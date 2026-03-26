HPE presenta la “AI Factory” di nuova generazione e i progressi nel campo del supercalcolo in collaborazione con NVIDIA

HPE ha annunciato importanti innovazioni nel portfolio NVIDIA AI Computing by HPE , con un focus su AI factory su larga scala e supercomputer progettati per consentire ai clienti di scalare, implementare in modo efficiente e accelerare il time-to-insight. Le soluzioni AI full-stack sviluppate con NVIDIA integrano elaborazione, GPU, networking, raffreddamento a liquido, software e servizi in un’architettura coesa, pensata per ambienti su larga scala e sovrani. Organizzazioni all’avanguardia nell’AI e istituti di ricerca di primo piano, tra cui Argonne National Laboratory, HLRS, Hudson River Trading (HRT) e Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI), hanno già scelto l’infrastruttura AI e le AI Factory di HPE con ha annunciato importanti innovazioni nel, con un focus su AI factory su larga scala e supercomputer progettati per consentire ai clienti di scalare, implementare in modo efficiente e accelerare il time-to-insight. Le soluzioni AI full-stack sviluppate con NVIDIA integrano elaborazione, GPU, networking, raffreddamento a liquido, software e servizi in un’architettura coesa, pensata per ambienti su larga scala e sovrani. Organizzazioni all’avanguardia nell’AI e istituti di ricerca di primo piano, tra cui Argonne National Laboratory, HLRS, Hudson River Trading (HRT) e Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI), hanno già scelto l’infrastruttura AI e le AI Factory di HPE con NVIDIA per guidare l’innovazione.

HPE integra le soluzioni NVIDIA nella propria piattaforma di supercalcolo leader di settore

Laboratori di ricerca, enti pubblici e grandi imprese stanno adottando rapidamente l’intelligenza artificiale per potenziare i tradizionali carichi di lavoro HPC. Per supportare organizzazioni che puntano ad accelerare la scoperta scientifica, HPE introduce nuove tecnologie NVIDIA nella piattaforma di supercalcolo exascale di seconda generazione HPE Cray Supercomputing GX5000 , progettata per unificare AI e HPC.

Blade di calcolo con CPU NVIDIA Vera – HPE introduce una delle prime soluzioni blade raffreddate a liquido basate su CPU NVIDIA Vera. Ogni blade HPE Cray Supercomputing GX240 può integrare fino a 16 CPU NVIDIA Vera ed è progettato per gestire i carichi di lavoro AI più intensivi. Il sistema offre una densità leader di mercato [i] , scalabile fino a 40 blade per rack, con un totale di 640 CPU NVIDIA Vera e oltre 56.000 core NVIDIA Olympus compatibili Arm.

– HPE introduce una delle prime soluzioni blade raffreddate a liquido basate su CPU NVIDIA Vera. Ogni può integrare fino a 16 CPU NVIDIA Vera ed è progettato per gestire i carichi di lavoro AI più intensivi. Il sistema offre una densità leader di mercato , scalabile fino a 40 blade per rack, con un totale di 640 CPU NVIDIA Vera e oltre 56.000 core NVIDIA Olympus compatibili Arm. Nuove opzioni di networking ad alte prestazioni – Le organizzazioni possono configurare i propri supercomputer con diverse opzioni di rete ottimizzate per ambienti su larga scala, tra cui NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand . Disponibili su HPE Cray Supercomputing GX5000, questi switch offrono 144 porte fino a 800 Gb/s ciascuna e funzionalità avanzate di efficienza energetica, come il low-power link state e il power profiling.

«Avendo realizzato tre dei supercomputer exascale più potenti al mondo, HPE è all’avanguardia nell’integrazione tra AI e HPC per potenziare la ricerca scientifica», ha dichiarato Trish Damkroger, vicepresidente senior e direttore generale HPC & AI Infrastructure Solutions di HPE. “La collaborazione con NVIDIA consente ai clienti di sfruttare densità di calcolo elevate per raggiungere nuovi traguardi in ambiti come medicina, scienze della vita, ingegneria e produzione.”

HPE potenzia AI Factory su larga scala e in ambito sovrano grazie a NVIDIA

Oltre ai progressi nel supercalcolo, HPE rafforza il portfolio HPE AI Factory per service provider, enti sovrani e grandi imprese, integrando la piattaforma NVIDIA Vera Rubin e l’architettura NVIDIA Blackwell .

Implementazioni di AI su larga scala per i neo-cloud – HPE presenta NVIDIA Vera Rubin NVL72 by HPE , un sistema rack-scale di nuova generazione progettato per modelli con oltre mille miliardi di parametri. Pensato per i neo-cloud, integra 36 CPU NVIDIA Vera, 72 GPU NVIDIA Rubin, rete NVIDIA NVLink di sesta generazione, NVIDIA ConnectX‑9 SuperNIC e NVIDIA BlueField‑4 DPU , insieme al raffreddamento a liquido HPE e a servizi avanzati di progettazione data center [ii]

– HPE presenta , un sistema rack-scale di nuova generazione progettato per modelli con oltre mille miliardi di parametri. Pensato per i neo-cloud, integra 36 CPU NVIDIA Vera, 72 GPU NVIDIA Rubin, rete di sesta generazione, e , insieme al raffreddamento a liquido HPE e a servizi avanzati di progettazione data center Server GPU ad alta densità per training e inferenza – HPE Compute XD700 è un nuovo server AI basato su NVIDIA HGX Rubin NVL8 e ispirato all’Open Compute Project (OCP) [iii] [iv]

– è un nuovo server AI basato su e ispirato all’Open Compute Project (OCP) Maggiore disponibilità delle GPU NVIDIA Blackwell – Le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition sono ora disponibili in tutte le configurazioni HPE AI Factory.

Queste soluzioni sono ulteriormente potenziate da aggiornamenti software e servizi congiunti HPE e NVIDIA, che accelerano l’implementazione di progetti AI su larga scala.

Il portafoglio HPE AI Factory è certificato dal programma NVIDIA Cloud Partner – Grazie alla collaborazione con NVIDIA , le soluzioni HPE AI Factory sono pronte per la certificazione NVIDIA Cloud Provider , semplificando il processo di validazione per i fornitori di servizi cloud.

Grazie alla collaborazione con NVIDIA le soluzioni HPE AI Factory sono pronte per la certificazione , semplificando il processo di validazione per i fornitori di servizi cloud. Ampliamento delle opzioni di multi-tenancy per implementazioni di IA su larga scala – HPE introduce modelli di multi-tenancy per ambienti su larga scala, con supporto a VM con GPU passthrough e namespace Kubernetes sicuri tramite NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG), abilitati da SUSE Virtualization e SUSE Rancher Prime.

– HPE introduce modelli di multi-tenancy per ambienti su larga scala, con supporto a VM con GPU passthrough e namespace Kubernetes sicuri tramite (MIG), abilitati da SUSE Virtualization e SUSE Rancher Prime. Integrazione Red Hat – Il portfolio HPE AI Factory supporta Red Hat Enterprise Linux e OpenShift , parte di Red Hat AI Enterprise, integrati con NVIDIA AI Enterprise per ambienti Linux enterprise.

– Il portfolio HPE AI Factory supporta , parte di Red Hat AI Enterprise, integrati con per ambienti Linux enterprise. HPE AI Factory con Mission Control – Le soluzioni HPE AI Factory at scale e HPE AI Factory sovereign integreranno NVIDIA Mission Control , che ottimizza orchestrazione, monitoraggio e resilienza dei carichi AI, grazie anche a tecnologie come NVIDIA Run:ai e NVIDIA Dynamo .

[v] . Tutte queste soluzioni si basano sull’esperienza HPE nella progettazione di data center e nel raffreddamento a liquido, maturata nella realizzazione dei supercomputer più grandi ed efficienti al mondo

“Per sfruttare appieno il potenziale dell’AI, le aziende enterprise e le nazioni hanno bisogno di infrastrutture in grado di supportare training su larga scala e workload HPC”, ha dichiarato Chris Marriott, vicepresidente Enterprise Platforms di NVIDIA. “Insieme, HPE e NVIDIA offrono una piattaforma AI full-stack che combina elaborazione accelerata, networking avanzato e raffreddamento a liquido per ottenere insight più rapidamente in ambienti dove si privilegia la sovranità del dato e la scalabilità.”

Disponibilità

Il blade di calcolo HPE Cray Supercomputing GX240, dotato di un massimo di 16 CPU NVIDIA Vera, sarà disponibile nel 2027.

La connettività NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand sarà disponibile sul sistema HPE Cray Supercomputing GX5000 nel 2027.

Il sistema rack-scale NVIDIA Vera Rubin NVL72 by HPE sarà disponibile a dicembre 2026.

HPE Compute XD700 sarà disponibile all’inizio del 2027.

Le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition sono già disponibili nel portfolio HPE AI Factory.

Il portfolio HPE AI Factory con tenancy multi-scala e GPU passthrough saranno disponibili nella primavera del 2026.

L’integrazione di Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift con NVIDIA è già disponibile nel portfolio HPE AI Factory.

Il supporto al software NVIDIA Mission Control per ambienti su larga scala e sovrani è previsto nel 2026.

Note

[i] HPE internal market research, March 2026 HPE internal market research, March 2026

[iii] The Open Compute Project (OCP) defines OCP-inspired products as those that comply with approved OCP specifications or contributions The Open Compute Project (OCP) defines OCP-inspired products as those that comply with approved OCP specifications or contributions

[iv] Compared to the HPE ProLiant Compute XD685 Compared to the HPE ProLiant Compute XD685