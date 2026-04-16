A DevFest la realtà pisana ha ideato un’attività di gamification basata sul sistema numerico binario da proporre al pubblico

Mancano ormai pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in ambito open tech: per il secondo anno consecutivo la cornice futuristica del MACC (Meeting Art Craft Center) Center – Camera di Commercio di Pisa, ospiterà sabato 18 aprile la DevFest Pisa 2026, promossa dalla community tech locale Google Developer Groups (GDG) che quest’anno spegnerà le sue prime dieci candeline.

Oltre 500 partecipanti attesi e più di 30 relatori provenienti da 5 differenti nazioni daranno vita alla più grande conferenza tecnologica in Italia dedicata agli sviluppatori. Immancabile tra i sostenitori dell’evento, TD Group Italia, realtà di riferimento nell’offerta di servizi IT, che anche quest’anno parteciperà in qualità di Diamond Sponsor.

Una giornata di apprendimento dedicata a intelligenza artificiale, web, cloud e al mondo tech a tutto tondo. Nella fitta agenda pomeridiana s’inserisce lo speech “Il bug non era nel codice: era nel team!” curato da Tiffany De Simone e Valentina Giuffrè Coco, entrambe Full Stack Developer di TD Group Italia: un talk incentrato sulle dinamiche organizzative e le problematiche che si riscontrano a livello di team, con un focus particolare sulla parità di genere.

“Spesso dietro a misteriosi bug e criticità progettuali ci sono gruppi di lavoro poco inclusivi o disfunzionali che generano inefficienze, errori e decisioni sbagliate. In questa prospettiva la diversità diventa una componente strutturale che influenza direttamente la qualità del lavoro. Migliorare i processi e le relazioni interne è quindi fondamentale quanto scrivere buon codice. Non dimentichiamo l’anti-bug più potente di tutti: un ambiente di lavoro inclusivo e con regole chiare” – affermano Tiffany De Simone e Valentina Giuffrè Coco, Full Stack Developer di TD Group Italia.

Grande attenzione, poi, sarà rivolta come sempre verso i giovani talenti del territorio. Da sempre TD Group Italia investe e ricerca nuove figure da inserire in azienda e appuntamenti come la DevFest sono importanti occasioni di networking per farsi conoscere e incontrare potenziali candidati.

Per l’occasione la realtà pisana ha ideato un’attività di gamification basata sul sistema numerico binario da proporre al pubblico e studiata con lo scopo di intercettare i profili più promettenti nel campo dell’innovazione e tecnologia.

“Partecipare alla DevFest significa per noi alimentare un ecosistema di valore dove la condivisione delle competenze diventa un motore di crescita per l’intera IT Industry. Questo evento si conferma inoltre un osservatorio privilegiato e un momento di networking fondamentale per incontrare i talenti del futuro. Siamo alla costante ricerca di professionisti pronti a condividere la nostra visione e a entrare a far parte di una squadra che mette le persone e la qualità tecnica al centro di ogni progetto.” – conclude Antonio Barbati Minischetti, CTO di TD Group Italia