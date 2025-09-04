La fintech globale Revolut amplia in modo significativo la propria partnership strategica con Google Cloud, con l’obiettivo raggiungere oltre 100 milioni di clienti, accelerare l’innovazione dei prodotti e rafforzare l’engagement

Revolut, specialista globale del settore fintech con oltre 60 milioni di clienti, ha annunciato un’importante espansione della propria partnership strategica con Google Cloud. Questa partnership pluriennale e multimilionaria vedrà Revolut utilizzare l’infrastruttura sicura e scalabile di Google Cloud per alimentare i suoi sistemi globali in rapida crescita, garantendo prestazioni ottimali anche con l’espansione esponenziale della sua base di utenti.

Revolut intende raggiungere oltre 100 milioni di utenti attivi

Il consolidamento della collaborazione tra le due aziende si basa su fondamenta già solide. Revolut ha raggiunto la prima posizione negli app store mobile in diversi mercati e si è affermata come uno dei maggiori partner globali di Google Pay e Google Wallet. L’espansione della partnership rappresenta un pilastro chiave della strategia di Revolut per raggiungere oltre 100 milioni di utenti attivi quotidianamente a livello globale.

Sfruttando la tecnologia di Google, Revolut punta a migliorare ogni aspetto del proprio business, dalle operazioni back-end all’esperienza dell’app per i clienti. Inoltre, Revolut utilizzerà gli strumenti di AI e machine learning di Google, inclusi i modelli Gemini, per migliorare il rilevamento delle frodi e sviluppare offerte di prodotti sempre più pertinenti per i propri clienti in tutto il mondo.

Revolut è riconosciuta per la sua ambiziosa roadmap di innovazione. Solo nell’ultimo anno ha annunciato una serie di nuovi prodotti e funzionalità, dall’introduzione di ATM proprietari, a strumenti innovativi per il risparmio e gli investimenti, fino ai piani per trasformare il settore delle telecomunicazioni offrendo soluzioni mobile più competitive e complete. Questa partnership strategica con Google fornisce l’infrastruttura scalabile che sostiene questi nuovi servizi, offrendo ai clienti Revolut la prossima generazione di prodotti finanziari.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale, l’infrastruttura cloud e le competenze pubblicitarie di Google, leader a livello mondiale, sono un asset incredibile”, ha dichiarato David Tirado, Vice President Global Business and Profitability di Revolut. “Questa partnership ci permetterà di scalare rapidamente le nostre offerte, garantire esperienze sempre più personalizzate e di valore ai nostri clienti, e continuare a superare i limiti del settore finanziario tradizionale. Stiamo costruendo il futuro della finanza e Google è un partner chiave in questo percorso”.

Tara Brady, President di Google Cloud EMEA, ha commentato: “Revolut continua a ridefinire i confini del settore finanziario. Google è orgogliosa di fornirle l’infrastruttura sicura, scalabile e intelligente, alimentata dalla nostra intelligenza artificiale all’avanguardia, per sostenere la sua ambiziosa espansione globale e aiutarla a offrire la prossima generazione di servizi finanziari a un nuovo pubblico”.