. Il rischio concreto è che chiunque effettui acquisti online su queste importanti piattaforme si veda recapitare salate sanzioni da parte dell’Agenzia delle Dogane, nei casi in cui i prodotti ordinati non presentino i requisiti sul diritto d’autore.