Con l’Innovation Summit di Elmec, svoltosi a Brunello (VA), l’azienda ha dato vita al primo festival delle competenze IT in ambito Infrastruttura, Cloud, R&D, Business App e Network e ha presentato la propria strategia di crescita

Al primo Festival delle competenze IT realizzato da Elmec, alla base dello sviluppo dei nuovi servizi dell’azienda, sono presenti e messi in mostra i suoi tre pilastri fondamentali: ottimizzazione, sicurezza e produttività. Essendo infatti il mercato IT in costante evoluzione, anche le esigenze delle aziende sono in continuo cambiamento. Per questo oggi è più che mai fondamentale introdurre nella propria infrastruttura IT soluzioni che possano assicurare la continuità del business e la protezione dei propri dati aziendali.

Elmec, di fronte alle evoluzioni del settore IT, risponde da sempre in modo concreto e, in occasione dell’Innovation Summit, il primo Festival dell’Innovazione tenutosi giovedì 22 maggio presso il Campus Tecnologico dell’azienda a Brunello (VA), ha presentato le sue competenze IT più innovative in ambito Infrastruttura, Cloud, R&D, Business App e Network.

I tre fattori chiave del metodo di Elmec: ottimizzazione, sicurezza e produttività

Nel corso della giornata dedicata ad aziende e professionisti, il Top Management di Elmec ha illustrato come il fattore di successo per una vera trasformazione digitale sia la messa a disposizione delle competenze secondo un approccio che unisce innovazione tecnologica, sviluppo progettuale e cura del servizio. Elmec intende così dare sostanza al concetto di servizio tailor made: supera la semplice consulenza o la fornitura di hardware e software, per garantire progetti e servizi IT costruiti attorno alle esigenze tecnologiche e di business del cliente. Alla base di questo approccio ci sono tre fattori chiave che portano un vantaggio competitivo sostanziale e misurabile e trovano le proprie fondamenta nell’ascolto del mercato: ottimizzazione dei costi, sicurezza e produttività.

Gli oltre 650 tecnici specializzati di Elmec hanno messo a disposizione le loro competenze, sintetizzando esperienza e know-how in 26 workshop suddivisi in stream Tech, Business e Inspire; 8 Tavole Rotonde; 10 corner tematici e una serie di incontri one-to-one di approfondimento. Tutto secondo il motto “Technicus Elmec Sum” che fa eco allo storico detto romano “Civis Romanus Sum”, dove ogni persona che fa orgogliosamente parte della comunità tecnologica di Elmec, ha come obiettivo quello della formazione e della condivisione del sapere, sia verso la comunità interna, che esterna ad Elmec.

In un contesto in cui la produttività e l’ottimizzazione dei costi è essenziale, la scelta di voler condividere e mettere a disposizione conoscenze e tecnologie, ha offerto ai professionisti presenti una nuova visione orientata a instaurare una migliore interazione con i propri utenti, costruendo per loro un’esperienza positiva e coinvolgente.

Approfondimenti tecnologici dell’Innovation Summit

1. Secure backup: la tutela della proprietà intellettuale del Made in Italy parte da qui.

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di cambiare profondamente la strategia di difesa informatica, questo ha portato all’introduzione del concetto di resilienza operativa. Con questo obiettivo, lo storico servizio di Managed Backup si è evoluto in Secure Backup. In aggiunta alle attività di gestione, creazione e conservazione in sicurezza delle copie di backup dei dati dell’azienda e del loro ripristino, ora Elmec aggiunge un livello di sicurezza ulteriore. Nello specifico, il Secure Backup si basa su un approccio Zero Trust, che integra diverse tecnologie – tra cui networking e data protection – per garantire il recupero dei dati attraverso la generazione di più copie degli stessi, in modo tale da assicurare una continuità del business in un ambiente sicuro, anche in caso di attacco, mantenendo inalterato il patrimonio di informazioni sensibili delle aziende clienti. Il servizio è stato progettato, in particolare, per tutte le aziende medie e grandi del Made In Italy che intendono preservare il patrimonio intellettuale alla base delle innovazioni che sviluppano ed esportano in tutto il mondo.

Per raggiungere questo risultato, ovvero continuare a operare e fare business, anche a fronte di un incidente impattante, serve una visione chiara e olistica di tale strategia. Questa visione si articola su tre aree di analisi: la proactive security, che mira a ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti; la reactive security, finalizzata a minimizzarne l’impatto; e l’advisory che accompagna le organizzazioni in un fondamentale processo di cambiamento culturale. Il Secure Backup integra queste tre dimensioni, ponendosi come soluzione completa per la protezione del core business aziendale: i dati. L’implementazione del servizio segue le più recenti best practice in ambito data protection, tutto secondo l’approccio zero trust che garantisce i massimi standard di sicurezza.

2. Il Data Center: più versatilità grazie all’iperconvergenza

Nell’ottica di ottimizzare la produttività, il Data Center aziendale, che attualmente si struttura in 11.000 macchine virtuali e serve circa 500 clienti, è stato potenziato con l’integrazione di sistemi di iperconvergenza che stanno rivoluzionando la gestione delle infrastrutture IT. Tale tecnologia, infatti si basa su un’unica piattaforma software-defined ed è in grado di garantire una maggiore flessibilità e scalabilità.

Questo passaggio ha prodotto risultati tangibili in termini di efficienza: Elmec è ora in grado di svolgere le attività con maggiore rapidità, grazie agli avanzati tool di automazione e alla grande facilità di gestione. La virtualizzazione dei servizi di storage e data management diventano così gli abilitatori al processo di evoluzione verso una maggiore automazione e containerizzazione, offrendo la base per nuovi servizi come la gestione multi-sito e rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato dei servizi IT gestiti.

L’iperconvergenza segna una vera rivoluzione nella gestione dell’infrastruttura IT: non è solo una tendenza, ma una risposta concreta all’esigenza di semplicità, agilità e risparmio. In questo modo le aziende possono contare su un’infrastruttura solida, gestione centralizzata, strategia multicloud efficace e un ritorno sugli investimenti accelerato. In un contesto sempre più digitale, Elmec si propone come la base intelligente e flessibile.

3. I servizi di networking: lo sviluppo dell’offerta per il settore retail e per aziende multi-sede

Nel corso di Elmec Innovation Summit, l’azienda ha presentato, inoltre, la propria strategia per un significativo sviluppo dei servizi di Networking, in particolare il Managed Network Service (MNS).

Il MNS di Elmec, che può comprendere anche le componenti hardware e software in modalità as-a-service, è progettato dai Center of Excellence e gestito dal NOC in 24×7, abilita funzionalità di SD-WAN, SSE/VPN, ZTNA, NAC e Firewall (Protect) e prevede monitoraggio continuo (Detect) e manutenzione proattiva (Manage). Questo potenziamento è perfettamente allineato con i vantaggi competitivi di ottimizzazione, sicurezza e produttività che guidano tutta l’offerta Elmec. Un’infrastruttura di rete moderna è fondamentale per garantire la continuità e la sicurezza: MNS è particolarmente adatto per il settore retail e in generale per le aziende con sedi, uffici e centri servizi distribuiti, in tutto il mondo o sul cloud, perché, oltre a ridurre i costi operativi e aumentare la sicurezza di accesso, abilita una gestione della rete semplice, veloce e standardizzata e l’interazione fra utenti e clienti e la fruizione dei servizi aziendali, in modalità “profilata” e personalizzata.

4. L’IA secondo Elmec: un supporto chiave per l’impresa

L’intelligenza artificiale è tra le tecnologie su cui si è maggiormente concentrata l’attività del Team Innovation di Elmec, un gruppo che conta oltre 50 figure altamente specializzate, dedicate alla sperimentazione e valutazione delle novità del mondo IT. Un’analisi che porta in molti casi alla realizzazione di nuove soluzioni e, per quel che concerne l’impiego dell’AI, i settori più coinvolti su questo fronte sono Moda e Retail, con progetti rivolti al miglioramento dell’esperienza di supporto al personale di vendita in store.

In Elmec, l’intelligenza artificiale ad oggi è integrata nel flusso di lavoro, soprattutto nello sviluppo software, generando un importante aumento della produttività e dell’efficienza. Una protagonista che ben si integra in molteplici casi, come nei sistemi di monitoraggio che permettono di rilevare in modo preventivo rallentamenti o criticità ed evitare perdite di dati e interruzioni di servizio.

“Le imprese oggi, per digitalizzare i propri processi aziendali, hanno due vincoli fondamentali – commenta Alessandro Ballerio, Amministratore Delegato di Elmec – il primo è quello economico, e considerando la situazione internazionale, alcune preferiscono rimandare investimenti IT che invece potrebbero garantirgli di ottimizzare i tempi – e quindi costi – dei loro processi IT aumentando la loro competitività; il secondo è il know-how e la cultura aziendale, forse gli aspetti più determinanti per avviare un percorso di trasformazione digitale. Per questa ragione abbiamo deciso di organizzare un Festival della Competenza: nulla più del “saper fare” permette di governare il cambiamento, spesso repentino, che le nuove tecnologie ci portano ad affrontare. Conoscenze che spesso si apprendono sul campo, giorno dopo giorno, dove la curiosità è l’elemento principale alla base della sperimentazione, che si concretizza nelle nuove soluzioni che proponiamo ai nostri clienti. Per questo, abbiamo scelto di condividere la nostra esperienza con altri professionisti del mondo dell’IT, avviare un dialogo di crescita attraverso il confronto. Mi preme inoltre sottolineare” – continua Ballerio – quanto sia fondamentale rivolgere lo sguardo ai più giovani – e nella nostra azienda ce ne sono molti con anche ruoli manageriali di rilievo – a partire dal rinnovamento dei programmi scolastici in ambito informatico, per garantire una formazione al passo coi tempi e soddisfare le richieste di personale qualificato da parte delle imprese.”

Prossimi appuntamenti

I Summit tecnologici di Elmec proseguono con altri due appuntamenti: