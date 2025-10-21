Si rafforza la pluriennale collaborazione tecnologica tra Bitdefender e Scuderia Ferrari HP. Migliorata la presenza del marchio

Bitdefender, specialista globale della cybersecurity, annuncia l’estensione della sua partnership pluriennale e l’accordo di collaborazione con Scuderia Ferrari HP, la divisione dedicata alle gare di Formula 1 di Ferrari.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Bitdefender, un’azienda che condivide i valori di innovazione, eccellenza e affidabilità di Ferrari. In uno sport dove ogni dettaglio è importante, la fiducia è fondamentale, e poter contare su un partner come Bitdefender al nostro fianco ci permette di concentrarci pienamente sulle attività di gara, sapendo che la nostra tecnologia e i nostri dati sono protetti da uno dei leader nel settore della cybersecurity”, ha affermato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari.

Bitdefender rimane il partner mondiale in esclusiva di Ferrari nella categoria Cybersecurity e amplierà il proprio ruolo grazie a un’integrazione tecnologia più approfondita con Ferrari e una migliore visibilità sulla macchina di Formula 1.

“Le nostre vetture e le nostre attività in Ferrari sono sempre più connesse: per questo motivo la cybersecurity non è solo una necessità tecnica, ma una base per l’innovazione e le prestazioni. Siamo lieti di continuare a collaborare con un partner di fiducia come Bitdefender per garantire che la nostra infrastruttura digitale sia resiliente e performante quanto le nostre auto devono esserlo in pista e fuori pista. Insieme, creiamo un ambiente sicuro che ci consente di superare i limiti con fiducia,” ha commentato Alfonso Fuggetta, Chief Digital Transformation Officer di Ferrari.

Nuovo posizionamento sulla vettura di F1 di Ferrari e visibilità migliorata su elementi di sicurezza fondamentali

Come parte del rinnovato accordo, Bitdefender rafforza la collaborazione con la Scuderia attraverso una visibilità e un coinvolgimento più esteso nell’ambiente di Formula 1 del team, rafforzando così l’importanza strategica della partnership e i valori condivisi relativamente a sicurezza e innovazione.

“Nella Formula 1 come nella cybersecurity, il successo è determinato da velocità, precisione e innovazione, ed è alimentato dalla fiducia”, commenta Florin Talpeș, co-fondatore e Chief Executive Officer di Bitdefender. “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Ferrari, che unisce due protagonisti globali focalizzati sull’eccellenza. La cybersecurity oggi riguarda ogni parte della vita moderna e Bitdefender rimane fedele alla sua missione di fornire una protezione affidabile che aiuti privati e aziende a muoversi in sicurezza in un mondo digitale in rapida evoluzione”.

Connubio tra fiducia e tecnologia

Nel settembre 2022, Bitdefender è diventata con orgoglio Team Partner della Scuderia Ferrari. L’anno successivo, la collaborazione si è estesa alla cybersecurity, con l’obiettivo di supportare gli analisti della sicurezza di Ferrari nella convalida e classificazione degli avvisi in modo più efficiente, migliorando la ricerca delle minacce e accelerando la risposta agli incidenti. Sulla scia del successo della partnership, Bitdefender continuerà a rafforzare la sua collaborazione sulle soluzioni di cybersecurity di Ferrari.