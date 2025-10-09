Con l’estensione della partnership Ducati si avvale di Siemens Xcelerator per integrare e ottimizzare ulteriormente le sue attività di ricerca e sviluppo

Siemens Digital Industries Software ha rinnovato il suo accordo di partnership tecnica con Ducati Motor Holding Corse per i prossimi due anni e ha illustrato in dettaglio come la piattaforma Siemens Xcelerator sia stata fondamentale nell’aiutare l’azienda a realizzare la sua missione di creare motociclette sempre più potenti, sicure e sostenibili.

L’adozione di Siemens Xcelerator da parte dei team di ricerca e sviluppo di Ducati comprende un’ampia gamma di software e funzionalità. Il software Polarion consente l’acquisizione e la gestione dei requisiti. Il software Designcenter NX supporta progetti innovativi. Il software Teamcenter fornisce la struttura digitale di base per collegare i dati di progettazione e ingegneria con il sistema ERP di Ducati, consentendo la collaborazione tra i reparti e la sincronizzazione centralizzata dei dati.

Grazie ai software Simcenter e Simcenter Testlab, Ducati Corse è in grado di simulare virtualmente e integrare la simulazione digitale con i processi di test fisici e i dati raccolti in pista durante i weekend di gara. Le soluzioni Siemens svolgono anche un ruolo importante nel trasferimento della progettazione e dell’ingegneria alla produzione, con il software Fibersim di Siemens che consente di ridurre i tempi di sviluppo di componenti complessi in fibra di carbonio

Convergenza tra pista e strada: Siemens in pista con Ducati

Oltre al dominio nelle competizioni motociclistiche, Ducati si affida anche a Siemens Xcelerator per collegare il mondo delle corse automobilistiche al proprio business delle moto da strada, con Teamcenter che svolge un ruolo fondamentale nel riunire questi due mondi.

Come spiega Pietro Mappa, responsabile CAD/PLM di Ducati Motor Holding: “Grazie a Siemens Xcelerator, abbiamo ridotto i tempi di sviluppo grazie alla condivisione completa dei dati dal mondo delle corse a quello delle moto da strada. I team meccanici, elettronici e software, sia nel mondo delle moto da strada che in quello delle corse, dispongono di un unico strumento per la collaborazione e la condivisione dei dati. Non esistono più compartimenti stagni tra i reparti e abbiamo creato un unico ambiente integrato in cui gli ingegneri di pista e gli ingegneri progettisti di veicoli possono collaborare“.

Il team Ducati Lenovo ha vinto il campionato MotoGP 2025 con Marc Márquez che si è aggiudicato il titolo piloti, il team ha conquistato il suo sesto titolo costruttori MotoGP consecutivo e ha vinto il titolo team MotoGP per il 2025.

Dichiarazioni

“La nostra partnership con Siemens non solo ci ha aiutato ad affrontare le sfide attuali, ma ci ha anche posizionato perfettamente per affrontare quelle future, sia in pista che sul mercato globale. Siamo pronti a continuare a vincere, con l’innovazione come principio guida, sempre insieme a un partner tecnologico che ci permette di rimanere competitivi e al vertice”, ha dichiarato Massimiliano Bertei, CTO di Ducati Motor Holding. “Nel mondo delle corse, poter modificare la propria moto fino all’ultimo secondo è fondamentale. Ad esempio, durante i weekend di gara, possiamo progettare in remoto nuovi componenti utilizzando la tecnologia Siemens, che vengono poi inviati in pista e stampati su una stampante 3D”.

“La nostra collaborazione con Ducati dimostra come la trasformazione digitale aiuti un’azienda a eccellere nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per le piste da corsa e ad applicare rapidamente tali conoscenze al proprio business in senso più ampio”, ha affermato Franco Megali, Vicepresidente e CEO per Italia, Israele e Grecia di Siemens Digital Industries Software. “È un esempio perfetto della potenza di Siemens Xcelerator, che consente a team multidisciplinari di collaborare e realizzare innovazioni a un ritmo incredibile in tutta l’azienda“.