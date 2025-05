La mappa del rischio d’impresa 2025 di ReportAziende.it fotografa un sistema produttivo solido ma non omogeneo. “Ma la crescita non sarà per tutti”: oltre 60 mld di fatturato aggregato, tra opportunità e forti divari territoriali e settoriali

ReportAziende.it ha recentemente realizzato e pubblicato la nuova Mappa del Rischio d’Impresa 2025 riguardanti la regione Lombardia: questa potrebbe registrare una crescita del fatturato tra il +3% e il +5% annuo fino al 2026, grazie a investimenti in digitalizzazione, infrastrutture e sostenibilità. Ma a trainare la ripresa non sarà l’intero sistema produttivo: i dati evidenziano forti asimmetrie tra province e comparti, che potrebbero amplificarsi nei prossimi anni.

L’analisi – basata su bilanci ufficiali, indicatori economico-finanziari e variabili qualitative – riguarda oltre 60 miliardi di euro di fatturato aggregato e mette in luce un quadro fatto di solidità, ma anche di fragilità latenti. Solo le imprese capaci di innovare, attrarre capitale e diversificare i mercati sembrano oggi pronte a intercettare pienamente la ripartenza.

“La Lombardia è potente, ma non uniforme. Cresce chi investe, innova, si apre a nuovi mercati. Ma chi resta fermo oggi rischia di scomparire domani. Non basta sapere dove si performa: serve capire come e perché”. Afferma Vincenzo Augurio, ceo di ReportAziende.it. – “Il rischio d’impresa non si elimina, si governa. Le aziende che crescono sono quelle che anticipano il cambiamento, investono in tecnologia, valorizzano il capitale umano e si alleano per rafforzare le proprie filiere. Serve una visione chiara, soprattutto per affrontare le transizioni ambientale e digitale. Chi ha una strategia oggi può trasformare l’incertezza in vantaggio competitivo. La mappa del rischio serve proprio a questo: capire dove siamo e dove possiamo arrivare.”

Focus territoriale: un sistema a geometria variabile

Focus settoriale: leadership in trasformazione

Il settore energetico – con oltre il 40% del fatturato regionale – è centrale ma soggetto a volatilità, con ritorni a lungo termine e alta esposizione normativa. La tecnologia conferma il suo potenziale ma è fragile, stretta tra la necessità di investimenti continui e l’instabilità delle catene globali del valore. Più resilienti, per ora, risultano i comparti del food e della grande distribuzione, sostenuti da domanda interna e cash flow stabili.

Previsioni e scenari futuri

Lo scenario base prevede, per il triennio 2024–2026, una crescita moderata ma costante, con tassi di incremento tra il 3% e il 5% annuo. I principali fattori positivi includono la ripresa degli investimenti infrastrutturali ed energetici, l’accelerazione della transizione digitale e l’espansione dei settori legati alla sostenibilità. Tuttavia, rimangono forti elementi di cautela: dalle incertezze geopolitiche alle difficoltà nel reperimento di personale qualificato, fino alle pressioni inflazionistiche sui costi di produzione.

Uno scenario ottimistico, favorito da politiche pubbliche efficaci e investimenti mirati, potrebbe spingere la crescita oltre il 7% annuo, grazie a un rafforzamento della competitività nei settori ad alta tecnologia e allo sviluppo di nuovi distretti industriali green.

Al contrario, uno scenario pessimistico – determinato da un deterioramento del contesto internazionale o da una stagnazione degli investimenti – comporterebbe un rallentamento generalizzato, con impatti significativi sui comparti export-oriented e sulle Pmi meno strutturate.

Informazioni su ReportAziende.it

ReportAziende.it è una piattaforma attiva dal 2013 che rende accessibili – anche senza abbonamento – dati ufficiali, indicatori finanziari e analisi qualitative su oltre 6,5 milioni di imprese italiane. Grazie alla licenza investigativa ex art. 134 Tulps, ha introdotto un sistema proprietario di valutazione predittiva del rischio d’impresa, che integra analisi quantitative e qualitative per supportare imprese, professionisti e investitori nella lettura del contesto economico. Il nuovo servizio di analisi avanzata del rischio d’impresa – operativo dal 2025 – consente di accedere a report aziendali, territoriali e settoriali, offrendo uno strumento concreto per anticipare criticità, valutare partner e guidare scelte strategiche.

Dati principali sul rischio d’impresa nelle ditte della Lombardia

1. Focus territoriale: un sistema a geometria variabile

Il tessuto imprenditoriale lombardo presenta una distribuzione del rischio fortemente disomogenea tra le province. Se da un lato Milano consolida la propria leadership come centro finanziario e industriale del Paese, altre aree della regione mostrano profili di rischio più articolati, legati alla specializzazione produttiva, all’accesso al capitale e alla capacità di innovazione.

Milano è il baricentro economico regionale. La presenza di player come Edison S.p.A. (16,4 miliardi di fatturato) rafforza il peso della città metropolitana nel settore energetico, nonostante le pressioni legate a volatilità dei mercati e transizione ambientale. Il rischio d’impresa si mantiene contenuto, grazie alla forte diversificazione settoriale e all’accesso privilegiato ai mercati dei capitali.

è il baricentro economico regionale. La presenza di player come Edison S.p.A. (16,4 miliardi di fatturato) rafforza il peso della città metropolitana nel settore energetico, nonostante le pressioni legate a volatilità dei mercati e transizione ambientale. Il rischio d’impresa si mantiene contenuto, grazie alla forte diversificazione settoriale e all’accesso privilegiato ai mercati dei capitali. Brescia , seconda provincia per rilevanza economica, si distingue per la presenza di A2A S.p.A. (11 miliardi), multiutility tra le più solide a livello nazionale. Il contesto locale beneficia di un’industria strutturata, con una buona diversificazione interna e un rischio medio-basso, pur restando esposto agli shock energetici e normativi.

, seconda provincia per rilevanza economica, si distingue per la presenza di A2A S.p.A. (11 miliardi), multiutility tra le più solide a livello nazionale. Il contesto locale beneficia di un’industria strutturata, con una buona diversificazione interna e un rischio medio-basso, pur restando esposto agli shock energetici e normativi. Bergamo ospita eccellenze come Dalmine S.p.A. (1,78 miliardi), attiva nella produzione di tubi d’acciaio per l’energia. Il rischio locale è moderato, attenuato dalla presenza di aziende tecnologicamente avanzate e da una manifattura flessibile, capace di adattarsi alle dinamiche internazionali.

ospita eccellenze come Dalmine S.p.A. (1,78 miliardi), attiva nella produzione di tubi d’acciaio per l’energia. Il rischio locale è moderato, attenuato dalla presenza di aziende tecnologicamente avanzate e da una manifattura flessibile, capace di adattarsi alle dinamiche internazionali. Monza e Brianza emerge come polo tecnologico, grazie a realtà come STMicroelectronics (2,95 miliardi), attiva nel settore strategico dei semiconduttori. Il rischio d’impresa è medio-alto, in un ecosistema innovativo ma fortemente legato alla ciclicità dei mercati globali e alla complessità delle catene del valore.

Nelle altre rovince emergono specializzazioni forti ma con criticità localizzate:

Mantova con Marcegaglia Carbon Steel (3,9 miliardi), fronteggia pressioni normative e concorrenza estera nel comparto siderurgico.

con Marcegaglia Carbon Steel (3,9 miliardi), fronteggia pressioni normative e concorrenza estera nel comparto siderurgico. Cremona, con Carlo Colombo S.p.A. (1,3 miliardi), conferma la stabilità del food e della distribuzione.

Varese, con Tigros S.p.A. (1,18 miliardi), è solida ma compressa da margini contenuti nella Gdo.

con Tigros S.p.A. (1,18 miliardi), è solida ma compressa da margini contenuti nella Gdo. Como, sede di Bolton Food (949 milioni), e Lodi, con Zucchetti (384 milioni), rappresentano poli rispettivamente del settore alimentare e del software, entrambi in fase di trasformazione ma con esposizioni differenziate.

La fotografia territoriale restituisce l’immagine di una regione economicamente dinamica, ma frammentata. Le province più connesse ai grandi player e all’innovazione industriale crescono più rapidamente, mentre le aree con specializzazioni rigide o modelli meno evoluti mostrano segnali di vulnerabilità crescenti.

2. Focus settoriale: tra leadership industriale e nodi strutturali

Il profilo conveniente della Lombardia è dominato da alcuni settori chiave che rappresentano al tempo stesso punti di forza e aree di vulnerabilità. L’analisi settoriale evidenzia come l’equilibrio tra innovazione, pressione competitiva e transizione ecologica determini il livello di rischio d’impresa, influenzando profondamente la sostenibilità della crescita futura.

Energia: peso strategico, rischio globale

Con oltre il 40% del fatturato aggregato delle principali imprese lombarde, il settore energetico è il comparto più rilevante, sia in termini di volumi che di impatto sistemico. Grandi player come Edison e A2A operano in un contesto complesso, segnato da:

volatilità dei prezzi delle materie prime,

pressioni normative legate alla decarbonizzazione,

tempi lunghi di ritorno sugli investimenti nelle rinnovabili e nello sviluppo di smart grid.

Tuttavia, gli investimenti in efficienza, storage e digitalizzazione dei servizi energetici contribuiscono a ridurre il rischio sistemico per le aziende più strutturate.

Tecnologia e semiconduttori: alta crescita, alta esposizione

Il comparto tecnologico – guidato da imprese come STMicroelectronics – è strategico per la competitività futura. Tuttavia, è anche uno dei più esposti:

alla ciclicità della domanda globale,

alla dipendenza da supply chain internazionali,

alla necessità di continui investimenti in R&D.

Le aziende in posizione di leadership riescono a contenere l’esposizione grazie alla diversificazione del portafoglio, alla presenza in mercati verticali ad alta crescita e al presidio di nicchie a elevato valore aggiunto.

Siderurgia e metallurgia: comparti chiave in affanno

Rilevanti in provincia di Brescia, Mantova e Bergamo, i settori siderurgico e metallurgico restano fondamentali per l’industria lombarda. Tuttavia, affrontano criticità strutturali:

aumento dei costi energetici,

normative ambientali sempre più stringenti,

concorrenza internazionale aggressiva sul fronte dei prezzi.

La sfida è duplice: innovare i processi e differenziare l’offerta, spostandosi verso prodotti a più alto contenuto tecnologico e adottando modelli circolari per mantenere la competitività.

Food & Gdo: stabilità operativa, sfide evolutive

I comparti alimentare e della grande distribuzione organizzata si confermano stabili, con cash flow prevedibili, domanda costante e margini protetti dalla fidelizzazione dei consumatori. Ma non mancano le criticità:

pressioni inflattive lungo la filiera,

mutamento delle abitudini di consumo,

necessità di adattamento rapido all’omnicanalità e alla logistica integrata.

Il settore mostra una buona resilienza ma richiede maggiore innovazione digitale e gestione attiva delle nuove aspettative dei consumatori.

3. Scenari futuri: crescita, incertezza e divergenze

La mappa del rischio elaborata da ReportAziende.it non si limita a fotografare l’esistente, ma propone anche una proiezione dinamica del sistema economico lombardo al 2026. Lo scenario di riferimento – definito “base” – prevede un tasso di crescita del fatturato tra il +3% e il +5% annuo, sostenuto da tre driver principali:

ripresa degli investimenti infrastrutturali e energetici,

accelerazione della digitalizzazione industriale,

crescita dei settori legati alla sostenibilità ambientale.

Ma accanto a queste tendenze positive, il contesto resta segnato da fragilità sistemiche che potrebbero ridurre o annullare le prospettive espansive se non gestite in modo tempestivo.

Scenario ottimistico: transizione come moltiplicatore

In presenza di politiche pubbliche efficaci, accesso facilitato ai fondi europei e un forte incremento degli investimenti privati, la Lombardia potrebbe registrare tassi di crescita superiori al +7% annuo. In questo contesto, la spinta verrebbe da:

investimenti strutturali nel Green Deal europeo,

rafforzamento dei settori ad alta tecnologia,

nascita di nuovi cluster industriali focalizzati su innovazione e sostenibilità.

Tale scenario trasformerebbe le attuali eccellenze in hub internazionali di attrazione di capitale umano e finanziario.

Scenario avverso: stagnazione selettiva

Viceversa, in uno scenario più critico – segnato da instabilità geopolitica, strozzature nelle catene globali del valore, e rallentamento dell’economia globale – la Lombardia potrebbe affrontare una fase di stagnazione, con crescita prossima allo zero in alcune filiere. Le imprese più esposte all’export o operanti in comparti poco digitalizzati potrebbero subire contraccolpi severi. In questo scenario:

le Pmi meno strutturate diventerebbero vulnerabili a shock esterni,

le province meno connesse ai grandi poli industriali rischierebbero un progressivo declino competitivo.

4. Strategie di adattamento: reagire al rischio, moltiplicare le opportunità

Se il rischio non può essere eliminato, può – e deve – essere gestito. La mappa elaborata da ReportAziende.it evidenzia come le imprese che crescono sono quelle che anticipano il cambiamento: diversificano mercati, investono in tecnologia, valorizzano capitale umano e si alleano per rafforzare le proprie filiere.

Grandi imprese: accelerare sulla doppia transizione

Per le aziende strutturate, il margine di manovra c’è. Ma serve una direzione chiara. Le priorità sono:

investimenti in sostenibilità ambientale (rinnovabili, efficienza, circular economy),

digitalizzazione dei processi e sviluppo di servizi a valore aggiunto,

diversificazione dei mercati di riferimento, per ridurre la dipendenza dall’export verso aree instabili,

partnership strategiche con centri di ricerca, università e hub tecnologici.

Chi si muove ora potrà intercettare fondi europei, capitali privati e nuovi talenti, diventando punto di riferimento anche a livello internazionale.

Pmi: aggregarsi per contare, formarsi per competere

Le piccole e medie imprese restano l’ossatura del sistema produttivo lombardo, ma anche la sua area più vulnerabile. I nodi principali sono la scarsa patrimonializzazione, l’accesso al credito e il ritardo nell’adozione di soluzioni digitali. Le strategie consigliate:

aggregazioni territoriali e reti d’impresa, per aumentare massa critica e capacità contrattuale,

formazione del personale su competenze digitali e green,

accesso mirato ai bandi europei per transizione ecologica e industria 4.0.

Il rischio maggiore per le Pmi non è sbagliare strategia, ma non averne nessuna.

Sistema regionale: infrastrutture, capitale umano e attrattività

Dal punto di vista sistemico, il report individua tre leve prioritarie per rafforzare la competitività della Lombardia: